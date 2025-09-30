НА ЖИВО
          30 септември 2025 г. – Почитаме Свети Григорий Просветител

          На 30 септември отбелязваме паметта на свети свещеномъченик Григорий, наречен „Просветител на Армения“, и на света мъченица Рипсимия, чиято вяра устоя на гонения и жестокост.

          Свети Григорий се ражда около средата на III век в знатно езическо семейство, близко до персийския царски двор. Още в ранна възраст той и семейството му бягат от Армения към Кесария Кападокийска, където Григорий се запознава с християнството и приема светото Кръщение.

          Като млад мъж се жени за благочестивата християнка Мириам. Двамата имат двама сина, но по взаимно съгласие приемат монашество и се разделят.

          По-късно Григорий се завръща в родната си Армения и започва служба при цар Тиридат III – ревностен езичник и жесток гонител на християните. Когато царят разбира за християнската вяра на Григорий, го принуждава да се отрече от нея, но мъченикът остава непоколебим.

          За наказание е подложен на тежки мъчения и хвърлен в дълбока яма, където прекарал цели 14 години. Бог обаче изпраща благочестива вдовица, която всекидневно му носи храна, спасявайки живота му.

          Междувременно, цар Тиридат продължава да преследва християните. В това време света мъченица Рипсимия и нейните спътници – монахи, бягат от гоненията на римския император Диоклециан и стават жертва на жестокостта на царя. Този ужас и насилие карат Тиридат да полудее и да се превърне в жесток звяр.

          В съня на сестрата на царя се явява указание, че единственият начин да бъде излекуван е да се освободи Григорий от ямата – и така и става.

          След освобождението си светецът погребва телата на мъчениците и изцелява царя от неговото безумие. Възстановената им връзка дава на Григорий възможност да започне проповедническа дейност и да учи народа на християнската вяра. Той издига църква на мястото, където са погребани монахините.

          Макар хронологията на тези събития да е различна в различните източници, се счита, че към 301 г. св. Григорий покръства цар Тиридат и висшата арменска аристокрация. По-късно е ръкоположен в Кесария Кападокийска за епископ и назначен за първи патриарх на Армения.

          С подкрепата на множество свещеници, той предприема обширна кампания по покръстването на цялата страна, затвърждавайки титлата си „Просветител на Армения“.

          В края на живота си Григорий предава епископската катедра на по-малкия си син и се оттегля като отшелник в пещера, където предава душата си на Бога около 325 г.

          След смъртта му мощите му са открити от пастири, а десницата му се пази като главна светиня в катедралата в Ечмиадзин – духовната столица на Армения.

