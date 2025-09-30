Алекс и Симеон Николови: Много се гордеем от постигнатото, това е само началото в националния отбор

Реализатор номер 1 на Световното първенство по волейбол Александър Николов говори пред медиите след триумфалното завръщане на вицешампионите ни от първенството във Филипините. Малко след 10 часа целият отбор кацна заедно с треньорския щаб на родна земя, като нашите бяха посрещнати от вицепремиера Атанас Зафиров, а след това и отличени от спортния министър Иван Пешев с лаврови венци и цветя.

- Реклама -

Националите и треньорите на мъжете ще си разпределят премия от 520 000 лв от Министерството на младежта и спорта за второто си място.

На въпрос относно това в кой момент сме си повярвали, че ще можем да постигнем нещо голямо, Алекс разкри: „Осъзнахме, че можем да направим нещо голямо, след като излязохме първи от групата. Преди година се говореше дали ще запишем дори една победа. Това ни даде една увереност. Имахме и по-лек поток отколкото Италия и Полша, но това е част от спорта. Много се гордея и се радвам за постигнатото“.

„Виждам и е наистина прекрасно, почти ми се насълзиха очите. Страхотно е. Добре се чувствам. Медалът е по-важен от всяка индивидуална награда“.

Алекс каза няколко думи по повод факта, че винаги е говорил за отбора, а не за себе си и дали това е проява на скромност, синът на Владимир Николов коментира: Това е истината, волейболът се играе от 7 играчи. Ако някой не ми я подаде, как да забия. Това е отборна заслуга“.

На въпрос дали наистина той и брат му Симеон не са разговаряли толкова с баща си по време на първенството, Алекс каза: „Така е, беше обран, не звънеше толкова много, както по принцип, бяхме фокусирани. Да не гледаме толкова социалните мрежи. Беше намалено“.

Относно първите думи на Владо Николов след успеха, той отвърна: „Каза ни „много се гордея с вас и с теб“. Прекрасно е. Не знам дали е бързо. Тренирам от много малък волейбол. Заслужихме го. Отборен дух. Не е случайно, че сме тук“ – завърши той.

Пред медиите застана и брат му Симеон: „Не, категорично не. Видяхме от прозореца, почнахме да се гледаме дали сме хубави“.

На въпрос как се е чувствал от еуфорията покрай него във Филипините, Мони отвърна: „Баща ми много неща казва. Имахме много фенове, във Филипините подкрепяха най-много България, след тяхната държава, нали“.

„Това много ни помогна да побеждаваме. Сигурен съм, че мога. Аз съм такъв играч, който тепърва искам да надграждам. Обещал съм на себе си, че това е само началото в националния отбор“.

Относно трансфера си в Русия и преминаването в тима на Пламен Константинов – Локомотив Новосибирск, по-малкият от братята Николови обясни защо това не е стъпка назад за него. „За мен е стъпка напред. Не бих направил нещо, което е стъпка назад. Офертата в Русия беше най-позитивна от гледна точка на игрово време. Другите отбори реално не ме искаха за титулярен разпределител. Отивам да играя и да се развивам и всяка следваща година да се подобрявам“ – каза още Мони Николов.