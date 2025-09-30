НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          България на крака за волейболните герои: Шампионски парад и празник в центъра на София 

          1
          29
          Снимка: БГНЕС
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Сподели
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          С аплодисменти, радостни възгласи и сълзи от гордост България посрещна днес своите национални волейболни герои. Малко след 10:00 ч. сутринта самолетът с българския тим кацна на летище „Васил Левски“ в София, където отборът бе приветстван от гвардейска част, вицепремиера Атанас Зафиров и най-близките им хора.

          - Реклама -

          Шампионско посрещане в сърцето на София

          Българската федерация по волейбол и Столична община организираха тържествено събитие за феновете и всички граждани на площад „Св. Александър Невски“. Районът бе обезопасен с полицейско присъствие и специални мерки за сигурност. Забранено бе внасянето на пиротехника, стъклени бутилки и знамена с твърди дръжки, както и излитането на дронове без разрешение.

          От 16:00 ч. на големите екрани пред катедралата започнаха прожекции на най-емоционалните моменти от мачовете на България на Световното първенство във Филипините, съчетани с музикална програма. На сцената излязоха Ана Ставрева, Елена Попова, Никола Янакиев, Натали Стефанова, „Бон-Бон“, Братя Аргирови и група „Фондацията“ със Славин Славчев.

          В 17:30 ч. градът замря – парад с открит автобус изведе волейболните герои по улиците на София. Той завърши на площад „Св. Александър Невски“, където от 18:00 ч. започна официалната церемония по награждаването.

          „Тези момчета вдъхновиха България. Те ни обединиха и ни показаха, че силата на духа и упоритостта винаги водят към върховете“, заявиха организаторите.

          Водещи на събитието бяха спортният журналист Найден Тодоров и радиоводещият Атанас Стоянов. Всеки от националите получи възможност да каже няколко думи на хилядите, изпълнили площада, а тържеството завърши с отборно селфи и изпълнение на емблематичната песен „We Are The Champions“.

          Турнир, който ще остане в историята

          България записа едно от най-големите си спортни постижения, като стигна до финала на Мондиал 2025 във Филипините. Единствената загуба дойде в решителния мач срещу Италия (1:3). Дотогава националите надвиха Германия (3:0), Словения (3:2), Чили (3:0), Португалия (3:0), САЩ (3:2) и Чехия (3:1).

          Алекс Николов приключи първенството като Реализатор №1 с впечатляващите 173 точки, нареждайки се до легендата Димитър Златанов, който при предишното сребро през 1970 г. в София бе избран за най-добър нападател.

          Центърът Алекс Грозданов също заслужи индивидуално отличие – Най-добър блокировач. Двамата – Николов и Грозданов – бяха включени и в Идеалния отбор на шампионата.

          С аплодисменти, радостни възгласи и сълзи от гордост България посрещна днес своите национални волейболни герои. Малко след 10:00 ч. сутринта самолетът с българския тим кацна на летище „Васил Левски“ в София, където отборът бе приветстван от гвардейска част, вицепремиера Атанас Зафиров и най-близките им хора.

          - Реклама -

          Шампионско посрещане в сърцето на София

          Българската федерация по волейбол и Столична община организираха тържествено събитие за феновете и всички граждани на площад „Св. Александър Невски“. Районът бе обезопасен с полицейско присъствие и специални мерки за сигурност. Забранено бе внасянето на пиротехника, стъклени бутилки и знамена с твърди дръжки, както и излитането на дронове без разрешение.

          От 16:00 ч. на големите екрани пред катедралата започнаха прожекции на най-емоционалните моменти от мачовете на България на Световното първенство във Филипините, съчетани с музикална програма. На сцената излязоха Ана Ставрева, Елена Попова, Никола Янакиев, Натали Стефанова, „Бон-Бон“, Братя Аргирови и група „Фондацията“ със Славин Славчев.

          В 17:30 ч. градът замря – парад с открит автобус изведе волейболните герои по улиците на София. Той завърши на площад „Св. Александър Невски“, където от 18:00 ч. започна официалната церемония по награждаването.

          „Тези момчета вдъхновиха България. Те ни обединиха и ни показаха, че силата на духа и упоритостта винаги водят към върховете“, заявиха организаторите.

          Водещи на събитието бяха спортният журналист Найден Тодоров и радиоводещият Атанас Стоянов. Всеки от националите получи възможност да каже няколко думи на хилядите, изпълнили площада, а тържеството завърши с отборно селфи и изпълнение на емблематичната песен „We Are The Champions“.

          Турнир, който ще остане в историята

          България записа едно от най-големите си спортни постижения, като стигна до финала на Мондиал 2025 във Филипините. Единствената загуба дойде в решителния мач срещу Италия (1:3). Дотогава националите надвиха Германия (3:0), Словения (3:2), Чили (3:0), Португалия (3:0), САЩ (3:2) и Чехия (3:1).

          Алекс Николов приключи първенството като Реализатор №1 с впечатляващите 173 точки, нареждайки се до легендата Димитър Златанов, който при предишното сребро през 1970 г. в София бе избран за най-добър нападател.

          Центърът Алекс Грозданов също заслужи индивидуално отличие – Най-добър блокировач. Двамата – Николов и Грозданов – бяха включени и в Идеалния отбор на шампионата.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Зорница Илева: На Мая Санду ще управлява много трудно

          Златина Петкова -
          "На Мая Санду ще управлява много трудно." Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай Колев. Илиева обясни, че...
          България

          Боян Расате: Следващото поколение ще умре от глад, защото ще е прекалено тъпо

          Златина Петкова -
          "Политици организират протести, за да трупат лични дивиденти." Това каза Боян Расате, който беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай Колев. Расате коментира предложението на...
          Общество

          Бистра Иванова: България предлага добри условия за чужденците

          Златина Петкова -
          "България предлага добри условия за чужденците." Това каза съоснователят на "Мулти култи колектив" Бистра Иванова, която беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай Колев. Иванова...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions