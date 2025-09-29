НА ЖИВО
          Журналист с голямо съобщение за Шумахер: За първи път имаме почти знак за…

          По време на Гран При на Бахрейн стана известно, че Михаел Шумахер е подписал каска, предназначена за благотворителен търг в подкрепа на изследвания за деменцията. Новината беше коментирана от журналиста на L’Équipe Стефан Л’Ермит в ефира на RTL.

          „Знак за живот“, но с уговорки

          Л’Ермит заяви:

          „Бих казал, че състоянието му е лошо, но може би се подобрява, защото всъщност не знаем нищо. Подписаната каска може да представлява голям напредък, тъй като за първи път имаме някакъв положителен знак, почти знак за живот.“

          Той обаче остава предпазлив:

          „Дали неговата съпруга е държала ръката му? Не знаем точно. На пръв поглед не можем да кажем, че е добре.“

          По думите му, единственото сигурно е, че Шумахер диша и има някои малки взаимодействия със семейството си, но той „не ходи“ и „очевидно не говори“.

          Тежкото падане през 2013 г.

          Седемкратният световен шампион по Формула 1 претърпя тежка черепно-мозъчна травма през декември 2013 г. по време на ски ваканция в Мерибел. Въпреки че носеше каска, падането извън пистата го остави в кома.

          След престой в болницата в Гренобъл до юни 2014 г., той беше преместен в Швейцария, където продължава лечението си у дома. Оттогава семейството му – и най-вече съпругата му Корина – строго ограничава достъпа до информация за състоянието му.

          Легендата на Формула 1

          Михаел Шумахер участва в 307 старта между 1991 и 2012 г., печелейки 91 победи и седем световни титли – рекорд, който дели само с Люис Хамилтън. Наричан „Червеният барон“, той рядко допускаше тежки инциденти на пистата – парадокс, предвид трагичното му ски падане.

          Днес, почти 12 години след инцидента, въпросът за неговото здравословно състояние остава без отговор, а всяка нова информация – като подписаната каска – се приема като малък лъч надежда за феновете му по целия свят.

