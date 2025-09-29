За 32 млн. евро: Китай осъди на смърт бивш министър

Бившият министър на земеделието на Китай Тан Жънцзян беше осъден на смърт с двугодишно отсрочване заради мащабна корупция, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.
Присъдата
Съдът в Чанчун, провинция Цзилин, постанови, че Тан е приел подкупи в пари и натура за над 268 млн. юана (около 32 млн. евро) в периода 2007–2024 г.
Съдът уточнява, че Тан е признал престъпленията си и е изразил разкаяние.
Контекст: антикорупционната кампания на Си Цзинпин
Присъдата е част от продължаващата антикорупционна кампания на китайския лидер Си Цзинпин, при която бяха отстранени редица високопоставени служители.
Поддръжниците на кампанията твърдят, че тя укрепва чистото управление, докато критиците я виждат като инструмент за отстраняване на политически съперници.
Кариера и разследвания
- Тан Жънцзян беше министър на земеделието между 2020 и 2024 г.
- Преди това е бил губернатор на провинция Гансу и зам.-ръководител на автономния регион Гуанси.
- След освобождаването му от поста започнаха разследвания и срещу други високопоставени фигури, включително бившите министри на отбраната Ли Шанфу и Вей Фанхъ.
Ли Шанфу беше отстранен само седем месеца след назначаването си и впоследствие изключен от Комунистическата партия заради подозрения в корупция.
Настоящият министър на отбраната Дун Цзюн също в момента е обект на разследване.
Ако има такива присъди в БГ ,то населението ще е най малко на половина.
В ￼България е същото
Трябва да внесем малко съдии от Китай 😉стига сме внасяли ниско квалифицирани работници🤣🤣🤣
Мани бе. Ще се наложи да внасяме и политици не само рейсаджии
У нас нямаше да остане жив политик, еле тия с евроинтерес
А у нас кога?
В Китай има Ред и Закони.Така се бори с Корупцията.Няма го в БЪЛХАРИЯ
у нас само ЕДНО такова разследване да има /ама да го дават изпълнението по Тв/ и ще видиш колко оставки сами ще си ги дават
Е така се бори корупция
Защо не изпратят тези съдии у нас в командировка? Колко работа ще отхвърлят?!
Си…. ела в колониалната кочина България и ще преизпълниш плана .
В 5 милионна Бг има повече за въжето отколкото в милиарден Китай
В България, кога?
Да в Китай !Тук кога!
Така трябва и при нас.Милиарди крадат
То ние ще останем без политици и министри!
Ако на нашите управници се случваха подобни присъди дали щеше да има корупция и беззаконие и дали щеше да има толкова голям интерес към постове за управление