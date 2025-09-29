Желязков: Загубите във водопровода на „Дружба“ са 80%

Министър-председателят Росен Желязков посети Плевен заради продължаващата водна криза в града. Изказването му беше излъчено на официалната фейсбук страница на Министерския съвет.

- Реклама -

Водозагубите – основен проблем

Премиерът бе запознат с актуалната обстановка и подчерта, че намаляването на водозагубите е ключово за преодоляване на кризата:

„Дори когато се доставя вода и оросява, водозагубите са същите. В „Дружба“ загубите по водопроводната система достигат 80%“, посочи Желязков.

Очакват се валежи

Областният управител на Плевен Мартин Мачев съобщи, че през следващите дни се очакват дъждове:

„Валежите ще са между 40 и 60 литра за високите части, където е Троян, така че оттам ще получим допълнително количество вода“, каза той.

Протестите продължават

И тази неделя в Плевен граждани излязоха на протест срещу безводието, настоявайки за спешни и ефективни мерки за решаване на проблема.