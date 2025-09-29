Затлъстяването вече убива повече хора от недохранването, алармират експерти

Д-р Танкова, ръководител на Катедрата по ендокринология в Медицинския университет в София, отбеляза, че много от възникващите здравословни проблеми могат да бъдат овладени, но само когато има ефективен контрол върху затлъстяването.
Проф. Теодора Ханджиева-Дърленска препоръча навременната консултация с лекар-диетолог.
Председателят на Българското дружество по гастроентерология проф. Красимир Антонов подчерта, че черният дроб също е един от органите, сериозно засегнати от затлъстяването.
По отношение на социалните и икономическите последици от затлъстяването в България, членът на Управителния съвет на „Коалиция Затлъстяване“ Аркади Шарков заяви:
