Владимир Николов с призив как да станем шампиони по волейбол

Легендата на българския волейбол Владимир Николов разкри в ефира на „Здравей, България“, че по време на световното първенство във Филипините местните жители са го разпознали не като бивш капитан на националния отбор, а като баща на Александър и Симеон Николов.

„Във Филипините никой не знае кой съм аз, но разпознаха мен и Мая като родителите на Алекс и Мони. Беше страхотно изживяване", сподели Николов.

Той подчерта, че няма никакви критики към националния отбор след завоюваното сребро:

„Момчетата дадоха над 100% от себе си. Това, което направиха, е страхотно. Но ако искаме да станем шампиони, всеки трябва да надгради нивото си за следващото първенство. Всички надхвърлиха възможностите си – никой не остави никакъв резерв в себе си.“

По думите му най-трудният момент на шампионата е бил драматичният четвъртфинал срещу САЩ, в който „лъвовете“ постигнаха исторически обрат.

Николов допълни с усмивка, че третият му син все още няма интерес към волейбола.