Властта обяви: Как ще бъдат решени проблемите на няколко общини с водата?

Използването на водите на язовир „Александър Стамболийски“ за питейни нужди ще реши проблемите на няколко общини с нарушено водоподаване. Това съобщи във Велико Търново министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на работна среща с местната власт и институциите.
Няма опасност от воден режим
Министър Иванов подчерта, че опасност от воден режим във Великотърновска област няма, а разпространяваните твърдения по тази тема са „търсене единствено и само на политически дивиденти“.
Нов водопровод и промяна на предназначението
В момента се проектира водопровод между язовира и село Емен, който да позволи включването му във водоснабдителната система за питейно-битови нужди. Кметът на Велико Търново Даниел Панов уточни, че проектът се реализира съвместно между няколко институции – община Велико Търново, ВиК „Йовковци“, Българския енергиен холдинг и съответните министерства.
Предстои процедура за промяна на предназначението на язовира, който към момента се използва за напояване и енергийни нужди.
Инвестиции и пречиствателна станция
Точният размер на инвестицията ще стане ясен след приключване на проекта, възложен от общината. Средствата вече са осигурени от държавния бюджет. По данни на ВиК „Йовковци“ водата в язовира е годна за питейни нужди, но ще бъде изградена и пречиствателна станция, за да се гарантира безопасността на потребителите.
Министър Иванов поясни, че Министерството на околната среда и водите трябва да учреди санитарно-охранителна зона около язовира. Според него в рамките на до две години процесът може да бъде завършен и връзката между язовир „Александър Стамболийски“ и Велико Търново да стане факт.
Работната среща
В срещата участваха още вицепремиерът Атанас Зафиров, министърът на околната среда и водите Манол Генов, кметове от областта, народните представители д-р Костадин Ангелов, Димитър Николов и Мариана Бояджиева, областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева, директорът на ВиК „Йовковци“ Илиян Илиев и представители на институции.
Форумът бе посветен на текущата ситуация с водоснабдяването и на появилите се спекулации в публичното пространство и социалните мрежи, че заради пониженото ниво на язовир „Йовковци“ се очаква воден режим. Според властите такива опасения са неоснователни.
Ще правят Пеперуда, молебен за дъжд.
Като завали?!?!
Като начало, това нелегитимно правителство трябва да се разпусне, да се разследва и крадците от Народното събрание да бъдат вкарани в затвора с ефективни присъди.
Какви проекти бе, да се крадат още ли пари? Спира се източването на язовирите през лятото заради Вецовете на депутатите и водата да си остане в тях и винаги ще имаме вода навсякъде.