Зеленски: Русия се провали в опита си да дестабилизира Молдова

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Москва е похарчила „огромни ресурси“, за да повлияе на парламентарните избори в Молдова, но не е успяла да осуети победата на проевропейските сили.
Управляващата партия „Действие и солидарност“ (ПАС), оглавявана от президента Мая Санду, спечели 50,03% от вота и ще има мнозинство в 101-местния парламент.
Проруският „Патриотичен блок“ остава втора политическа сила с 24,26% от гласовете, показват данните на Централната избирателна комисия.
Гласуването на 28 септември беше съпроводено от твърдения за руска намеса и се разглежда като ключово за продължаването на курса на Молдова към Европейския съюз, започнал след руската инвазия в Украйна през 2022 г.
За Молдова , ще Ви кажа какво е ,а Вие си правете изводите. Мама Рус ,Тата Рус , я Иван Молдова.
На Русия и е все тая каде ше е Молдова
Бог да прости молдова. Лека и пръст към отвъдното.Върви по пътя на бълХария.
Petrana Varbanova ! На Неспециалист по всичко, като теб, трябва да се каже:Вече е сигурно, че народът на Молдова преизбра проевропейският си президент Мая Санду. Тези хора са убедени, че само членството на Молдова в могъщите съюзи НАТО и ЕС би ги спасило от гарантирана руска окупация и произвол.
С диктатура и забрана на партии. Това в Молдова не е никаква демокрация. И това по-скоро ще я дестабилизира, а не ако там изборите спечелят нормални хора, не искащи да воюват, особено с Русия. А Зеленски така стабилизира Украйна, че нямам думи да го опиша. Чака го трибунал.
Milko Nikolov ! Да! Благодарение на Президента Зеленски Украйна се вдигна и даде отпор на един АГРЕСОР, навлязъл на територията на Родината им! Николов! За какво „трибунал“ за Зеленски? За това, че защитава РОДИНАТА СИ, земята си и децата си от агресорите ли?
Всички избори, на които се постига някаква демокрация, се обявяват за режисирани от Русия. Започвам да си мисля, че това е единствената демокрация…
Няма страшно,ще си вземе Преднистровието ,заради рускоговорящите ,както направи с Украйна ,заради отношението към тях и сметките ви пак ще излязат криви със всичките ви манипулации .,,
Путин си изхарчи парите напразно
Молдова се пребори🇪🇺🇲🇩!
Валентин Лазаров с какво
Валентин Лазаров с 8 забранени партии. Пълен позор, чиста диктатура. Молдовците е време да си върнат държавата и истинската демокрация.
Българи, очаквайте и следващите избори в България да бъдат манипулирани. Както в Румъния и Молдова.
Илиян Иванов Кръстев те и тези бяха манипулирани с помощта на Евромафията
Илиян Иванов Кръстев свободата се наричала манипулиране щото нее спечелила руската сган ли
Тони Тодор няма свобода, видяхме във франция, марин льо пен, в Германия, забраниха Алтернатива за германия, в румъниядва пъти забраняват и фалшифицират избори. В молдова до 22 ч на изборите другите водят с 10%, а на сутринта фашистите с 26 % повече
Не ми е ясно защо медиите излъчват изявленията на един наркоман, на чиято съвест лежи смъртта на един милион украинци ?
Ohu Bohu За да ви отворят очите и да ви поразчистят петолъчките в главите!
