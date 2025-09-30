Чехия ограничава достъпа на руски дипломати до страната

Чехия наложи незабавни ограничения за влизане на притежатели на руски дипломатически и служебни паспорти, позовавайки се на съображения за национална сигурност. Мярката е първата по рода си в рамките на Европейския съюз.
Изключение ще се прави само за руски дипломати, акредитирани от Прага, както и за служителите на посолството на Русия в чешката столица.
Мотивите на Прага
Чешкото правителство отдавна обсъжда подобни ограничения след началото на войната в Украйна през 2022 г. Според Липавски, страната ще настоява и за общоевропейски мерки, тъй като„руската дипломатическа мрежа прикрива дейността на разузнавачи“.
В годишния доклад на чешката служба за сигурност BIS за 2024 г. също се подчертава, че Москва изгражда шпионски мрежи под дипломатическо прикритие.
Чехия като поддръжник на Украйна
Като член на ЕС и НАТО, Чехия е сред най-активните поддръжници на Киев. Страната с население от 10,9 млн. души предоставя както военна, така и хуманитарна помощ на Украйна от началото на конфликта.
Чехия наложи незабавни ограничения за влизане на притежатели на руски дипломатически и служебни паспорти, позовавайки се на съображения за национална сигурност. Мярката е първата по рода си в рамките на Европейския съюз.
Изключение ще се прави само за руски дипломати, акредитирани от Прага, както и за служителите на посолството на Русия в чешката столица.
Мотивите на Прага
Чешкото правителство отдавна обсъжда подобни ограничения след началото на войната в Украйна през 2022 г. Според Липавски, страната ще настоява и за общоевропейски мерки, тъй като„руската дипломатическа мрежа прикрива дейността на разузнавачи“.
В годишния доклад на чешката служба за сигурност BIS за 2024 г. също се подчертава, че Москва изгражда шпионски мрежи под дипломатическо прикритие.
Чехия като поддръжник на Украйна
Като член на ЕС и НАТО, Чехия е сред най-активните поддръжници на Киев. Страната с население от 10,9 млн. души предоставя както военна, така и хуманитарна помощ на Украйна от началото на конфликта.
Испанските ваканционни острови Ибиса и Форментера преживяха проливни дъждове и наводнения, но без сериозни щети и жертви, съобщиха регионалните власти.
Националната метеорологична агенция AEMET обяви,...
Много е интересно (поне за мен) как Чехия и Словакия вървят по различен път. Никога не бих го повярвал преди 20 години
Дреме им
Демек на руски агенти!
Време е да си го получат и те- Бъдеща Чехословакия с президент Фицо
Наложете и забрана на Риски газ у нефт
Милчо Илиев Тошков Чехия това отдавна го е свършила! Виж Словакия на предателят Фицо е друга бира!
Ogniyan Nikolov
Честита чисто нова Европейска Комунистическа диктатура
Как се обръщат нещата за няколко години
Русия капитализъм
Европа Комунизъм (глобалисти)
Ахенда 2030
Милчо Илиев Тошков Човек, добре ли си? Такова пюре в една глава рядко се среща! Капитализъм, комунизъм, пък глобалисти и ЕС! С една дума тюрлюгювеч! Ха сега вземи се успокой и утре на трезва глава пак ги примисли нещата!
А ние кога.
Аууу те руснаците са се затирнали да посещават Чехия
Georgi Tselov В Чехия е извънземно. За разлика от Раша💩🤣
Georgi Tselov Естествено.
Georgi Tselov те само за Новосибирск драпат 🤔😂😂😂
Georgi Tselov какво е „затирнали“ нещо високоинтелигентно ще да е🤔😂😂😂
Petar Iliev Petrov ако не си гледал “ Вечер на северозапада “ при Слави намери си речник за северозападен диалект и ще разбереш
Georgi Tselov ААА ясно, високоинтелигентно е все пак😂😂😂
Няма ли да свършат идиотите управляващи европейските държави? Те и всеки, който ги подкрепя, трябва веднага да заминат на фронта да умират за Украина.
Anna Nikova Амин!
Anna Nikova Защо не свалиш ватенката, твоите пра-дядовци по-лесно са свалили фесовете 😂
Dimiter Dimitroff добре че бяха ватенките, сега щеше да си Daut Daudov,
Dimiter Dimitroff
А вие защо не послушате Анна ? Украинският престъпен режим се нуждае от вас точно сега!Не е нужно само да спорите тук с хората, които не подкрепят проамерикано -английските украински престъпници…!Русия с вас и без вас ще освободи народите в Украйна и ще изрита злото от там…!
Anna Nikova А ти веднага трябва да вървиш в кухнята, да сготвиш нещо! За друго не ставаш!
Александър Даскалов ти кога слезе от дървото, огледало имаш ли, получовек,
Anna Nikova иди помогни на ватенките да се не мъчат със зададените срокове 🤔😂😂😂
Anna Nikova Умиращите на фронта за Украйна – умират за нас европейците. Затова трябва да сме вечно признателни!
Anna Nikova Когато се удариш в решетките на своята свобода!😃😃😃😃
Време е всички руснаци да бъдат депортирани от Европа,ако мен някой пита. Наглостта и лицемерието на подкрепящите (р)уския империализъм и в частност тероризма на бандата на Хуйло са изключително деструктивни за Европа,където се вписват като кърлежи и сеят лъжи и пропаганди.Обвиняват всички други за сюжетите на параноидната си ,алкашка шизофрения,но пък ползват благинките на „прогнилия и агресивен запад“.
Albena Miteva и как народите на държавите станаха виновни за това каквото им мъдрят политиците ??!
И тия се фашизираха
Ivana Hristova И накрая ще ядат мучогелата!?
Ivana Hristova Че те винаги са били такива!
Ivana Hristova Терминът „фашизъм“ често и безкритично се използва като ругателство от всякакви хора с ниска историческа образованост. Превърнал се е в универсален израз, широко употребяван най-вече от лица с ляв уклон в политическия спектър!
Momchil Tsvetkov Никакъв ляв уклон и ниска историческа образованост Фашиста си е фашист.,.⁉️
Така се действа!
Валентин Лазаров и майка ти е трябвало да ограничи влизането на баща ти.
Ni Koj Амин!
Ni Koj По скоро такива, като теб са жалко недоразумение 😂
И чехите явно са като другите продажници! Простотията няма почивен ден!😁
Чехия – да, Кутригуро-оногондурия – не. Имаме си Тиквоний и Лоясалият търбух.Слава Сталину , слава Тупину!!