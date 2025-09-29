Вижте какъв подкуп са поискали инспекторите на екипа на Роби Уилямс

Двама инспектори от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ бяха арестувани и уволнени, след като взели подкуп от 800 евро от шофьори на камиони, превозващи техниката за концерта на световната звезда Роби Уилямс в София.
- Реклама -
Случаят се разиграл на входа на столицата, в района на „Църна маца“, където служителите спрели камионите с английска регистрация и поискали рушвет, за да ги пуснат.
Министърът на транспорта Гроздан Караджов потвърди, че двамата служители са работили в агенцията от 2012 г. и вече са отстранени от длъжност.
До разкриването на схемата се стигна след сигнал на Института за пътна безопасност (ИПБ), който в отворено писмо алармира министъра за изнудването.
Разследването продължава, като предстои да се установи дали случаят е част от по-широка корупционна практика в агенцията.
Двама инспектори от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ бяха арестувани и уволнени, след като взели подкуп от 800 евро от шофьори на камиони, превозващи техниката за концерта на световната звезда Роби Уилямс в София.
- Реклама -
Случаят се разиграл на входа на столицата, в района на „Църна маца“, където служителите спрели камионите с английска регистрация и поискали рушвет, за да ги пуснат.
Министърът на транспорта Гроздан Караджов потвърди, че двамата служители са работили в агенцията от 2012 г. и вече са отстранени от длъжност.
До разкриването на схемата се стигна след сигнал на Института за пътна безопасност (ИПБ), който в отворено писмо алармира министъра за изнудването.
Разследването продължава, като предстои да се установи дали случаят е част от по-широка корупционна практика в агенцията.
те много мизерни тез англичани! нямат за „винетки“ ли?