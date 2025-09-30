НА ЖИВО
          100 години от рождението на Георги Калоянчев: Валидират пощенска марка в чест на големия актьор

          Снимка: БГНЕС
          По повод 100 години от рождението на големия български актьор и сатирик Георги Калоянчев ще бъде валидирана специална пощенска марка.

          Церемонията ще се състои в Сатиричния театър „Алеко Константинов“, където творчеството на Калоянчев е оставило дълбока следа в историята на българската култура.

          Марковото издание ще бъде валидирано от директора на театъра Калин Сърменов и заместник министър-председателя и министър на транспорта Гроздан Караджов.

          На събитието ще присъстват близките на актьора, както и трупата на Сатиричния театър, която ревниво пази паметта за големите творци и предава тяхното наследство на бъдещите поколения.

