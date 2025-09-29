Желязков: Загубите във водопровода на „Дружба“ са 80%

Министър-председателят Росен Желязков посети Плевен заради продължаващата водна криза в града. Изказването му беше излъчено на официалната фейсбук страница на Министерския съвет.
Водозагубите – основен проблем
Премиерът бе запознат с актуалната обстановка и подчерта, че намаляването на водозагубите е ключово за преодоляване на кризата:
Очакват се валежи
Областният управител на Плевен Мартин Мачев съобщи, че през следващите дни се очакват дъждове:
Протестите продължават
И тази неделя в Плевен граждани излязоха на протест срещу безводието, настоявайки за спешни и ефективни мерки за решаване на проблема.
КОЙ ГИ ПЛАЩА БРЕ ХОТЕЛИЕРА??????
Толкова са и по водопровода от яз. Черни Осъм 😁
От Белият Дом направо в Плевен. Голямо падане от високо. И да се снима с шефа на местното ВиК. Той поне няма восъчна фигура. Ама е с доста голяма заплата. Казват запознати над 15 000 лева. Е ли вярно това???
Урааа, чакаме дъжд, работата е свършена
а восъчко
Когато тоя пундяк говори за вода е смущаващо.
Загуби има, но и много кражби има на вода.
Сега ли ти дойде на ума да отчиташ ялова дейност…!?
Слушам ги с „възхищение“…за кой ли път, виновен е Хан Аспарух…
ДА НАПРАВИ ЕДИН ВОДОПАД И ВЪВ ПЛЕВЕН 😡
Е ми тогава с тиквата, ги връщайте
Спираш водопадчето, и ти си човека!
Плъхове продажни!
Посетил ги бил . Комисия създал. Воден борд.
И други чиновнически простотии.
Некадърници
Всички управляващи да се пратят да управляват от Плевен до отстраняване нс проблема. После да се разселят по другите градове и села в криза.
Нямаш право да говориш, трябват спешни действия!
Жалък смешник !
И?
Спешно о в затвора,там какво ще лъже,тоя човек няма грам срам и достойнство
Главното Д го прати в Плевен да смени вицето 🤪
Еееееей,ами водата изтича през ВОДОПАДА!!!
Бе какъв Плевен бе,живея в Пловдив на центъра и през ден нямаме вода от три седмици,сега ще напълня кофи с лайна и ще ги оставя пред общината,съветвам всички хора от Плевен,събирайте лайна в кофи и ги сипвайте пред общината,няма по добро решение.
За някои загуба за други печалба.
Спешно да подава оставка.
Чак сега ли го приехте като факт, като от 30 години се говори за това?! И пари от евро фонда се отпуснаха, но къде потънаха – сигурно в блатото на управляващите през този период!
Разходка с камера
Оставка бе, тюфлек !
Само като види човек изцъклените ти очички и дебелия ти задник веднага разбира, че ставаш единствено за чучело на ГЕРБ, което трябва да бъде ритано ежедневно на площада !
Извинявам се много, но не ставаш дори и за чистач по улиците ! Там има индийци, които ще те бият с лопатата по земята !
Оставка
Някой друг ви е виновен грабители ?
Истинските премиери го натириха към Плевен, да им направи водопад, нали в това е голям разбирач . Какъв гьонсурат трябва да си, когато цялата страна се гърци в безводие да си строиш водопад, да харижеш водата на евреите , да се правиш на бабаит, а всъщност си един некадърен слуга.
И той ли ще им пикае във фонтана?
Смешен и жалък…
Оставка, съд и затвор!
Абе пипон нефелен, вие управлявате София от 20 години!!! Що не направихте ремонти и подръжка?
А приходите от Водопада какви са?
Тоя сламенитела
ят хотелиер ще иска вода на заем за хотела си !!!!¡
Отиват към хотела с водопад…
По време на управлението на ГЕРБ, участвах във водния цикъл на Поморие. Търгът беше спечелен от ГБС и нямаха право на подизпълнители, а работехме над 20 фирми, като всички бяхме с жилетки ГБС, като те упражняваха само оперативно ръководство, като много от тях си нямаха понятие от ВиК – един казваше на фланшовите накрайници „планки“ и не познаваше водопроводните части!
ГБС обираше „лъвския“ пай, а фирмите, които разбираха от ВиК, работеха за жълти стотинки!
Тука е така!
Димитър Демиров И сега така ще бъде… Въпроса е ще дадат ли от пая дял на БСП 🤣
Екскурзианта ,който договаря стратегически партньорства с восъчни фигури се завърна.
Кога ще обясниш за хотела? По скоро кога ще подадеш оставка?
Не може само Крадене ……40г…..
ТрЕбЕ и работа да,се върши
Сега ли го разбрахте?
Премиер, айде бе сериозно?!!🤣
Изчакайте да станат 100%
Плевен му простиха ,Ловеч също..поне досега ,но софиянци едва ли…Накрая всички пред хотела му,,там поне има вода
Премиера на Хотела с призив на война
Жалък мишок!!!
сламения човек
180 % са.
Добрутро !
БОЙКОВ ПАМПЕРС
А нещо за ХОТЕЛА?