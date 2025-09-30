НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          БЛОКАЖ: Правителството на САЩ спира работа утре?

          0
          136
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Съединените щати са изправени пред опасността от първия си бюджетен блокаж от близо седем години, след като партийните разногласия по въпросите на здравеопазването и федералните разходи задълбочиха кризата във Вашингтон, съобщи Асошиейтед прес.

          - Реклама -

          Ако до 12:01 ч. местно време в сряда Сенатът не приеме мярката на Камарата на представителите за удължаване на федералното финансиране със седем седмици, хиляди федерални служители може да бъдат временно освободени или съкратени.

          САЩ на прага на shutdown: Вицепрезидентът Ванс обвинява демократите, Шумер говори за „големи различия“ САЩ на прага на shutdown: Вицепрезидентът Ванс обвинява демократите, Шумер говори за „големи различия“

          Разногласия между демократи и републиканци

          Демократите настояват всяко споразумение да гарантира запазването на изтичащите здравни обезщетения, докато републиканците около президента Доналд Тръмп твърдят, че финансирането на правителството и здравеопазването трябва да бъдат разглеждани отделно.

          Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър заяви, че двете страни „имат много големи различия“ и подчерта, че решението е „в ръцете на президента“. От своя страна вицепрезидентът Джей Ди Ванс прогнозира, че страната върви към блокада, защото според него демократите „няма да направят правилното нещо“.

          Администрацията на Тръмп в готовност

          Белият дом вече е изпратил инструкции до федералните агенции как да действат при евентуално прекратяване на финансирането. Директорът на Службата за управление и бюджет Ръс Вот уточни, че спирането може да бъде избегнато, ако Сенатът одобри законопроекта, вече приет в Камарата.

          Според плана на Вот единствените агенции, които със сигурност ще продължат да функционират, са тези, финансирани чрез пакета от 4,1 трлн. долара, известен като „Един голям красив законопроект“ на Тръмп. Основни бенефициенти са Министерството на отбраната и Министерството на вътрешната сигурност.

          NASA ограничава достъпа на китайски граждани в космическата надпревара със САЩ NASA ограничава достъпа на китайски граждани в космическата надпревара със САЩ

          Рисковете

          Републиканците, които държат мнозинство от 53 срещу 47 гласа в Сената, ще се нуждаят от поне осем гласа на демократи, за да съберат необходимите 60 и да избегнат кризата.

          При предишни блокажи жизненоважните служители – като тези, свързани с обществената безопасност – продължаваха работа без заплащане, а останалите бяха пускани в неплатен отпуск. Сега обаче Вот е инструктирал агенциите да се подготвят за масови съкращения и да запазят само „минимално необходимия персонал“, ако блокажът стане факт.

          Съединените щати са изправени пред опасността от първия си бюджетен блокаж от близо седем години, след като партийните разногласия по въпросите на здравеопазването и федералните разходи задълбочиха кризата във Вашингтон, съобщи Асошиейтед прес.

          - Реклама -

          Ако до 12:01 ч. местно време в сряда Сенатът не приеме мярката на Камарата на представителите за удължаване на федералното финансиране със седем седмици, хиляди федерални служители може да бъдат временно освободени или съкратени.

          САЩ на прага на shutdown: Вицепрезидентът Ванс обвинява демократите, Шумер говори за „големи различия“ САЩ на прага на shutdown: Вицепрезидентът Ванс обвинява демократите, Шумер говори за „големи различия“

          Разногласия между демократи и републиканци

          Демократите настояват всяко споразумение да гарантира запазването на изтичащите здравни обезщетения, докато републиканците около президента Доналд Тръмп твърдят, че финансирането на правителството и здравеопазването трябва да бъдат разглеждани отделно.

          Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър заяви, че двете страни „имат много големи различия“ и подчерта, че решението е „в ръцете на президента“. От своя страна вицепрезидентът Джей Ди Ванс прогнозира, че страната върви към блокада, защото според него демократите „няма да направят правилното нещо“.

          Администрацията на Тръмп в готовност

          Белият дом вече е изпратил инструкции до федералните агенции как да действат при евентуално прекратяване на финансирането. Директорът на Службата за управление и бюджет Ръс Вот уточни, че спирането може да бъде избегнато, ако Сенатът одобри законопроекта, вече приет в Камарата.

          Според плана на Вот единствените агенции, които със сигурност ще продължат да функционират, са тези, финансирани чрез пакета от 4,1 трлн. долара, известен като „Един голям красив законопроект“ на Тръмп. Основни бенефициенти са Министерството на отбраната и Министерството на вътрешната сигурност.

          NASA ограничава достъпа на китайски граждани в космическата надпревара със САЩ NASA ограничава достъпа на китайски граждани в космическата надпревара със САЩ

          Рисковете

          Републиканците, които държат мнозинство от 53 срещу 47 гласа в Сената, ще се нуждаят от поне осем гласа на демократи, за да съберат необходимите 60 и да избегнат кризата.

          При предишни блокажи жизненоважните служители – като тези, свързани с обществената безопасност – продължаваха работа без заплащане, а останалите бяха пускани в неплатен отпуск. Сега обаче Вот е инструктирал агенциите да се подготвят за масови съкращения и да запазят само „минимално необходимия персонал“, ако блокажът стане факт.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп даде ултиматум на Хамас: „Три или четири дни“ да приеме мирния план за Газа

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Хамас, че има „три или четири дни“, за да приеме неговия план за прекратяване на войната в Газа...
          Политика

          САЩ са на крачка от спиране на правителството след вот в Сената

          Красимир Попов -
          Американските сенатори отхвърлиха временното решение на републиканците за финансиране, което трябваше да осигури работа на правителството след полунощ. Така страната е изправена пред пагубно спиране...
          Инциденти

          Жертвите на силното земетресение във Филипините нараснаха до 19

          Красимир Попов -
          Броят на загиналите при земетресението с магнитуд 6,9, разтърсило централната част на Филипините, достигна 19 души, съобщиха местните власти, цитирани от АФП. Най-тежко пострадал е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions