Богдан Милчев за случая с камионите на Роби Уилямс: Имало е опит да бъде прикрит

„Не трябва да позволим този случай да бъде представен като изолиран инцидент. Той носи всички характеристики на добре организирана практика с белези на организирана престъпност, действаща под прикритието на държавна институция.“ Това заяви в ефира на БНТ Богдан Милчев от Института за пътна безопасност.
Поводът е скандалът със служители на Агенция „Автомобилна администрация“, които поискаха подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс. След случая служителите бяха уволнени, но според Милчев действията им показват системност и чувство за безнаказаност.
В задържаните е открита голяма сума пари – над 43 000 евро, което според Милчев е доказателство, че подобни практики са били системни.
На въпрос кой стои зад прикриването, Милчев посочи Министерството на транспорта:
Точно така,това е черната каса на Министерството на транспорта….не само уволнени а да ги дадат на съд и затвор до 10 г за назидание…но ще видите ,че нищо няма да им се случи,след някоя година пак ще ги върнат….ДАИ е черна каса на министъра на транспорта…..
Добър ден…..
Ти много добре знаеш че има много още такива.
Ъпсурт! С очите да си го видя, няма да повярвам. Това не може да се случи в нашата корумпирана страна. Тук не се краде; тук законът се усеща още с преминаването на границата. Още по време на движение по качествените магистрали, табелки, знаци, маркировки – няма как такова нещо да се случи в нашата страна. Цялата администрация е впрегната да се бори с корупцията: полиция, прокуратура, кметове. Просто е невъзможно друг да бръкне в кацата без знанието на Борисов и Пеевски.
Жалко че не можаха да го прикрият!
това е “ изолиран случай”😁
Това е само още едно „усещане“ за корупция от тези, с които хората се сблъскват ежедневно, но властта не вижда, защото това управление може да съществува само по този начин!
