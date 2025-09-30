НА ЖИВО
          Байерн разгроми Пафос, а Кейн не спира да вкарва

          Байерн събра шест точки и временно излезе на първото място, докато Пафос е 27-и с една точка

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Байерн Мюнхен стигна до втори пореден успех в Шампионската лига, след като разгроми Пафос с 5:1 като гост. 

          Срещата започна активно за баварците, но Луис Диас и Хари Кейн не успяха да се разпишат, като ударът на англичанина срещна левия страничен стълб.

          Байерн поведе в резултата в 15-ата минута, когато Кейн получи в наказателното поле от Майкъл Олисе и завърши с изстрел в долния десен ъгъл.

          Пет минути по-късно германският отбор удвои чрез Рафаел Герейро, а резултатът стана класически в 31-ата минута, когато Николас Джаксън вкара първия си гол за Байерн.

          Кейн отбеляза второто си попадение три минути след това с прекрасен индивидуален рейд.

          В 45-ата минута Пафос върна едно попадение. Мислав Оршич реализира с удар от далечно разстояние.

          Петият гол за гостите дойде в 69-ата. Джаксън бе спрян от вратаря на кипърския тим, но Олисе бе на точното място и от трудно положение прати топката в мрежата.

          Байерн събра шест точки и временно излезе на първото място, докато Пафос е 27-и с една точка.

