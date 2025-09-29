Влиятелен молдовски олигарх: Изборите са фалшифицирани, ще обжалваме резултатите

Лидерът на молдовския опозиционен блок „Победа“ Илан Шор заяви, че не признава резултатите от проведените избори. В ефира на „Россия 24“ политикът и олигарх подчерта, че партията му възнамерява да обжалва резултатите.

По думите му в изборния ден са били регистрирани сериозни нарушения:

„За съжаление, наистина, вчера имаше масово пускане на бюлетини… то беше в периода между 7 и 8 вечерта“, отбеляза Шор.

Той допълни, че са събрани доказателства за фалшификации и нередности, които според него поставят под съмнение легитимността на изборния процес.

Опозиционният блок „Победа“ вече подготвя жалби за оспорване на резултатите, като Шор настоява, че борбата ще продължи, докато „истината не бъде възстановена“.