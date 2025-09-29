НА ЖИВО
          Зеленски: Русия се провали в опита си да дестабилизира Молдова

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Москва е похарчила „огромни ресурси“, за да повлияе на парламентарните избори в Молдова, но не е успяла да осуети победата на проевропейските сили.

          „Русия се провали в опита си да дестабилизира Молдова, въпреки че е похарчила огромни, огромни ресурси, за да я подкопае и да корумпира когото може“, каза Зеленски във видеообръщение по време на конференция във Варшава.

          Управляващата партия „Действие и солидарност“ (ПАС), оглавявана от президента Мая Санду, спечели 50,03% от вота и ще има мнозинство в 101-местния парламент.

          Проруският „Патриотичен блок“ остава втора политическа сила с 24,26% от гласовете, показват данните на Централната избирателна комисия.

          Гласуването на 28 септември беше съпроводено от твърдения за руска намеса и се разглежда като ключово за продължаването на курса на Молдова към Европейския съюз, започнал след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

          Управляващата партия „Действие и солидарност“ (ПАС), оглавявана от президента Мая Санду, спечели 50,03% от вота и ще има мнозинство в 101-местния парламент.

          Проруският „Патриотичен блок“ остава втора политическа сила с 24,26% от гласовете, показват данните на Централната избирателна комисия.

          Гласуването на 28 септември беше съпроводено от твърдения за руска намеса и се разглежда като ключово за продължаването на курса на Молдова към Европейския съюз, започнал след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

          Политика

          Тръмп даде ултиматум на Хамас: „Три или четири дни" да приеме мирния план за Газа

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Хамас, че има „три или четири дни“, за да приеме неговия план за прекратяване на войната в Газа...
          Политика

          САЩ са на крачка от спиране на правителството след вот в Сената

          Красимир Попов -
          Американските сенатори отхвърлиха временното решение на републиканците за финансиране, което трябваше да осигури работа на правителството след полунощ. Така страната е изправена пред пагубно спиране...
          Инциденти

          Жертвите на силното земетресение във Филипините нараснаха до 19

          Красимир Попов -
          Броят на загиналите при земетресението с магнитуд 6,9, разтърсило централната част на Филипините, достигна 19 души, съобщиха местните власти, цитирани от АФП. Най-тежко пострадал е...

          4. За Молдова , ще Ви кажа какво е ,а Вие си правете изводите. Мама Рус ,Тата Рус , я Иван Молдова.

          8. Ле ле този наркоман вече дава и оценка на събития, които той и цялата им натовска пасмина създават. Пийте си хапчетата бе хора. Може пък и да помогнат.

            • Petrana Varbanova ! На Неспециалист по всичко, като теб, трябва да се каже:Вече е сигурно, че народът на Молдова преизбра проевропейският си президент Мая Санду. Тези хора са убедени, че само членството на Молдова в могъщите съюзи НАТО и ЕС би ги спасило от гарантирана руска окупация и произвол.

          12. С диктатура и забрана на партии. Това в Молдова не е никаква демокрация. И това по-скоро ще я дестабилизира, а не ако там изборите спечелят нормални хора, не искащи да воюват, особено с Русия. А Зеленски така стабилизира Украйна, че нямам думи да го опиша. Чака го трибунал.

            • Milko Nikolov ! Да! Благодарение на Президента Зеленски Украйна се вдигна и даде отпор на един АГРЕСОР, навлязъл на територията на Родината им! Николов! За какво „трибунал“ за Зеленски? За това, че защитава РОДИНАТА СИ, земята си и децата си от агресорите ли?

          13. Всички избори, на които се постига някаква демокрация, се обявяват за режисирани от Русия. Започвам да си мисля, че това е единствената демокрация…

          16. Няма страшно,ще си вземе Преднистровието ,заради рускоговорящите ,както направи с Украйна ,заради отношението към тях и сметките ви пак ще излязат криви със всичките ви манипулации .,,
            Крива баба си показва .”

          20. Щом говорителя артист на богатите евро олигарси войнолюбци мразещи неподвластна на тях Русия се плюнчи! значи е ЯСНО режисурата и на тези скалъпени не-избори

          24. Българи, очаквайте и следващите избори в България да бъдат манипулирани. Както в Румъния и Молдова.

            • Илиян Иванов Кръстев свободата се наричала манипулиране щото нее спечелила руската сган ли

              • Тони Тодор няма свобода, видяхме във франция, марин льо пен, в Германия, забраниха Алтернатива за германия, в румъниядва пъти забраняват и фалшифицират избори. В молдова до 22 ч на изборите другите водят с 10%, а на сутринта фашистите с 26 % повече

          26. Не ми е ясно защо медиите излъчват изявленията на един наркоман, на чиято съвест лежи смъртта на един милион украинци ?

