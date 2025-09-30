Асен Василев: Промяната продължава, но и се променя

„Промяната продължава, но и се променя.“ Това заяви пред bTV Асен Василев, който преди дни беше избран за единствен председател на партия „Продължаваме промяната“ (ПП).

По думите му Изпълнителният съвет е обновен в голяма степен – 9 от 12 членове са нови. „Вече имаме партия – всички големи решения ще се вземат от Националния съвет, в който участват депутатите и районните представители“, каза Василев.

Защо няма двама председатели?

На въпрос защо формацията вече няма двама съпредседатели, той обясни:

„По-лесно се води, когато имаш пълно доверие на съпредседателя си. С Кирил Петков се познаваме от 20 години. Сега поемам пълната отговорност за партията.“

Василев допълни, че Кирил Петков се е върнал в бизнес сферата и няма да участва в оперативното ръководство на ПП.

Липсващи имена в ръководството

Той уточни, че Лена Бориславова, Никола Минчев и Христо Петров (Ицо Хазарта) не са се кандидатирали за ръководните органи. Минчев и Петров са преценили, че не могат да участват активно заради ангажиментите си като евродепутати в Брюксел.

Евросредства и критики към прокуратурата

Василев предупреди, че евросредствата по Плана за възстановяване и устойчивост са застрашени, защото Комисията за противодействие на корупцията не е реформирана, въпреки предупрежденията на ПП още от миналата година.

По повод ареста на кмета на Варна Благомир Коцев, Василев заяви: