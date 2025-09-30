Чехия ограничава достъпа на руски дипломати до страната

Чехия наложи незабавни ограничения за влизане на притежатели на руски дипломатически и служебни паспорти, позовавайки се на съображения за национална сигурност. Мярката е първата по рода си в рамките на Европейския съюз.

„Наложихме забрана за влизане на притежателите на руски дипломатически и служебни паспорти на международните летища“, заяви външният министър Ян Липавски. - Реклама -

Изключение ще се прави само за руски дипломати, акредитирани от Прага, както и за служителите на посолството на Русия в чешката столица.

Мотивите на Прага

Чешкото правителство отдавна обсъжда подобни ограничения след началото на войната в Украйна през 2022 г. Според Липавски, страната ще настоява и за общоевропейски мерки, тъй като „руската дипломатическа мрежа прикрива дейността на разузнавачи“.

В годишния доклад на чешката служба за сигурност BIS за 2024 г. също се подчертава, че Москва изгражда шпионски мрежи под дипломатическо прикритие.

Чехия като поддръжник на Украйна

Като член на ЕС и НАТО, Чехия е сред най-активните поддръжници на Киев. Страната с население от 10,9 млн. души предоставя както военна, така и хуманитарна помощ на Украйна от началото на конфликта.