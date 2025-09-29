Времето през октомври: Нормални температури, повече валежи в началото на месеца

През октомври средните месечни температури в България ще бъдат около климатичните норми – между 11° и 15° в равнините, 10°–13° по високите полета и от 0° до 7° в планините. Максималните стойности ще достигат 25°–30°, а минималните ще падат до –3°–2°.

Очаква се месечната сума на валежите да е около и над нормата – 40–70 л/кв.м за повечето райони и 50–100 л/кв.м в Югоизточна България.

През първото десетдневие времето ще е динамично, с чести валежи и по-ниски температури, особено около 2–5 октомври и в края на периода. През втората и третата десетдневка ще преобладава слънчево време с типична есенна обстановка – сутрешни мъгли и ниски облаци. Възможни са слани при изясняване и преминавания на фронтове около 15, 20 и в края на месеца.

Астрономически данни: в началото на месеца денят в София е 11 ч. и 44 мин., а в края му намалява до 10 ч. и 22 мин. Фази на Луната: 7 октомври – пълнолуние, 13 октомври – последна четвърт, 21 октомври – новолуние, 29 октомври – първа четвърт.