      сряда, 01.10.25
          Правосъдие

          15-годишният арестуван от боя с шефа на полицията в Русе съди прокуратурата

          Снимка: Евроком
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Петнадесетгодишният Станислав А., обвинен по случая с нападението над директора на ОДМВР – Русе Николай Кожухаров, заведе дело срещу прокуратурата по Закона за отговорността на държавата. Младежът претендира обезщетение в размер на 5385 лв. за неимуществени вреди от престоя си в ареста между 5 и 13 септември. Искът е подаден чрез неговия адвокат Методи Лалов, съобщава в. „Сега“.

          Според защитата задържането е било незаконосъобразно и е нарушило основното право на свобода на непълнолетния. В молбата се подчертава, че по време на ареста Станислав е преживял тежки и травматични моменти, които са оставили дълготрайни последици върху психиката и социалния му живот.

          „Незаконосъобразното задържане подкопава доверието на гражданите в съдебната система. За Станислав това не е просто инцидент, а травматично преживяване с дълготраен ефект върху целия му живот.“, пише в исковата молба.

          Решенията на институциите

          Първоначалното задържане е постановено от прокурор Иво Георгиев, а съдия Милена Пейчева утвърждава мярката „задържане под стража“. По-късно искането е подкрепено от прокурорите Димитър Лещаков и Цветан Маринов. Апелативният съд във Велико Търново обаче отменя ареста и постановява по-лека мярка – надзор на инспектор от Детска педагогическа стая.

          Аргументите на защитата

          Адвокат Лалов твърди, че действията на прокуратурата нарушават не само човешките права на младежа, но и специалните права на дете, гарантирани от Закона за закрила на детето и Конвенцията за правата на детето.

          „Изключително мерзко и общественоопасно е, когато държавни институции, които трябва да защитават правата на гражданите, сами ги нарушават.“, заявява Лалов.

          Според него задържането е довело до риск от тревожност, депресия и посттравматично стресово разстройство, както и до социална изолация и стигматизация.

          Спор за телефона

          На 17 септември адвокат Лалов подава искане до прокуратурата за връщане на иззетия телефон на клиента си. Прокуратурата отказва, но съдия Пламен Дочев постановява, че устройството няма връзка с деянието и трябва да бъде върнато.

          „Изземването на телефона и SIM картата е злоупотреба. Подозирам, че е било с цел да се проверят евентуални записи, уличаващи полицейския шеф и негови приближени. Надявам се информацията да не е изтрита или манипулирана.“, коментира адвокатът.

          Делото на Станислав срещу прокуратурата предстои да бъде разгледано от съда.

