БЛОКАЖ: Правителството на САЩ спира работа утре?

Съединените щати са изправени пред опасността от първия си бюджетен блокаж от близо седем години, след като партийните разногласия по въпросите на здравеопазването и федералните разходи задълбочиха кризата във Вашингтон, съобщи Асошиейтед прес.

Ако до 12:01 ч. местно време в сряда Сенатът не приеме мярката на Камарата на представителите за удължаване на федералното финансиране със седем седмици, хиляди федерални служители може да бъдат временно освободени или съкратени.

Разногласия между демократи и републиканци

Демократите настояват всяко споразумение да гарантира запазването на изтичащите здравни обезщетения, докато републиканците около президента Доналд Тръмп твърдят, че финансирането на правителството и здравеопазването трябва да бъдат разглеждани отделно.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър заяви, че двете страни „имат много големи различия“ и подчерта, че решението е „в ръцете на президента“. От своя страна вицепрезидентът Джей Ди Ванс прогнозира, че страната върви към блокада, защото според него демократите „няма да направят правилното нещо“.

Администрацията на Тръмп в готовност

Белият дом вече е изпратил инструкции до федералните агенции как да действат при евентуално прекратяване на финансирането. Директорът на Службата за управление и бюджет Ръс Вот уточни, че спирането може да бъде избегнато, ако Сенатът одобри законопроекта, вече приет в Камарата.

Според плана на Вот единствените агенции, които със сигурност ще продължат да функционират, са тези, финансирани чрез пакета от 4,1 трлн. долара, известен като „Един голям красив законопроект“ на Тръмп. Основни бенефициенти са Министерството на отбраната и Министерството на вътрешната сигурност.

Рисковете

Републиканците, които държат мнозинство от 53 срещу 47 гласа в Сената, ще се нуждаят от поне осем гласа на демократи, за да съберат необходимите 60 и да избегнат кризата.

При предишни блокажи жизненоважните служители – като тези, свързани с обществената безопасност – продължаваха работа без заплащане, а останалите бяха пускани в неплатен отпуск. Сега обаче Вот е инструктирал агенциите да се подготвят за масови съкращения и да запазят само „минимално необходимия персонал“, ако блокажът стане факт.