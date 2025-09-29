НА ЖИВО
          Вижте какъв подкуп са поискали инспекторите на екипа на Роби Уилямс

          Снимка: БГНЕС
          Двама инспектори от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ бяха арестувани и уволнени, след като взели подкуп от 800 евро от шофьори на камиони, превозващи техниката за концерта на световната звезда Роби Уилямс в София.

          Случаят се разиграл на входа на столицата, в района на „Църна маца“, където служителите спрели камионите с английска регистрация и поискали рушвет, за да ги пуснат.

          Министърът на транспорта Гроздан Караджов потвърди, че двамата служители са работили в агенцията от 2012 г. и вече са отстранени от длъжност.

          „Заради този срамен случай те са уволнени. В дома на единия служител са открити няколко хиляди евро, които тепърва ще се проверява дали са законни или от други подкупи“, заяви Караджов.

          До разкриването на схемата се стигна след сигнал на Института за пътна безопасност (ИПБ), който в отворено писмо алармира министъра за изнудването.

          Разследването продължава, като предстои да се установи дали случаят е част от по-широка корупционна практика в агенцията.

