      вторник, 30.09.25
          Свят

          Български шофьор задържан в Северна Гърция с нелегални мигранти в багажника си

          Снимка: БГНЕС
          34-годишен български гражданин беше арестуван снощи в Северна Гърция, след като полицията откри трима нелегални мигранти в автомобила му, двама от които в багажника, съобщава местният сайт voria.gr, цитиран от БТА.

          Патрул на магистралата „Егнатия“ подал сигнал на водача да спре, но той ускорил, опитвайки се да избегне проверката. Въпреки това, служителите успели да блокират колата. Шофьорът се опитал да избяга пеша, но бил задържан след кратко преследване.

          Новите глоби: По-сурови санкции за скорост, алкохол и неправилно паркиране

          Според разследването всеки от мигрантите е платил по около 16 000 евро за превоза.

          В същия ден полицията задържа още двама души – гръцки и афганистански гражданин – по магистралата Атина – Солун, за нелегален трафик на четирима души.

          Малко по-късно, след преследване по вода, край остров Хиос беше арестуван и 41-годишен ирански гражданин, обвинен в трафик на хора. Бреговата охрана открила надуваема бързоходна лодка, която заседнала на плаж на острова, а пътниците избягали. При последвалото издирване са заловени 31 души, които посочили иранеца като организатор на незаконния превоз.

          

          Новите глоби: По-сурови санкции за скорост, алкохол и неправилно паркиране

          Инциденти

          Земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер разтърси Филипините: най-малко петима загинали

          Красимир Попов -
          Най-малко пет души загинаха, след като силно земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер удари централната част на Филипините, съобщи полицията, цитирана от АФП. Всички жертви...
          Политика

          Тръмп: Да не получа Нобелова награда за мир би било обида за САЩ – ОБНОВЕНА

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би било „обида“ за страната, ако не получи Нобеловата награда за мир, позовавайки се на „своята роля...
          Политика

          Тръмп: Вероятно ще се стигне до спиране на работата на правителството

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че федералното правителство може да спре работа, след като преговорите между Републиканците и Демократите за бюджета остават в...

          1. Сега ще разбере разликата в това да нарушиш закона в БГ и в Гърция .Ще има на разположение поне 10 години да разсъждава струвало ли си е .

