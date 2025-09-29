Зафиров: Воден режим във Велико Търново няма да има

Режим на водата във Велико Търново и региона няма да бъде въведен, заяви вицепремиерът и председател на Националния борд по водите Атанас Зафиров по време на работно заседание с кмета на Велико Търново Даниел Панов и кметовете от областта. В срещата участваха още министърът на регионалното развитие Иван Иванов и министърът на околната среда и водите Манол Генов.
Няма опасност като в Плевен и Ловеч
По думите на Зафиров, макар да има локални проблеми с водоподаването в отделни населени места, опасност от воден режим, подобен на този в Плевен и Ловеч, няма.
Той подчерта, че по темата с безводието в областта се разпространяват множество спекулации, които целят да всяват страх и да обслужват политически интереси:
Алтернативни водоизточници и проектът „Александър Стамболийски“
Вицепремиерът увери, че се предприемат превантивни мерки за намиране на алтернативни водоизточници. В ход е проектът за използване на язовир „Александър Стамболийски“ като резервен източник за региона, тъй като съоръжението има добри показатели по отношение на качеството на водата. Темата ще бъде обсъдена и на следващото заседание на Националния борд по водите.
Контрол върху водоползването
Зафиров подчерта, че държавата няма да допусне незаконно използване на питейна вода, независимо дали става дума за ВЕЦ-ове, земеделски производители или промишлени предприятия.
Инвестиции в напоителните системи
По думите му, за тази година са предвидени 200 милиона лева, а за следващата – 350 милиона лева, включително европейски средства, за възстановяване на напоителните системи.
Вицепремиерът отчете, че работата на борда върви в добър синхрон с местната власт, законодателната власт и Министерския съвет, който взема окончателните решения.
Продължение на заседанието
Работното заседание в сградата на Община Велико Търново продължи с участието на областния управител Юлия Ликоманова Мутафчиева, директора на ВиК „Йовковци“, народни представители от региона и представители на различни институции.
