      вторник, 30.09.25
          Арсенал и Уилям Салиба подписаха нов договор

          Според новото споразумение френският бранител ще остане в Северен Лондон до 2030 година

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Уилям Салиба подписа нов дългосрочен контракт с Арсенал. По информация на Sky Sports News 24-годишният футболист е парафирал петгодишен договор, който ще го задържи в клуба до лятото на 2030.

          Френският бранител се утвърди като един от най-добрите централни защитници в света с екипа на „топчиите“, като изигра всички 38 мача през сезон 2023/24 и пропусна три миналата кампания.

          Салиба е четвъртият футболист на Арсенал, който обвързва бъдещето си с клуба през тази година след своя партньор в центъра на отбраната Габриел Магаляеш и продуктите на академията Итън Нуанери и Майлс Люис-Скели. 

