15-годишният арестуван от боя с шефа на полицията в Русе съди прокуратурата

Петнадесетгодишният Станислав А., обвинен по случая с нападението над директора на ОДМВР – Русе Николай Кожухаров, заведе дело срещу прокуратурата по Закона за отговорността на държавата. Младежът претендира обезщетение в размер на 5385 лв. за неимуществени вреди от престоя си в ареста между 5 и 13 септември. Искът е подаден чрез неговия адвокат Методи Лалов, съобщава в. „Сега“.
Според защитата задържането е било незаконосъобразно и е нарушило основното право на свобода на непълнолетния. В молбата се подчертава, че по време на ареста Станислав е преживял тежки и травматични моменти, които са оставили дълготрайни последици върху психиката и социалния му живот.
Решенията на институциите
Първоначалното задържане е постановено от прокурор Иво Георгиев, а съдия Милена Пейчева утвърждава мярката „задържане под стража“. По-късно искането е подкрепено от прокурорите Димитър Лещаков и Цветан Маринов. Апелативният съд във Велико Търново обаче отменя ареста и постановява по-лека мярка – надзор на инспектор от Детска педагогическа стая.
Аргументите на защитата
Адвокат Лалов твърди, че действията на прокуратурата нарушават не само човешките права на младежа, но и специалните права на дете, гарантирани от Закона за закрила на детето и Конвенцията за правата на детето.
Според него задържането е довело до риск от тревожност, депресия и посттравматично стресово разстройство, както и до социална изолация и стигматизация.
Спор за телефона
На 17 септември адвокат Лалов подава искане до прокуратурата за връщане на иззетия телефон на клиента си. Прокуратурата отказва, но съдия Пламен Дочев постановява, че устройството няма връзка с деянието и трябва да бъде върнато.
Делото на Станислав срещу прокуратурата предстои да бъде разгледано от съда.
