Вижте кога тестват системата за ранно предупреждение в София

На 1 октомври ще се проведе тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столичната община.
- Реклама -
Тестът ще започне от 11:00 ч., съобщиха от пресцентъра на Столичната община.
Целта на проверка е техническото състояние на системата и обучение на населението за разпознаване на оповестителния сигнал.
На 1 октомври ще се проведе тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столичната община.
- Реклама -
Тестът ще започне от 11:00 ч., съобщиха от пресцентъра на Столичната община.
Целта на проверка е техническото състояние на системата и обучение на населението за разпознаване на оповестителния сигнал.
🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸
Поредна простотия и отчитане на дейност!
някакви обяснения за бомбоубежища скривалища? че германеца в Полша приказва за някакви акции от евролидерите! какво се мъти! в кухите глави