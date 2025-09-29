Вижте кога тестват системата за ранно предупреждение в София

На 1 октомври ще се проведе тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столичната община.

Тестът ще започне от 11:00 ч., съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Целта на проверка е техническото състояние на системата и обучение на населението за разпознаване на оповестителния сигнал.