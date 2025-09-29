НА ЖИВО
          Затлъстяването вече убива повече хора от недохранването, алармират експерти

          „Това е една от най-сериозните и подценявани кризи. България е на 6-то място по затлъстяване в Европа. Усилията, които полагаме, трябва да започнат от много ранна възраст. Затлъстяването не е просто проблем, то е заболяване. Крайно време е да се предприемат мерки в тази посока. Затлъстяването отваря вратата за над 200 други заболявания“, предупреди от своя страна д-р Цветалина Танкова.

          Д-р Танкова, ръководител на Катедрата по ендокринология в Медицинския университет в София, отбеляза, че много от възникващите здравословни проблеми могат да бъдат овладени, но само когато има ефективен контрол върху затлъстяването.

          „Лечението не е само да намалим теглото, лечението е инвестиции в здравето, заяви тя.

          Проф. Теодора Ханджиева-Дърленска препоръча навременната консултация с лекар-диетолог.

          „Много е важно да се промени храненето. Нужни са добри хранителни навици и повишена физическа активност“, добави тя.

          „18 милиона души годишно умират по основна причина затлъстяването. То провокира появата на сърдечно-съдови заболявания. То води до увеличаване на шанса за други заболявания, какъвто например е диабетът“, заяви проф. Кирил Карамфилов, началник на клиниката по кардиология към УМБАЛ „Александровска“ и председател на Научното дружество по кардиология.

          Председателят на Българското дружество по гастроентерология проф. Красимир Антонов подчерта, че черният дроб също е един от органите, сериозно засегнати от затлъстяването.

          По отношение на социалните и икономическите последици от затлъстяването в България, членът на Управителния съвет на „Коалиция Затлъстяване“ Аркади Шарков заяви:

          „Лечението на заболявания, свързани със затлъстяване, оказват значителен натиск върху здравните системи. Затлъстяването може да доведе до повишена заболеваемост, отсъствия от работа и понижен трудов капацитет. Затлъстяването може да намали качеството на живот поради съпътстващи здравословни проблеми, затруднена подвижност и социална стигматизация. Това може да засегне личните отношения и участието в обществени дейности“.

