          Общество

          Желязков: Загубите във водопровода на „Дружба“ са 80%

          Снимка: БГНЕС
          Министър-председателят Росен Желязков посети Плевен заради продължаващата водна криза в града. Изказването му беше излъчено на официалната фейсбук страница на Министерския съвет.

          Водозагубите – основен проблем

          Премиерът бе запознат с актуалната обстановка и подчерта, че намаляването на водозагубите е ключово за преодоляване на кризата:

          „Дори когато се доставя вода и оросява, водозагубите са същите. В „Дружба“ загубите по водопроводната система достигат 80%“, посочи Желязков.

          Очакват се валежи

          Областният управител на Плевен Мартин Мачев съобщи, че през следващите дни се очакват дъждове:

          „Валежите ще са между 40 и 60 литра за високите части, където е Троян, така че оттам ще получим допълнително количество вода“, каза той.

          Протестите продължават

          И тази неделя в Плевен граждани излязоха на протест срещу безводието, настоявайки за спешни и ефективни мерки за решаване на проблема.

          

