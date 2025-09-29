Жители на сливенския квартал „Речица“ протестираха заради бавния ремонт на ВиК мрежата

Жителите на сливенския квартал „Речица“ излязоха на протест срещу продължилите вече четири години изкопни дейности по проекта за подмяна на водопроводи и канализация, съобщи БНР. Хората настояват спешно да бъде положен асфалт по улиците, тъй като постоянните ремонти са довели до силно запрашаване, дупки, опасни шахти и пропадания на автомобили.

„Ще си изкараме трактори! Ще излезем абсолютно всички! От къща на къща ще ги съберем и ще излезем, и ще ги затворим!“ – заканиха се протестиращи. - Реклама -

Гражданите се събраха пред сградата на Общината и поискаха кметът Стефан Радев да слезе при тях. Той отказа, но покани част от протестиращите да влязат в залата за разговор, което за кратко предизвика напрежение.

В срещата участва и управителят на ВиК – Сливен, инж. Пламен Трифонов. Кметът Радев заяви, че вече е приет акт 15 за водопровода, а за канализацията се очаква да бъде представен акт 16, след което може да започне асфалтирането.

„Чисто прогнозно не мога да се ангажирам. Надявам се в рамките на месец, месец и половина да се справим,“ каза Радев.

Жителите обаче останаха недоволни и подчертаха, че настояват за ясни срокове и гаранция за качество на асфалтирането.

Утре по обяд в сградата на ВиК е насрочена среща между протестиращите и изпълнителя на проекта, на която трябва да се обсъди ускоряване на довършителните работи и задействане на процедурата за издаване на акт 16.