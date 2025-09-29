НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Жители на сливенския квартал „Речица“ протестираха заради бавния ремонт на ВиК мрежата

          0
          65
          Снимка: Стоян Радев чрез БНР
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Жителите на сливенския квартал „Речица“ излязоха на протест срещу продължилите вече четири години изкопни дейности по проекта за подмяна на водопроводи и канализация, съобщи БНР. Хората настояват спешно да бъде положен асфалт по улиците, тъй като постоянните ремонти са довели до силно запрашаване, дупки, опасни шахти и пропадания на автомобили.

          „Ще си изкараме трактори! Ще излезем абсолютно всички! От къща на къща ще ги съберем и ще излезем, и ще ги затворим!“ – заканиха се протестиращи.

          - Реклама -

          Гражданите се събраха пред сградата на Общината и поискаха кметът Стефан Радев да слезе при тях. Той отказа, но покани част от протестиращите да влязат в залата за разговор, което за кратко предизвика напрежение.

          В срещата участва и управителят на ВиК – Сливен, инж. Пламен Трифонов. Кметът Радев заяви, че вече е приет акт 15 за водопровода, а за канализацията се очаква да бъде представен акт 16, след което може да започне асфалтирането.

          „Чисто прогнозно не мога да се ангажирам. Надявам се в рамките на месец, месец и половина да се справим,“ каза Радев.

          Жителите обаче останаха недоволни и подчертаха, че настояват за ясни срокове и гаранция за качество на асфалтирането.

          Утре по обяд в сградата на ВиК е насрочена среща между протестиращите и изпълнителя на проекта, на която трябва да се обсъди ускоряване на довършителните работи и задействане на процедурата за издаване на акт 16.

          Жителите на сливенския квартал „Речица“ излязоха на протест срещу продължилите вече четири години изкопни дейности по проекта за подмяна на водопроводи и канализация, съобщи БНР. Хората настояват спешно да бъде положен асфалт по улиците, тъй като постоянните ремонти са довели до силно запрашаване, дупки, опасни шахти и пропадания на автомобили.

          „Ще си изкараме трактори! Ще излезем абсолютно всички! От къща на къща ще ги съберем и ще излезем, и ще ги затворим!“ – заканиха се протестиращи.

          - Реклама -

          Гражданите се събраха пред сградата на Общината и поискаха кметът Стефан Радев да слезе при тях. Той отказа, но покани част от протестиращите да влязат в залата за разговор, което за кратко предизвика напрежение.

          В срещата участва и управителят на ВиК – Сливен, инж. Пламен Трифонов. Кметът Радев заяви, че вече е приет акт 15 за водопровода, а за канализацията се очаква да бъде представен акт 16, след което може да започне асфалтирането.

          „Чисто прогнозно не мога да се ангажирам. Надявам се в рамките на месец, месец и половина да се справим,“ каза Радев.

          Жителите обаче останаха недоволни и подчертаха, че настояват за ясни срокове и гаранция за качество на асфалтирането.

          Утре по обяд в сградата на ВиК е насрочена среща между протестиращите и изпълнителя на проекта, на която трябва да се обсъди ускоряване на довършителните работи и задействане на процедурата за издаване на акт 16.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          По 16 000 евро за превоз: Българин и още трима задържани за нелегален трафик на мигранти

          Новинарски Екип -
          Български гражданин на 34 години беше арестуван снощи в Северна Гърция, след като в автомобила му бяха открити нелегални мигранти. Това съобщи местното издание...
          Политика

          „Да, България“ предлагат служителите на ДАИ да носят бодикамери

          Камелия Григорова -
          Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев обяви, че формацията е внесла предложение за промени в Закона за автомобилните превози, според които всички служители на...
          Общество

          Патриарх Даниил: Технологиите не могат да заменят молитвата

          Никола Павлов -
          Българският патриарх Даниил участва днес във Втората международна конференция по повод 100-годишнината от създаването на списание „Теология“, провеждаща се в Солун, Гърция. В своето...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions