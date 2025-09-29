НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Желязков отговори на ДБ: Ето кога започва публикуването на данни за цените в магазините

          1
          93
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Интернет платформата за цени „Колко струва“ (Kolkostruva.bg) ще започне публикуването на данни от търговските вериги от вторник, 30 септември 2025 г. Това се посочва в отговор на министър-председателя Росен Желязков до народните представители Божидар Божанов и Ивайло Мирчев относно тяхно запитване.

          - Реклама -

          Тестов период и интеграция

          По думите на премиера, в началото на септември са били уточнени всички изисквания на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и са проведени консултации със заинтересовани страни – Министерство на икономиката и индустрията, НСИ, търговски вериги и асоциации.

          На 9 септември екипът на Информационно обслужване е предоставил публичен достъп до портала. Веднага след това е започнал тестов период за интеграция на системите на търговските вериги с платформата.

          „Да, България“ поиска спешно обяснение от премиера Росен Желязков „Да, България“ поиска спешно обяснение от премиера Росен Желязков
          • Достъп до тестова среда са получили 35 търговски вериги, включително аптеки.
          • Първите тестови данни са подадени на 12 септември 2025 г.
          • На 25 септември КЗП е получила информация за импортираните данни и тяхното представяне в секцията „Наблюдавани стоки“.

          Подкрепа за търговските вериги

          За улесняване на процеса екипът на ИО е изготвил:

          • FAQ документ и ръководство за работа със системата и подаване на ценови данни;
          • Постоянна техническа подкрепа при възникнали въпроси.
          Цените на потребителската кошница остават без промяна спрямо миналата седмица Цените на потребителската кошница остават без промяна спрямо миналата седмица

          Стартиране на продукционната среда

          На 29 септември част от веригите са потвърдили готовност за подаване на данни в реална среда.
          Официалното публикуване започва на 30 септември 2025 г.

          „Порталът е напълно функционален и в готовност да приема данни от търговските вериги“, се подчертава в отговора на премиера.

          Интернет платформата за цени „Колко струва“ (Kolkostruva.bg) ще започне публикуването на данни от търговските вериги от вторник, 30 септември 2025 г. Това се посочва в отговор на министър-председателя Росен Желязков до народните представители Божидар Божанов и Ивайло Мирчев относно тяхно запитване.

          - Реклама -

          Тестов период и интеграция

          По думите на премиера, в началото на септември са били уточнени всички изисквания на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и са проведени консултации със заинтересовани страни – Министерство на икономиката и индустрията, НСИ, търговски вериги и асоциации.

          На 9 септември екипът на Информационно обслужване е предоставил публичен достъп до портала. Веднага след това е започнал тестов период за интеграция на системите на търговските вериги с платформата.

          „Да, България“ поиска спешно обяснение от премиера Росен Желязков „Да, България“ поиска спешно обяснение от премиера Росен Желязков
          • Достъп до тестова среда са получили 35 търговски вериги, включително аптеки.
          • Първите тестови данни са подадени на 12 септември 2025 г.
          • На 25 септември КЗП е получила информация за импортираните данни и тяхното представяне в секцията „Наблюдавани стоки“.

          Подкрепа за търговските вериги

          За улесняване на процеса екипът на ИО е изготвил:

          • FAQ документ и ръководство за работа със системата и подаване на ценови данни;
          • Постоянна техническа подкрепа при възникнали въпроси.
          Цените на потребителската кошница остават без промяна спрямо миналата седмица Цените на потребителската кошница остават без промяна спрямо миналата седмица

          Стартиране на продукционната среда

          На 29 септември част от веригите са потвърдили готовност за подаване на данни в реална среда.
          Официалното публикуване започва на 30 септември 2025 г.

          „Порталът е напълно функционален и в готовност да приема данни от търговските вериги“, се подчертава в отговора на премиера.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Първа версия за двата трупа, открити на кораб в Бургас

          Антония Лазарова -
          Плавателният съд е пристигнал от Южна Америка, превозвайки около 5 000 тона меден концентрат, и преди това е спирал в Турция за частичен разтовар.
          Общество

          ЕК: Магистралата Русе-Велико Търново трябва да е готова до 2029 г.

          Никола Павлов -
          До 2029 година проектът за автомагистрала „Русе – Велико Търново“ трябва да бъде реализиран, заяви ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка...
          Общество

          Скандалът с подкупи от шофьори на Роби Уилямс стигна до европейските медии

          Новинарски Екип -
          Скандалът със служители на „Автомобилна администрация“, които изнудвали шофьори от екипа на Роби Уилямс за пари, привлече вниманието на водещи европейски медии

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions