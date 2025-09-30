Боян Расате: Следващото поколение ще умре от глад, защото ще е прекалено тъпо

„Политици организират протести, за да трупат лични дивиденти.“

Това каза Боян Расате, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Расате коментира предложението на Пеевски за разследване на Сорос от парламента комисия у нас. По думите му е нелепо Пеевски да застава зад такава идея, след като преди ДПС е било подкрепяно именно от Сорос и цялата либерална култура.

Според госта нашето поколение няма да може да промени нищо, защото носим товара на миналото. Той допълни, че следващото поколение пък било още по-зле.