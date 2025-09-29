Желязков отговори на ДБ: Ето кога започва публикуването на данни за цените в магазините

Интернет платформата за цени „Колко струва“ (Kolkostruva.bg) ще започне публикуването на данни от търговските вериги от вторник, 30 септември 2025 г. Това се посочва в отговор на министър-председателя Росен Желязков до народните представители Божидар Божанов и Ивайло Мирчев относно тяхно запитване.

Тестов период и интеграция

По думите на премиера, в началото на септември са били уточнени всички изисквания на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и са проведени консултации със заинтересовани страни – Министерство на икономиката и индустрията, НСИ, търговски вериги и асоциации.

На 9 септември екипът на Информационно обслужване е предоставил публичен достъп до портала. Веднага след това е започнал тестов период за интеграция на системите на търговските вериги с платформата.

Достъп до тестова среда са получили 35 търговски вериги, включително аптеки .

. Първите тестови данни са подадени на 12 септември 2025 г.

На 25 септември КЗП е получила информация за импортираните данни и тяхното представяне в секцията „Наблюдавани стоки“.

Подкрепа за търговските вериги

За улесняване на процеса екипът на ИО е изготвил:

FAQ документ и ръководство за работа със системата и подаване на ценови данни;

за работа със системата и подаване на ценови данни; Постоянна техническа подкрепа при възникнали въпроси.

Стартиране на продукционната среда

На 29 септември част от веригите са потвърдили готовност за подаване на данни в реална среда.

Официалното публикуване започва на 30 септември 2025 г.