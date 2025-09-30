НА ЖИВО
          Чехия ограничава достъпа на руски дипломати до страната

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Чехия наложи незабавни ограничения за влизане на притежатели на руски дипломатически и служебни паспорти, позовавайки се на съображения за национална сигурност. Мярката е първата по рода си в рамките на Европейския съюз.

          „Наложихме забрана за влизане на притежателите на руски дипломатически и служебни паспорти на международните летища“, заяви външният министър Ян Липавски.

          Изключение ще се прави само за руски дипломати, акредитирани от Прага, както и за служителите на посолството на Русия в чешката столица.

          Мотивите на Прага

          Чешкото правителство отдавна обсъжда подобни ограничения след началото на войната в Украйна през 2022 г. Според Липавски, страната ще настоява и за общоевропейски мерки, тъй като „руската дипломатическа мрежа прикрива дейността на разузнавачи“.

          Зеленски изпрати украински специалисти по дронове в Дания Зеленски изпрати украински специалисти по дронове в Дания

          В годишния доклад на чешката служба за сигурност BIS за 2024 г. също се подчертава, че Москва изгражда шпионски мрежи под дипломатическо прикритие.

          Чехия като поддръжник на Украйна

          Като член на ЕС и НАТО, Чехия е сред най-активните поддръжници на Киев. Страната с население от 10,9 млн. души предоставя както военна, така и хуманитарна помощ на Украйна от началото на конфликта.

          1. Много е интересно (поне за мен) как Чехия и Словакия вървят по различен път. Никога не бих го повярвал преди 20 години

            • Милчо Илиев Тошков Чехия това отдавна го е свършила! Виж Словакия на предателят Фицо е друга бира!

              • Ogniyan Nikolov
                Честита чисто нова Европейска Комунистическа диктатура
                Как се обръщат нещата за няколко години
                Русия капитализъм
                Европа Комунизъм (глобалисти)
                Ахенда 2030

              • Милчо Илиев Тошков Човек, добре ли си? Такова пюре в една глава рядко се среща! Капитализъм, комунизъм, пък глобалисти и ЕС! С една дума тюрлюгювеч! Ха сега вземи се успокой и утре на трезва глава пак ги примисли нещата!

          8. Няма ли да свършат идиотите управляващи европейските държави? Те и всеки, който ги подкрепя, трябва веднага да заминат на фронта да умират за Украина.

              • Dimiter Dimitroff
                А вие защо не послушате Анна ? Украинският престъпен режим се нуждае от вас точно сега!Не е нужно само да спорите тук с хората, които не подкрепят проамерикано -английските украински престъпници…!Русия с вас и без вас ще освободи народите в Украйна и ще изрита злото от там…!

            • Anna Nikova А ти веднага трябва да вървиш в кухнята, да сготвиш нещо! За друго не ставаш!

            • Anna Nikova Умиращите на фронта за Украйна – умират за нас европейците. Затова трябва да сме вечно признателни!

          9. Време е всички руснаци да бъдат депортирани от Европа,ако мен някой пита. Наглостта и лицемерието на подкрепящите (р)уския империализъм и в частност тероризма на бандата на Хуйло са изключително деструктивни за Европа,където се вписват като кърлежи и сеят лъжи и пропаганди.Обвиняват всички други за сюжетите на параноидната си ,алкашка шизофрения,но пък ползват благинките на „прогнилия и агресивен запад“.

            • Albena Miteva и как народите на държавите станаха виновни за това каквото им мъдрят политиците ??!

            • Ivana Hristova Терминът „фашизъм“ често и безкритично се използва като ругателство от всякакви хора с ниска историческа образованост. Превърнал се е в универсален израз, широко употребяван най-вече от лица с ляв уклон в политическия спектър!

          13. Чехия – да, Кутригуро-оногондурия – не. Имаме си Тиквоний и Лоясалият търбух.Слава Сталину , слава Тупину!!

