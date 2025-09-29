Зафиров: Воден режим във Велико Търново няма да има

Режим на водата във Велико Търново и региона няма да бъде въведен, заяви вицепремиерът и председател на Националния борд по водите Атанас Зафиров по време на работно заседание с кмета на Велико Търново Даниел Панов и кметовете от областта. В срещата участваха още министърът на регионалното развитие Иван Иванов и министърът на околната среда и водите Манол Генов.

Няма опасност като в Плевен и Ловеч

По думите на Зафиров, макар да има локални проблеми с водоподаването в отделни населени места, опасност от воден режим, подобен на този в Плевен и Ловеч, няма.

Той подчерта, че по темата с безводието в областта се разпространяват множество спекулации, които целят да всяват страх и да обслужват политически интереси:

„Всяка политическа атака трябва да има някакви граници. Когато безсмислено се всява страх там, където няма повод, вниманието се отклонява от реалните проблеми, които трябва да бъдат решавани“, заяви Зафиров.

Алтернативни водоизточници и проектът „Александър Стамболийски“

Вицепремиерът увери, че се предприемат превантивни мерки за намиране на алтернативни водоизточници. В ход е проектът за използване на язовир „Александър Стамболийски“ като резервен източник за региона, тъй като съоръжението има добри показатели по отношение на качеството на водата. Темата ще бъде обсъдена и на следващото заседание на Националния борд по водите.

Контрол върху водоползването

Зафиров подчерта, че държавата няма да допусне незаконно използване на питейна вода, независимо дали става дума за ВЕЦ-ове, земеделски производители или промишлени предприятия.

Инвестиции в напоителните системи

По думите му, за тази година са предвидени 200 милиона лева, а за следващата – 350 милиона лева, включително европейски средства, за възстановяване на напоителните системи.

Вицепремиерът отчете, че работата на борда върви в добър синхрон с местната власт, законодателната власт и Министерския съвет, който взема окончателните решения.

Продължение на заседанието

Работното заседание в сградата на Община Велико Търново продължи с участието на областния управител Юлия Ликоманова Мутафчиева, директора на ВиК „Йовковци“, народни представители от региона и представители на различни институции.