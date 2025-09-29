Зеленски: Русия се провали в опита си да дестабилизира Молдова

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Москва е похарчила „огромни ресурси“, за да повлияе на парламентарните избори в Молдова, но не е успяла да осуети победата на проевропейските сили.

„Русия се провали в опита си да дестабилизира Молдова, въпреки че е похарчила огромни, огромни ресурси, за да я подкопае и да корумпира когото може", каза Зеленски във видеообръщение по време на конференция във Варшава.

Управляващата партия „Действие и солидарност“ (ПАС), оглавявана от президента Мая Санду, спечели 50,03% от вота и ще има мнозинство в 101-местния парламент.

Проруският „Патриотичен блок“ остава втора политическа сила с 24,26% от гласовете, показват данните на Централната избирателна комисия.

Гласуването на 28 септември беше съпроводено от твърдения за руска намеса и се разглежда като ключово за продължаването на курса на Молдова към Европейския съюз, започнал след руската инвазия в Украйна през 2022 г.