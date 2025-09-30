НА ЖИВО
          Алекс Грозданов: Чувствам се като едно 15-годишно дете, отборната игра е ключът към успеха

          Капитанът на националния отбор остана много доволен от постигнатото по време на Световното първенство

          Снимка: БГНЕС
          Капитанът на мъжкия национален отбор по волейбол Алекс Грозданов говори пред медиите след завръщането на отбора от Световното първенство във Филипините, където завоювахме среброто. Малко след 10 часа целият отбор кацна заедно с треньорския щаб на родна земя с правителствения ВИП самолет, като нашите бяха посрещнати от вицепремиера Атанас Зафиров, а след това и отличени от спортния министър Иван Пешев с лаврови венци и цветя.

          Националите и треньорите на мъжете ще си разпределят премия от 520 000 лв от Министерството на младежта и спорта за второто си място.

          „Чувствам се като едно 15-годишно дете, което не знае какво се случва. Пълни ми душата всичко това, което се случва. Всеки един от нас ще си отиде вкъщи, да види близките, които липсват от дълго време. Отборната игра е ключът към успеха, това според мен е най-важното“ – започна Грозданов и добави на въпрос за това можехме да преборим Италия на финала:

          „Италианците са отбор с много успехи и повече опит. Надиграха ни. За мен остава лека горчивина. Ние сме спортисти, все пак, борим се до края. Това посрещане мисля, че отмива горчивината“.

          На въпрос от медиите това ли новото поколение, Алекс сподели: „Само времето може да покаже. Като цели, бих си поставил на мен и отбора да продължаваме да работим по начина, по който работихме досега. Работа, работа всеки ден, и това, което се случва в момента, ще отмине. Главите ни трябва да са хладни и да продължим по същия начин. Надявам се 2028 г. да бъде добавена на ръката на Джанлоренцо Бленджини“ – завърши той.

          - Реклама -

