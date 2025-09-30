21 ТОЧКИ: Тръмп с предложение за мир в Газа (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп обяви в понеделник, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е подкрепил мирен план на САЩ за Газа, състоящ се от 21 точки, чиято цел е да се сложи край на почти двугодишната война в палестинския анклав.

- Реклама -

Планът предвижда незабавно примирие, размяна на заложници, поетапно изтегляне на израелските сили, разоръжаване на Хамас и създаване на преходно международно управление – „Бордът на мира“, ръководен от Тръмп.

„Искам да благодаря на премиера Нетаняху, че се съгласи с плана и за доверието му, че ако работим заедно, можем да сложим край на смъртта и разрушенията, които наблюдаваме от толкова много години, десетилетия, дори столетия, и да започнем нова глава на сигурност, мир и просперитет за целия регион,“ каза Тръмп на съвместната пресконференция в Белия дом.

Нетаняху заяви категорично:

„Подкрепям вашия план за прекратяване на войната в Газа, който постига нашите военни цели. Той ще върне в Израел всички наши заложници, ще демонтира военните способности на Хамас, ще сложи край на политическото му управление и ще гарантира, че Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел.“

21-те точки от плана на Тръмп за Газа

Газа ще бъде дерадикализирана – зона без тероризъм, която не представлява заплаха за съседите си. Газа ще бъде преустроена в полза на нейния народ. Ако Израел и Хамас се съгласят, войната ще приключи незабавно, като израелските сили ще спрат всички операции и постепенно ще се изтеглят. В рамките на 48 часа след приемането на сделката всички заложници – живи и починали – ще бъдат върнати. В замяна Израел ще освободи няколкостотин палестински затворници с доживотни присъди и над 1000 жители на Газа, арестувани от началото на войната, заедно с телата на няколкостотин палестинци. Членовете на Хамас, които приемат мирно съвместно съществуване, ще бъдат амнистирани; желаещите да напуснат Газа ще получат безопасен преход. След постигнато споразумение хуманитарна помощ ще влиза в Газа с темпове не по-ниски от определените в януари 2025 г. – 600 камиона дневно. Помощта ще се разпределя от ООН, Червения полумесец и други международни организации, без намеса от Израел или Хамас. Газа ще бъде администрирана от преходно палестинско правителство от технократи, под надзора на нов международен орган. Ще бъде разработен икономически план за възстановяване на Газа с помощта на експерти по модернизация и инвестиции. Ще бъде създадена икономическа зона с преференциални тарифи и условия за достъп. Никой няма да бъде принуден да напусне Газа; жителите ще бъдат насърчавани да останат и да изградят бъдеще там. Хамас няма да има роля в управлението; ще бъде прекратено изграждането на военна инфраструктура, включително тунели. Регионални партньори ще предоставят гаранции за сигурност, за да се гарантира, че Газа няма да представлява заплаха. Ще бъдат разположени временни международни стабилизационни сили, които ще обучават палестинска полиция за вътрешна сигурност. Израел няма да окупира или анексира Газа; IDF постепенно ще се изтегли, предавайки контрола на международни сили. Ако Хамас отхвърли предложението, Израел ще предаде на международните сили само зони без тероризъм. Израел се съгласява да не извършва удари по Катар, а САЩ признават посредническата роля на Доха. Ще бъде установен процес за дерадикализация, включващ междурелигиозен диалог. След реформите на Палестинската администрация може да се отвори път към палестинска държавност. САЩ ще установят диалог Израел–палестинци за постигане на политическо съвместно съществуване.

По време на визитата Тръмп и Нетаняху проведоха телефонен разговор с катарския премиер Мохамед бин Абдулрахман ал-Тани, на когото Нетаняху се извини за израелски удар срещу Доха. Тръмп разговаря и с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад ал-Тани, като САЩ подчертаха ролята на Доха като ключов посредник.

Американският президент определи решението на няколко западни държави да признаят палестинска държавност като „глупаво“, добавяйки, че „Западът е много уморен от това, което се случва от десетилетия“.

Междувременно висш служител на Хамас заяви пред АФП, че групировката все още не е получила мирния план:

„Не сме получили предложението на Тръмп. Ще го проучим и ще отговорим, след като го получим,“ каза представителят, пожелал анонимност.

Докато дипломатическите усилия продължават, израелските сили разширяват офанзивата си в централната част на Газа, оставяйки анклава в тежка хуманитарна криза.