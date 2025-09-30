НА ЖИВО
          Бивш сътрудник на евродепутат от „Алтернатива за Германия" осъден за шпионаж в полза на Китай

          Снимка: FILIP SINGER/POOL / EPA / Shutterstock
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Съдът в Дрезден осъди на четири години и девет месеца затвор Ян Гуо – бивш сътрудник на евродепутата от крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) Максимилиан Крах. Той беше признат за виновен, че е действал като агент на китайските разузнавателни служби, докато е работил в офиса на Крах в Европейския парламент.

          Негова съучастничка – китайската гражданка Яци С., получи условна присъда от една година и девет месеца, след като призна, че е предавала информация за полети и товарни превози на летище Лайпциг, включително военни транспорти.

          Шпионаж под прикритие

          Според прокуратурата Гуо е работил за китайското разузнаване още от 2007 г. и е използвал позицията си в офиса на Крах в Брюксел (2019–2024 г.) за да събира данни за европейските дела. Той е предал стотици документи и е събирал информация за водещи фигури в партията, сред които Алис Вайдел и Тино Крупала, както и за китайски опозиционери и дисиденти в Германия.

          В съдебната зала Гуо отрече обвиненията, но съдия Ханс Шлютер-Щаатс подчерта:

          „Няма съмнение, че сте били служител на китайска разузнавателна служба.“

          Скандал около Крах

          Максимилиан Крах, вече депутат в Бундестага, заяви след присъдата, че „не е изненадан“ и че ще настоява да се изясни шпионската дейност, на която е станал жертва. Той твърди, че е наел Гуо заради езиковите му умения и опит в търговията, и подчерта, че никога не е бил предупреден за заплахата от германските или европейските власти.

          Скандалът с Гуо, както и предишни изказвания на Крах, омаловажаващи престъпленията на SS, доведоха до изключването му от делегацията на АзГ в Европейския парламент през 2024 г., а впоследствие и до изваждането на партията от групата „Идентичност и демокрация“. Въпреки това през февруари т.г. Крах бе избран за депутат в германския парламент след избори, на които АзГ постигна рекорден резултат от 20,8%.

          Нови разследвания

          Крах е обект и на отделно разследване за пране на пари и получаване на подкупи от китайски източници. Според „Шпигел“ между 2019 и 2022 г. той е получил над 50 000 евро от компании, свързани с Гуо.

          В началото на септември Бундестагът свали имунитета му, а офисите му в Берлин, Брюксел и Дрезден, както и домът му, бяха обискирани. Крах определи обвиненията като „абсурдни, измислени и политически мотивирани“ и заяви, че те представляват опит за сплашване. Освен това е обвиняван и в незаконни връзки с Русия – твърдения, които той категорично отхвърля.

