НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПравосъдие

          За 32 млн. евро: Китай осъди на смърт бивш министър

          16
          100
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Бившият министър на земеделието на Китай Тан Жънцзян беше осъден на смърт с двугодишно отсрочване заради мащабна корупция, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

          - Реклама -

          Присъдата

          Съдът в Чанчун, провинция Цзилин, постанови, че Тан е приел подкупи в пари и натура за над 268 млн. юана (около 32 млн. евро) в периода 2007–2024 г.

          „Тези подкупи причиниха особено сериозни загуби за държавата и хората и затова смъртното наказание е оправдано“, се казва в решението.

          Съдът уточнява, че Тан е признал престъпленията си и е изразил разкаяние.

          НАПРЕЖЕНИЕ: Китай екзекутира четирима канадци за наркотици, Отава реагира НАПРЕЖЕНИЕ: Китай екзекутира четирима канадци за наркотици, Отава реагира

          Контекст: антикорупционната кампания на Си Цзинпин

          Присъдата е част от продължаващата антикорупционна кампания на китайския лидер Си Цзинпин, при която бяха отстранени редица високопоставени служители.

          Поддръжниците на кампанията твърдят, че тя укрепва чистото управление, докато критиците я виждат като инструмент за отстраняване на политически съперници.

          Кариера и разследвания

          • Тан Жънцзян беше министър на земеделието между 2020 и 2024 г.
          • Преди това е бил губернатор на провинция Гансу и зам.-ръководител на автономния регион Гуанси.
          • След освобождаването му от поста започнаха разследвания и срещу други високопоставени фигури, включително бившите министри на отбраната Ли Шанфу и Вей Фанхъ.

          Ли Шанфу беше отстранен само седем месеца след назначаването си и впоследствие изключен от Комунистическата партия заради подозрения в корупция.

          Настоящият министър на отбраната Дун Цзюн също в момента е обект на разследване.

          Бившият китайски министър на правосъдието е вкаран в затвора за корупция Бившият китайски министър на правосъдието е вкаран в затвора за корупция

          Бившият министър на земеделието на Китай Тан Жънцзян беше осъден на смърт с двугодишно отсрочване заради мащабна корупция, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

          - Реклама -

          Присъдата

          Съдът в Чанчун, провинция Цзилин, постанови, че Тан е приел подкупи в пари и натура за над 268 млн. юана (около 32 млн. евро) в периода 2007–2024 г.

          „Тези подкупи причиниха особено сериозни загуби за държавата и хората и затова смъртното наказание е оправдано“, се казва в решението.

          Съдът уточнява, че Тан е признал престъпленията си и е изразил разкаяние.

          НАПРЕЖЕНИЕ: Китай екзекутира четирима канадци за наркотици, Отава реагира НАПРЕЖЕНИЕ: Китай екзекутира четирима канадци за наркотици, Отава реагира

          Контекст: антикорупционната кампания на Си Цзинпин

          Присъдата е част от продължаващата антикорупционна кампания на китайския лидер Си Цзинпин, при която бяха отстранени редица високопоставени служители.

          Поддръжниците на кампанията твърдят, че тя укрепва чистото управление, докато критиците я виждат като инструмент за отстраняване на политически съперници.

          Кариера и разследвания

          • Тан Жънцзян беше министър на земеделието между 2020 и 2024 г.
          • Преди това е бил губернатор на провинция Гансу и зам.-ръководител на автономния регион Гуанси.
          • След освобождаването му от поста започнаха разследвания и срещу други високопоставени фигури, включително бившите министри на отбраната Ли Шанфу и Вей Фанхъ.

          Ли Шанфу беше отстранен само седем месеца след назначаването си и впоследствие изключен от Комунистическата партия заради подозрения в корупция.

          Настоящият министър на отбраната Дун Цзюн също в момента е обект на разследване.

          Бившият китайски министър на правосъдието е вкаран в затвора за корупция Бившият китайски министър на правосъдието е вкаран в затвора за корупция

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Москва отрича всякаква намеса в изборите на Молдова

          Марияна Стойчева -
          Руското външно министерство категорично отхвърли обвиненията, че Москва е опитала да се намеси в парламентарните избори в Република Молдова, проведени в неделя и спечелени...
          Политика

          Песков: Жителите на два украински града са в смъртна опасност

          Никола Павлов -
          Кремъл публикува позиция по редица ключови международни теми, изразена от прессекретаря на президента на Русия Дмитрий Песков. Резултати от работата на Лавров в ООНКремъл оценява...
          Правосъдие

          Шон „Диди“ Комбс може да получи минимум 11 години затвор по искане на прокуратурата

          Новинарски Екип -
          Федералните прокурори настояват Шон „Диди“ Комбс да получи минимум 11 години затвор след присъдата си по две обвинения в трафик с цел проституция.

          16 КОМЕНТАРА

          3. Трябва да внесем малко съдии от Китай 😉стига сме внасяли ниско квалифицирани работници🤣🤣🤣

          8. у нас само ЕДНО такова разследване да има /ама да го дават изпълнението по Тв/ и ще видиш колко оставки сами ще си ги дават

          11. Си…. ела в колониалната кочина България и ще преизпълниш плана .
            В 5 милионна Бг има повече за въжето отколкото в милиарден Китай

          16. Ако на нашите управници се случваха подобни присъди дали щеше да има корупция и беззаконие и дали щеше да има толкова голям интерес към постове за управление

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions