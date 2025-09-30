Това каза Боян Расате, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Расате коментира предложението на Пеевски за разследване на Сорос от парламента комисия у нас. По думите му е нелепо Пеевски да застава зад такава идея, след като преди ДПС е било подкрепяно именно от Сорос и цялата либерална култура.
Според госта нашето поколение няма да може да промени нищо, защото носим товара на миналото. Той допълни, че следващото поколение пък било още по-зле.
Не
Защото Глобалистите Унищожават животновъдство и земеделие
За да ядем Бубулечки
Тоя пък сопол,няма ли кой да го зашлеви зад врата!?
Абсолютно прав си …
Не е.Може пък да вземе пример от Непал.
Абсолютно правилно
Точно
Много е прав .
Щом Расате оцелявa, няма страшно и за другите тъпаци.
Боян Расате: Следващото поколение ще умре от глад, защото ще е прекалено тъпо
Расате, Следващо поколение може би няма и да има!?
Всички генерали днес са ги събраха в Клантико, на „купон“ при генерал Смърт- Доналд Тръмп !!! Както и да се върти варанът Дони всички стоим на един и същ клон на „дървото“ Вселенски разум наречен от човеците ЗЕМЯ! Скоро , а може би до 2196г, всичко на Земята или само в района на България ще се е превърнало в един голям смлян и вкопан в пръстта термитник.Животът ни е много кратък, за да прозрем нещо за по-напред… Ако, Разумът не ни прошепне нещо!??? Жалко! Човек е създаден като паразит и всички други живи твари са му в менюто дори себеподобния до Него.Гадна История завършваща много трагично за нас -Човеците! …..?! Бог знае!?
Не Знам Защо ,но дядо Найден Този Расатето не Го Харесва!!!???Този също е Продукт на Мракобесната Държавна Сигурност!!!!!!?????Ако можеш Обори ме!!!!!!!!!!!!!
Има голяма истина в думите му.
Има филм на тази тема…ИДИОКРАЦИЯ…
Нее, ще го дигитализират ще го вкарат в 15 минути градове и ще го хранят на дажба
Не е далече от истината! Младото поколение са функционално неграмотни
Прав е
Мр@сен ф@шист. Антиб@лг@рин!
Колев,Колев точно Расате ли реши да поканиш?
Точно новото Z поколение още не може да го осъзнае
Типично по европейски. Ни е война, ни не е. Не е мъж, но и жена не е, и те така всичко в тоя дух.
ВЕЛИКИЯТ И МИТИЧЕН ЛЮБИМЕЦ НА ЛГБТИ-БОЯН РАСАТЕ Е НАПЪЛНО ПРАВ🤗🤗🤗!!!