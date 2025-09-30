НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Бистра Иванова: България предлага добри условия за чужденците

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „България предлага добри условия за чужденците.“

          Това каза съоснователят на „Мулти култи колектив“ Бистра Иванова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Иванова обясни, че идеята за инициативата „Мулти култи“ възниква още през 2011-а година. Първоначално целта е да се обхванат хора от различни националности, които да представят спецификите на своята култура.

          В студиото беше и майката на Бистра- Лилия Иванова, която разказа повече за новия проект на организацията, свързан с хората над 65-години и активностите, които могат да упражняват.

          „Ще имаме различни дейности за тези хора, свързани с нови умения – дигитални, разпознаване на телефонни измами, обучение на чужд език и други“, каза още гостенката.

