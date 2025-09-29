Влиятелен молдовски олигарх: Изборите са фалшифицирани, ще обжалваме резултатите

Лидерът на молдовския опозиционен блок „Победа“ Илан Шор заяви, че не признава резултатите от проведените избори. В ефира на „Россия 24“ политикът и олигарх подчерта, че партията му възнамерява да обжалва резултатите.
По думите му в изборния ден са били регистрирани сериозни нарушения:
Той допълни, че са събрани доказателства за фалшификации и нередности, които според него поставят под съмнение легитимността на изборния процес.
Опозиционният блок „Победа“ вече подготвя жалби за оспорване на резултатите, като Шор настоява, че борбата ще продължи, докато „истината не бъде възстановена“.
От 300 хиляди жители на Приднестровието само 12 хиляди души бяха допуснати да участват в изборите в Молдова. Никой от тях не гласува за партията на Санду.
От 500 хиляди молдовци, живеещи в Русия, само 4 хиляди души бяха допуснати да гласуват в Молдова. Никой от тях не гласува за партията на Санду.
Това е около една трета от избирателите в страната.
В Гагаузия и българските анклави на Молдова само 3% от населението гласува за Санду.
По време на „електронния провал“ на ЦИК на Молдова, изоставащата ПАС внезапно се промъкна напред – в резултат на западната диаспора. Там за ПАС гласуваха повече от 80%.
Парламентът бе избран от румънците от Кишинев и западната диаспора. Гражданите на Молдова НЕ признават този парламент. Той не ги представлява. Изборите бяха ФАЛШИФИЦИРАНИ. Румънците ще управляват отново Молдова. Това е пряка ОКУПАЦИЯ и няма нищо общо с народовластието!!! 💥💥💥
Първо Шор е путинско мекере.
Второ в страна като Молдавия няма начин да станеш олигарх без пари от Русия. Страната не произвежда почти нищо за да забогатее някой. Само парите на путлер могат да направят някого олигарх, а целта е да се удължи фронта срещу Украина.
Откровена лъжа с изборите
След дъжд качулка.
Всички знаем това!!!! Станете на Революция Молдовци… или ще бъде втора Украйна!
Strahil Angelov като в БълХария 🤬
А някой съмнявал ли се е че изборите няма да бъдат фалшифицирани в Молдова, след всичко което се случваше там?!😏 Разлика с България, никаква!!!
При нас ще бъде същото…демокрация!!!!
Типичен кадировеZ
Тежко ви в ЕС
Изборите вече никой не зачита, ако не покажат удобен за него резултат…
Влиятелен молдовски олигарх! Само това като прочета и вече ми е достатъчно! Олигарх!
Шиши и Боко какви са ..може би олигофрени?
Meri Jeri Глупости!
Лиляна Николова Ни в клин,ни в ръкав!
И този май е като арестувания в Гърция.Искат руски порадки,за да си правят каквото искат.
Plamena Velkova биеш, тъпомера.
Да се разследва ЕВРОКОМ И В ГУЛАК
Всички комунисти в от ЕВРОКОМ В БЕЛЕНЕ.
Веднага да се интерниран в РУСИЯ. КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВОТО ДО ДЕВЕТО КОЛЯНО И КАТОРГА
Копейка
Ще се жали на арменския поп
Това , че ще ги фалшифицират беше ясно още преди да ги насрочат .
Няма начин ЕС да позволи на власт да не е техен човек!
вече може да не се казва фалшифицирани или манипулирани или купени а просто Европейски елитарни! след време просто с директива ще се назначават управници- референдуми и избори ще се забранят?!
Robert Dimitrov МЪЛЧИ, БЕ ФАШИСТ , СВИНЯ СИ И ,НА ЕМОТИКОНА СИ!!!😡😡😡👊👊
Айде, честито и на вас!
Урсулите фашаги показаха в Румъния какво ще правят.
Това е диктатура.
Обявяваш някакво влияние на някой си и започваш преследване.
Фалшиви избори
Като на всякъде по Европа и света
Много ясно,110 милиона са ви дали,трябва да имитирате дейност
И къде ще ги обжалвате? Една соросова калинка тип „КаяКалас“ с умствени затруднения успя да ви превземе държавата, а вие се явихте уж в „блок“, но всъщност разделени на четири и не можахте да се противопоставите на откровени фалшификации……
Strahil Angelov г-н Ангелов,абсолютно същото чака и нас.
Какво мислите ,че ще прави Пеевски и полицията му?
Kiril Angelov Това написах днес – гледайте Молдова и мислете за България!
Strahil Angelov Да да,аз ви следя всички постове и предавания.Е ,почти всички😉
Мисля че всички които се заявяват против урсулите фашаги трябва да седнат на кръглата маса и са се разберат.
Иначе шанс никакъв.И не е виновен народа.
МЕДИИТЕ СА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ВИНОВНИЦИ.😡😨🤮
ВСЕ ОЩЕ МНОГО ХОРА ВЯРВАТ НА МИСИРКИТЕ ОТ. БНТ, БТВ И НОВА.
има и други разбира се.
Kiril Angelov И аз така смятам и то отдавна, че единственият най-голям виновник за състоянието в България и на българите като цяло са медиите и то в онези продажници, които цитирате и вие. А онова, което чувахме преди да тръгне лъжекрацията беше, че медиите на запад са „четвъртата власт“, тоест били контрол на властта – ДА АМА НЕ! Те са първата власт или патерицата на властта във всяка УЖ демократична държава. Никога не забравям едни думи навремето на „хубавото Наде“ от СДС – цитирам: ….нахранете медиите и ще властваме дълго“ – край на цитата. Ето това го постигнаха ефекта се вижда навсякъде в Европа, и където има избори. Тоест диктатурата е навсякъде и властта няма как да я сдадат ей така, защото по голямата част от хората го искат. Референдуми затова не се и допускат. Властта тия евроджендърски и дяволски изчадия – УЖ демократични ще я сдадат само с кръв – насила и с никакви УЖ демократични избори, протести или каквото там се сетите, а това никога не съм го желал, защото пак ние ще плащаме – обикновените трудещите хора.
Strahil Angelov Махнете сина на крадеца и убиеца на десетки водещи български предприятия, съсипал хиляди български семейства Николай Банев, от Вашите агитки! Отказвате много хора от каузите си с децата на такива рушители на съвременна България!!!!
Strahil Angelov Ами то и при нас е същото.Няма ли обединение,това е резултата.
Че какъв олигарх е! Защото е против управляващите ли?
Ето едно примерче. Твърди се, че в Русия молдовската общност надхвърля 100 хил. имащи право на глас. На територията й са разкрити само 2 избирателни секции.Преко сили в установеното време там могат да гласуват 100-120 човека! Ако приемем, че те са потенциални гласове за опозицията, то сами преценете какво е планирано тя да загуби!
Нещо повече, и то само в едно изречение на първата брюкселска дипломатка, от което става още по-ясно: „няма да допуснем чуждестранна намеса“ и (продължава) “ изпратихме хибриден екип за да подкрепи Молдова срещу чуждестранната намеса“. Та честита победа на молдовската демокрация, най- демократичната демокрация в света, както и на нейната по-голяма сестра-брюкселска-
та демокрация!
Честито!!!
100% манипулиеани както беше за референдума за влизане в ЕС до последния час, водеха антиевропейско настроените и накрая с половин процент спечелиха проевропейците УЖ от чужбина дошли нови гласове. На президентските избори Санду отново обърна вота в последния час. Стават смешни но същевременно и опасни лидерите на ЕС
Atanas Grigorov Изборите в Крим ,където пред всяка урна имаше войници с калашници бяха най честните, нали така таварищ.
Кирил Георгиев В Крим няма усраинци, стига писал глупости.
Кирил Георгиев -ти беше там и видя,така ли??? Плазмодий.
Кирил Георгиев ти бил ли си там?
Кирил Георгиев стар човек, пък лъже. Нямаш ли страх от Бога?
Atanas Grigorov никой не иска руската кочина , само Вие тука , но не искате да ходите при Путин ! Защо , нали ви покани ?
Естествено, де каквото може ЕС съюз изяжда.
ₚуZия изгуби Молдова, която избра европейския път. Това е победа за демокрацията.
🇪🇺🇲🇩
Валентин Лазаров БРАВО ПРОФЕСОРЕ.САМ ЛИ СГЛОБИ ТАЯ ГЛУПОТЕВИНА?
Валентин Лазаров толкова си проZт!
Валентин Лазаров Не е изгубила сума ПРОСТАЦИ КАТО ТЕБ С ПРОДАЖНА СЪВЕСТ
Валентин Лазаров заслужена победа! Нека влязат и те в клуба на богатите като нас и да се порадват на европейския халифат, в който този хубав континент се превръща 😀
Lusy Dim Ако сте разочаровани, то с радост ще ви приемат в „православния“ халифат – заминете на североизток.
Валентин Лазаров чудно как всички „демократи“ сте съгласни с всякакви машинации, само на власт да дойдат ваши хора. Не съм разочарована, дреме ми и за Молдова, и за Украйна, и за Русия. Либерастите цял континент съсипаха за 40 години, какво остава за някакви държавици като Молдова или нашата
Валентин Лазаров Заради това ли и Молдова по украински образец, подсказан от западните католически държави се бори срещу православната християнска църква?!?
Извади си главата от торбата!
Лекувай депресията си!!!
Lusy Dim Свободата на словото има смисъл само ако обществото получава достъп до честна, плуралистична и обективна информация. Нямам намерение да чета и да отговарям на провокативни коментари, изпълнени с дезинформация и внушения.
Валентин Лазаров ,победа ще е ,когато хората изберат сами който да ги управлява.
След случилото се в Румъния това се очакваше.
Урсулите стават все по-нагли.
Властта им жизнено важна иначе ………
Това чака и нас при едни избори.
Какво руски ли искате да са
Както в БГ Искат удобни ,и корумпирани политици