100 години от рождението на Георги Калоянчев: Валидират пощенска марка в чест на големия актьор

По повод 100 години от рождението на големия български актьор и сатирик Георги Калоянчев ще бъде валидирана специална пощенска марка.

Церемонията ще се състои в Сатиричния театър „Алеко Константинов“, където творчеството на Калоянчев е оставило дълбока следа в историята на българската култура.

Марковото издание ще бъде валидирано от директора на театъра Калин Сърменов и заместник министър-председателя и министър на транспорта Гроздан Караджов.

На събитието ще присъстват близките на актьора, както и трупата на Сатиричния театър, която ревниво пази паметта за големите творци и предава тяхното наследство на бъдещите поколения.