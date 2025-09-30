Асен Василев: Промяната продължава, но и се променя

„Промяната продължава, но и се променя.“ Това заяви пред bTV Асен Василев, който преди дни беше избран за единствен председател на партия „Продължаваме промяната“ (ПП).
- Реклама -
По думите му Изпълнителният съвет е обновен в голяма степен – 9 от 12 членове са нови. „Вече имаме партия – всички големи решения ще се вземат от Националния съвет, в който участват депутатите и районните представители“, каза Василев.
Защо няма двама председатели?
На въпрос защо формацията вече няма двама съпредседатели, той обясни:
Василев допълни, че Кирил Петков се е върнал в бизнес сферата и няма да участва в оперативното ръководство на ПП.
Липсващи имена в ръководството
Той уточни, че Лена Бориславова, Никола Минчев и Христо Петров (Ицо Хазарта) не са се кандидатирали за ръководните органи. Минчев и Петров са преценили, че не могат да участват активно заради ангажиментите си като евродепутати в Брюксел.
Евросредства и критики към прокуратурата
Василев предупреди, че евросредствата по Плана за възстановяване и устойчивост са застрашени, защото Комисията за противодействие на корупцията не е реформирана, въпреки предупрежденията на ПП още от миналата година.
По повод ареста на кмета на Варна Благомир Коцев, Василев заяви:
„Промяната продължава, но и се променя.“ Това заяви пред bTV Асен Василев, който преди дни беше избран за единствен председател на партия „Продължаваме промяната“ (ПП).
- Реклама -
По думите му Изпълнителният съвет е обновен в голяма степен – 9 от 12 членове са нови. „Вече имаме партия – всички големи решения ще се вземат от Националния съвет, в който участват депутатите и районните представители“, каза Василев.
Защо няма двама председатели?
На въпрос защо формацията вече няма двама съпредседатели, той обясни:
Василев допълни, че Кирил Петков се е върнал в бизнес сферата и няма да участва в оперативното ръководство на ПП.
Липсващи имена в ръководството
Той уточни, че Лена Бориславова, Никола Минчев и Христо Петров (Ицо Хазарта) не са се кандидатирали за ръководните органи. Минчев и Петров са преценили, че не могат да участват активно заради ангажиментите си като евродепутати в Брюксел.
Евросредства и критики към прокуратурата
Василев предупреди, че евросредствата по Плана за възстановяване и устойчивост са застрашени, защото Комисията за противодействие на корупцията не е реформирана, въпреки предупрежденията на ПП още от миналата година.
По повод ареста на кмета на Варна Благомир Коцев, Василев заяви:
Каква промяна?То няма такава!
Гей дружинка детелинка..🤮🤮🤮
КАКВА ПРОМЯНА, ТА ВИЕ СТЕ СИ ПАК СЪЩИТЕ!?
Примяната ще приключи когато президента направи партия и влезне в парламента, а тогава формаци като Прекратяваме Промяната- Доносническа България (ПП-ДБ) БСП-Опитомена Левица и Има Такова Ново Начало няма да ги има на политическата сцена.
Тоя дължи пари на цял свят, какво ще променя 😂😂😂
Голяма лъжа !
Маргарита Костова Копейка си, нищожна копейка.