Желязков отговори на ДБ: Ето кога започва публикуването на данни за цените в магазините

Интернет платформата за цени „Колко струва“ (Kolkostruva.bg) ще започне публикуването на данни от търговските вериги от вторник, 30 септември 2025 г. Това се посочва в отговор на министър-председателя Росен Желязков до народните представители Божидар Божанов и Ивайло Мирчев относно тяхно запитване.
Тестов период и интеграция
По думите на премиера, в началото на септември са били уточнени всички изисквания на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и са проведени консултации със заинтересовани страни – Министерство на икономиката и индустрията, НСИ, търговски вериги и асоциации.
На 9 септември екипът на Информационно обслужване е предоставил публичен достъп до портала. Веднага след това е започнал тестов период за интеграция на системите на търговските вериги с платформата.
Достъп до тестова среда са получили 35 търговски вериги, включително аптеки.
Първите тестови данни са подадени на 12 септември 2025 г.
На 25 септември КЗП е получила информация за импортираните данни и тяхното представяне в секцията „Наблюдавани стоки“.
Подкрепа за търговските вериги
За улесняване на процеса екипът на ИО е изготвил:
FAQ документ и ръководство за работа със системата и подаване на ценови данни;
Постоянна техническа подкрепа при възникнали въпроси.
Стартиране на продукционната среда
На 29 септември част от веригите са потвърдили готовност за подаване на данни в реална среда. Официалното публикуване започва на 30 септември 2025 г.
Росен кога ще се маха? няма да ни липсва