      вторник, 30.09.25
          ,,Бях напушена": Осъдиха жена за садистични посегателства над бебета (ВИДЕО)

          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Британски съд осъди на осем години лишаване от свобода 22-годишната Роксана Лецка, призната за виновна в извършването на „садистични посегателства“ срещу 21 бебета в две детски заведения в Лондон.

          Срещу нея бяха повдигнати седем обвинения за жестокост към деца под 16 години, извършени в периода октомври 2023 – юни 2024 г.

          Шокиращи кадри от охранителни камери

          Разследването установи, че Лецка системно е малтретирала бебета на възраст между 18 месеца и 2 години. На записи от камери се вижда как тя ги щипе, драска, блъска и рита.

          „Тя ги е щипала, шамаросвала, удряла с юмруци и ритала. Дърпала им е ушите, косите и пръстите на краката им. Хвърляла е децата с главата напред в креватчетата им. Причинявала е постоянни синини и зачервени петна. Престъпното ѝ поведение може с основание да се характеризира като садистично“, заяви съдия Сара Плашкес при произнасянето на присъдата.

          В един от случаите Лецка ритнала дете в лицето и стъпила на рамото му.

          Как беше разкрита

          Случаят стана публичен през юни, когато Лецка била заловена да щипе няколко деца в детска градина „Ривърсайд Монтесори“. При прегледа на камерите полицията открила доказателства за системни посегателства.

          Първоначално младата жена отричала, но след като прегледала записите, признала вината си.

          Обясненията на обвиняемата

          Пред съда Лецка заявила, че била пристрастена към канабис и че напрежението и невъзможността да използва вейпа си я довели до агресивно поведение.

          „Не осъзнавах какво правя. Не мога да си спомня неща, защото пушех канабис, което се отрази на паметта ми“, казала тя.

