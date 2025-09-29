Журналист с голямо съобщение за Шумахер: За първи път имаме почти знак за…

По време на Гран При на Бахрейн стана известно, че Михаел Шумахер е подписал каска, предназначена за благотворителен търг в подкрепа на изследвания за деменцията. Новината беше коментирана от журналиста на L’Équipe Стефан Л’Ермит в ефира на RTL.
„Знак за живот“, но с уговорки
Л’Ермит заяви:
Той обаче остава предпазлив:
По думите му, единственото сигурно е, че Шумахер диша и има някои малки взаимодействия със семейството си, но той „не ходи“ и „очевидно не говори“.
Тежкото падане през 2013 г.
Седемкратният световен шампион по Формула 1 претърпя тежка черепно-мозъчна травма през декември 2013 г. по време на ски ваканция в Мерибел. Въпреки че носеше каска, падането извън пистата го остави в кома.
След престой в болницата в Гренобъл до юни 2014 г., той беше преместен в Швейцария, където продължава лечението си у дома. Оттогава семейството му – и най-вече съпругата му Корина – строго ограничава достъпа до информация за състоянието му.
Легендата на Формула 1
Михаел Шумахер участва в 307 старта между 1991 и 2012 г., печелейки 91 победи и седем световни титли – рекорд, който дели само с Люис Хамилтън. Наричан „Червеният барон“, той рядко допускаше тежки инциденти на пистата – парадокс, предвид трагичното му ски падане.
Днес, почти 12 години след инцидента, въпросът за неговото здравословно състояние остава без отговор, а всяка нова информация – като подписаната каска – се приема като малък лъч надежда за феновете му по целия свят.
