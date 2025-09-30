НА ЖИВО
      сряда, 01.10.25
          
          
          
          Боян Расате: Следващото поколение ще умре от глад, защото ще е прекалено тъпо

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Политици организират протести, за да трупат лични дивиденти.“

          Това каза Боян Расате, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Расате коментира предложението на Пеевски за разследване на Сорос от парламента комисия у нас. По думите му е нелепо Пеевски да застава зад такава идея, след като преди ДПС е било подкрепяно именно от Сорос и цялата либерална култура.

          Според госта нашето поколение няма да може да промени нищо, защото носим товара на миналото. Той допълни, че следващото поколение пък било още по-зле.

          „Следващото поколение ще умре от глад, защото ще е прекалено тъпо“, обясни още гостът.

          

          20 КОМЕНТАРА

          1. Не
            Защото Глобалистите Унищожават животновъдство и земеделие
            За да ядем Бубулечки

          9. Боян Расате: Следващото поколение ще умре от глад, защото ще е прекалено тъпо
            Расате, Следващо поколение може би няма и да има!?
            Всички генерали днес са ги събраха в Клантико, на „купон“ при генерал Смърт- Доналд Тръмп !!! Както и да се върти варанът Дони всички стоим на един и същ клон на „дървото“ Вселенски разум наречен от човеците ЗЕМЯ! Скоро , а може би до 2196г, всичко на Земята или само в района на България ще се е превърнало в един голям смлян и вкопан в пръстта термитник.Животът ни е много кратък, за да прозрем нещо за по-напред… Ако, Разумът не ни прошепне нещо!??? Жалко! Човек е създаден като паразит и всички други живи твари са му в менюто дори себеподобния до Него.Гадна История завършваща много трагично за нас -Човеците! …..?! Бог знае!?

          10. Не Знам Защо ,но дядо Найден Този Расатето не Го Харесва!!!???Този също е Продукт на Мракобесната Държавна Сигурност!!!!!!?????Ако можеш Обори ме!!!!!!!!!!!!!

          19. Типично по европейски. Ни е война, ни не е. Не е мъж, но и жена не е, и те така всичко в тоя дух.

