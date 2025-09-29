НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Времето през октомври: Нормални температури, повече валежи в началото на месеца

          1
          127
          Снимка: БГНЕС
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Сподели
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          През октомври средните месечни температури в България ще бъдат около климатичните норми – между 11° и 15° в равнините, 10°–13° по високите полета и от 0° до 7° в планините. Максималните стойности ще достигат 25°–30°, а минималните ще падат до –3°–2°.

          - Реклама -

          Очаква се месечната сума на валежите да е около и над нормата – 40–70 л/кв.м за повечето райони и 50–100 л/кв.м в Югоизточна България.

          През първото десетдневие времето ще е динамично, с чести валежи и по-ниски температури, особено около 2–5 октомври и в края на периода. През втората и третата десетдневка ще преобладава слънчево време с типична есенна обстановка – сутрешни мъгли и ниски облаци. Възможни са слани при изясняване и преминавания на фронтове около 15, 20 и в края на месеца.

          Астрономически данни: в началото на месеца денят в София е 11 ч. и 44 мин., а в края му намалява до 10 ч. и 22 мин. Фази на Луната: 7 октомври – пълнолуние, 13 октомври – последна четвърт, 21 октомври – новолуние, 29 октомври – първа четвърт.

          През октомври средните месечни температури в България ще бъдат около климатичните норми – между 11° и 15° в равнините, 10°–13° по високите полета и от 0° до 7° в планините. Максималните стойности ще достигат 25°–30°, а минималните ще падат до –3°–2°.

          - Реклама -

          Очаква се месечната сума на валежите да е около и над нормата – 40–70 л/кв.м за повечето райони и 50–100 л/кв.м в Югоизточна България.

          През първото десетдневие времето ще е динамично, с чести валежи и по-ниски температури, особено около 2–5 октомври и в края на периода. През втората и третата десетдневка ще преобладава слънчево време с типична есенна обстановка – сутрешни мъгли и ниски облаци. Възможни са слани при изясняване и преминавания на фронтове около 15, 20 и в края на месеца.

          Астрономически данни: в началото на месеца денят в София е 11 ч. и 44 мин., а в края му намалява до 10 ч. и 22 мин. Фази на Луната: 7 октомври – пълнолуние, 13 октомври – последна четвърт, 21 октомври – новолуние, 29 октомври – първа четвърт.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Откриха пет антични селища по трасето на магистрала Русе – Велико Търново

          Красимир Попов -
          Пет антични селища бяха разкрити по трасето на бъдещата магистрала Русе – Велико Търново, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Археологическите обекти обаче няма...
          Политика

          Парламентът обсъжда ключови законови промени и комисия за проверка на строежа на хотел „Хаяши“

          Красимир Попов -
          Тази седмица Народното събрание ще разгледа на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за управление на отпадъците, съобщи...
          България

          Проф. Юлиан Карабиберов: Спортът може да бъде пример за политиците

          Ирина Илиева -
          В предаването „Политика и спорт“ проф. Юлиан Карабиберов коментира успехите на българския волейбол и значението им за обществото. „Щастлив съм и съм много доволен, че...

          1 коментар

          1. Ze ssf 29 1 2 3🆑🆑🔘📺🎧🎧🆑🔘🛸🔘🔘🔘🎧🎧📺😶‍🌫️🫥🤪😶‍🌫️🤤🤤🤤🧐🧐😇👻🤓🤑👻💀💀🌚🌚🌚☠️💩💩🏊🚣🏌️🤽🏊🚣🧕💃🌿🌿⚡🌪️⚡🌪️🌪️🌋🌋🌋🌋🌋🌋🔪🔪🔪🍫🍫🍩🍮🍩🥮🥮🍩🧊☕☕🍵🥃🥃🥃🍷🍾🥂🥂🍻🍺🍺🍭🥮🍧🍬🫙🍹🍹🍹🎂🎂🧈🧈🧂🫕🧆🍕🍟🍳🍳🍳🍳🌰🥜🥜🥜🌰🌰🌰🫘🫘🌶️🍅🍎🍎🍒🍒🍓🍌🍌🍌🍌🍌🍍🍍🍍🍍🍍🍇🍇🥬🥬🥬🥬🥬🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions