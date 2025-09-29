НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Владимир Николов с призив как да станем шампиони по волейбол

          0
          111
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Сподели
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Легендата на българския волейбол Владимир Николов разкри в ефира на „Здравей, България“, че по време на световното първенство във Филипините местните жители са го разпознали не като бивш капитан на националния отбор, а като баща на Александър и Симеон Николов.

          „Във Филипините никой не знае кой съм аз, но разпознаха мен и Мая като родителите на Алекс и Мони. Беше страхотно изживяване“, сподели Николов.

          - Реклама -

          Той подчерта, че няма никакви критики към националния отбор след завоюваното сребро:

          „Момчетата дадоха над 100% от себе си. Това, което направиха, е страхотно. Но ако искаме да станем шампиони, всеки трябва да надгради нивото си за следващото първенство. Всички надхвърлиха възможностите си – никой не остави никакъв резерв в себе си.“

          По думите му най-трудният момент на шампионата е бил драматичният четвъртфинал срещу САЩ, в който „лъвовете“ постигнаха исторически обрат.

          България тръпне в очакване: Националите по волейбол се прибират със среброто България тръпне в очакване: Националите по волейбол се прибират със среброто

          Николов допълни с усмивка, че третият му син все още няма интерес към волейбола.

          Легендата на българския волейбол Владимир Николов разкри в ефира на „Здравей, България“, че по време на световното първенство във Филипините местните жители са го разпознали не като бивш капитан на националния отбор, а като баща на Александър и Симеон Николов.

          „Във Филипините никой не знае кой съм аз, но разпознаха мен и Мая като родителите на Алекс и Мони. Беше страхотно изживяване“, сподели Николов.

          - Реклама -

          Той подчерта, че няма никакви критики към националния отбор след завоюваното сребро:

          „Момчетата дадоха над 100% от себе си. Това, което направиха, е страхотно. Но ако искаме да станем шампиони, всеки трябва да надгради нивото си за следващото първенство. Всички надхвърлиха възможностите си – никой не остави никакъв резерв в себе си.“

          По думите му най-трудният момент на шампионата е бил драматичният четвъртфинал срещу САЩ, в който „лъвовете“ постигнаха исторически обрат.

          България тръпне в очакване: Националите по волейбол се прибират със среброто България тръпне в очакване: Националите по волейбол се прибират със среброто

          Николов допълни с усмивка, че третият му син все още няма интерес към волейбола.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Волейбол

          Любо Ганев: В момента, в който победихме Германия, бях сигурен, че ще стигнем поне до полуфинал

          Николай Минчев -
          Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев застана пред медиите след завръщането на героите ни от Филипините. На Световното първенство в азиатската държава...
          Волейбол

          Ето каква премия получиха „лъвовете“ от държавата

          Антония Лазарова -
          Българският национален отбор по волейбол за мъже беше тържествено посрещнат на летище „Васил Левски“ след историческия си успех
          Правосъдие

          СГП поиска условна присъда за прокурора, разследвал Пепи Еврото

          Никола Павлов -
          Софийска градска прокуратура настоя за условна присъда за прокурора от Софийска районна прокуратура Константин Сулев, който е подсъдим по обвинения за действия срещу бившия...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions