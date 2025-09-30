Бистра Иванова: България предлага добри условия за чужденците

„България предлага добри условия за чужденците.“

Това каза съоснователят на „Мулти култи колектив“ Бистра Иванова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Иванова обясни, че идеята за инициативата „Мулти култи“ възниква още през 2011-а година. Първоначално целта е да се обхванат хора от различни националности, които да представят спецификите на своята култура.

В студиото беше и майката на Бистра- Лилия Иванова, която разказа повече за новия проект на организацията, свързан с хората над 65-години и активностите, които могат да упражняват.