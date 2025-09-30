Богдан Милчев за случая с камионите на Роби Уилямс: Имало е опит да бъде прикрит

„Не трябва да позволим този случай да бъде представен като изолиран инцидент. Той носи всички характеристики на добре организирана практика с белези на организирана престъпност, действаща под прикритието на държавна институция.“ Това заяви в ефира на БНТ Богдан Милчев от Института за пътна безопасност.

Поводът е скандалът със служители на Агенция „Автомобилна администрация“, които поискаха подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс. След случая служителите бяха уволнени, но според Милчев действията им показват системност и чувство за безнаказаност.

„Тези служители действаха с изключителна увереност и самообладание, при това пред петима свидетели. Това поведение говори, че се чувстват закриляни.“

В задържаните е открита голяма сума пари – над 43 000 евро, което според Милчев е доказателство, че подобни практики са били системни.

„Имаше опит и този случай да бъде прикрит. Но благодарение на това, че ние от Института за пътна безопасност сигнализирахме, както и след намесата на британското посолство, случаят излезе наяве.“

На въпрос кой стои зад прикриването, Милчев посочи Министерството на транспорта: