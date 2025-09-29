Владимир Николов с призив как да станем шампиони по волейбол

Легендата на българския волейбол Владимир Николов разкри в ефира на „Здравей, България“, че по време на световното първенство във Филипините местните жители са го разпознали не като бивш капитан на националния отбор, а като баща на Александър и Симеон Николов.
Той подчерта, че няма никакви критики към националния отбор след завоюваното сребро:
По думите му най-трудният момент на шампионата е бил драматичният четвъртфинал срещу САЩ, в който „лъвовете“ постигнаха исторически обрат.
Николов допълни с усмивка, че третият му син все още няма интерес към волейбола.
