България на крака за волейболните герои: Шампионски парад и празник в центъра на София 

С аплодисменти, радостни възгласи и сълзи от гордост България посрещна днес своите национални волейболни герои. Малко след 10:00 ч. сутринта самолетът с българския тим кацна на летище „Васил Левски“ в София, където отборът бе приветстван от гвардейска част, вицепремиера Атанас Зафиров и най-близките им хора.

Шампионско посрещане в сърцето на София

Българската федерация по волейбол и Столична община организираха тържествено събитие за феновете и всички граждани на площад „Св. Александър Невски“. Районът бе обезопасен с полицейско присъствие и специални мерки за сигурност. Забранено бе внасянето на пиротехника, стъклени бутилки и знамена с твърди дръжки, както и излитането на дронове без разрешение.

От 16:00 ч. на големите екрани пред катедралата започнаха прожекции на най-емоционалните моменти от мачовете на България на Световното първенство във Филипините, съчетани с музикална програма. На сцената излязоха Ана Ставрева, Елена Попова, Никола Янакиев, Натали Стефанова, „Бон-Бон“, Братя Аргирови и група „Фондацията“ със Славин Славчев.

В 17:30 ч. градът замря – парад с открит автобус изведе волейболните герои по улиците на София. Той завърши на площад „Св. Александър Невски“, където от 18:00 ч. започна официалната церемония по награждаването.

„Тези момчета вдъхновиха България. Те ни обединиха и ни показаха, че силата на духа и упоритостта винаги водят към върховете“, заявиха организаторите.

Водещи на събитието бяха спортният журналист Найден Тодоров и радиоводещият Атанас Стоянов. Всеки от националите получи възможност да каже няколко думи на хилядите, изпълнили площада, а тържеството завърши с отборно селфи и изпълнение на емблематичната песен „We Are The Champions“.

Турнир, който ще остане в историята

България записа едно от най-големите си спортни постижения, като стигна до финала на Мондиал 2025 във Филипините. Единствената загуба дойде в решителния мач срещу Италия (1:3). Дотогава националите надвиха Германия (3:0), Словения (3:2), Чили (3:0), Португалия (3:0), САЩ (3:2) и Чехия (3:1).

Алекс Николов приключи първенството като Реализатор №1 с впечатляващите 173 точки, нареждайки се до легендата Димитър Златанов, който при предишното сребро през 1970 г. в София бе избран за най-добър нападател.

Центърът Алекс Грозданов също заслужи индивидуално отличие – Най-добър блокировач. Двамата – Николов и Грозданов – бяха включени и в Идеалния отбор на шампионата.