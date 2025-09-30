Български шофьор задържан в Северна Гърция с нелегални мигранти в багажника си

34-годишен български гражданин беше арестуван снощи в Северна Гърция, след като полицията откри трима нелегални мигранти в автомобила му, двама от които в багажника, съобщава местният сайт voria.gr, цитиран от БТА.

- Реклама -

Патрул на магистралата „Егнатия“ подал сигнал на водача да спре, но той ускорил, опитвайки се да избегне проверката. Въпреки това, служителите успели да блокират колата. Шофьорът се опитал да избяга пеша, но бил задържан след кратко преследване.

Според разследването всеки от мигрантите е платил по около 16 000 евро за превоза.

В същия ден полицията задържа още двама души – гръцки и афганистански гражданин – по магистралата Атина – Солун, за нелегален трафик на четирима души.

Малко по-късно, след преследване по вода, край остров Хиос беше арестуван и 41-годишен ирански гражданин, обвинен в трафик на хора. Бреговата охрана открила надуваема бързоходна лодка, която заседнала на плаж на острова, а пътниците избягали. При последвалото издирване са заловени 31 души, които посочили иранеца като организатор на незаконния превоз.