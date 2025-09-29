За 32 млн. евро: Китай осъди на смърт бивш министър

Бившият министър на земеделието на Китай Тан Жънцзян беше осъден на смърт с двугодишно отсрочване заради мащабна корупция, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Присъдата

Съдът в Чанчун, провинция Цзилин, постанови, че Тан е приел подкупи в пари и натура за над 268 млн. юана (около 32 млн. евро) в периода 2007–2024 г.

„Тези подкупи причиниха особено сериозни загуби за държавата и хората и затова смъртното наказание е оправдано“, се казва в решението.

Съдът уточнява, че Тан е признал престъпленията си и е изразил разкаяние.

Контекст: антикорупционната кампания на Си Цзинпин

Присъдата е част от продължаващата антикорупционна кампания на китайския лидер Си Цзинпин, при която бяха отстранени редица високопоставени служители.

Поддръжниците на кампанията твърдят, че тя укрепва чистото управление, докато критиците я виждат като инструмент за отстраняване на политически съперници.

Кариера и разследвания

Тан Жънцзян беше министър на земеделието между 2020 и 2024 г.

Преди това е бил губернатор на провинция Гансу и зам.-ръководител на автономния регион Гуанси.

След освобождаването му от поста започнаха разследвания и срещу други високопоставени фигури, включително бившите министри на отбраната Ли Шанфу и Вей Фанхъ.

Ли Шанфу беше отстранен само седем месеца след назначаването си и впоследствие изключен от Комунистическата партия заради подозрения в корупция.

Настоящият министър на отбраната Дун Цзюн също в момента е обект на разследване.