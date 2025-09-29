НА ЖИВО
          Властта обяви: Как ще бъдат решени проблемите на няколко общини с водата?

          Снимка: Уикипедия
          Използването на водите на язовир „Александър Стамболийски“ за питейни нужди ще реши проблемите на няколко общини с нарушено водоподаване. Това съобщи във Велико Търново министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на работна среща с местната власт и институциите.

          Няма опасност от воден режим

          Министър Иванов подчерта, че опасност от воден режим във Великотърновска област няма, а разпространяваните твърдения по тази тема са „търсене единствено и само на политически дивиденти“.

          Нов водопровод и промяна на предназначението

          В момента се проектира водопровод между язовира и село Емен, който да позволи включването му във водоснабдителната система за питейно-битови нужди. Кметът на Велико Търново Даниел Панов уточни, че проектът се реализира съвместно между няколко институции – община Велико Търново, ВиК „Йовковци“, Българския енергиен холдинг и съответните министерства.

          Желязков: Загубите във водопровода на „Дружба“ са 80% Желязков: Загубите във водопровода на „Дружба“ са 80%

          Предстои процедура за промяна на предназначението на язовира, който към момента се използва за напояване и енергийни нужди.

          Инвестиции и пречиствателна станция

          Точният размер на инвестицията ще стане ясен след приключване на проекта, възложен от общината. Средствата вече са осигурени от държавния бюджет. По данни на ВиК „Йовковци“ водата в язовира е годна за питейни нужди, но ще бъде изградена и пречиствателна станция, за да се гарантира безопасността на потребителите.

          Министър Иванов поясни, че Министерството на околната среда и водите трябва да учреди санитарно-охранителна зона около язовира. Според него в рамките на до две години процесът може да бъде завършен и връзката между язовир „Александър Стамболийски“ и Велико Търново да стане факт.

          Работната среща

          В срещата участваха още вицепремиерът Атанас Зафиров, министърът на околната среда и водите Манол Генов, кметове от областта, народните представители д-р Костадин Ангелов, Димитър Николов и Мариана Бояджиева, областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева, директорът на ВиК „Йовковци“ Илиян Илиев и представители на институции.

          Форумът бе посветен на текущата ситуация с водоснабдяването и на появилите се спекулации в публичното пространство и социалните мрежи, че заради пониженото ниво на язовир „Йовковци“ се очаква воден режим. Според властите такива опасения са неоснователни.

          Зафиров: Воден режим във Велико Търново няма да има Зафиров: Воден режим във Велико Търново няма да има

