Съпрузи и двете им малки деца – момчета на 4 и 6 години – са били убити при руска нощна атака с дрон в украинската област Суми, съобщиха местните власти.
По думите на областния управител Олег Хригоров, жилищна сграда в село Чернечина е била директно ударена, а телата на четиримата загинали са открити по-късно под отломките. Информацията беше потвърдена и от BBC.
Според украинските военновъздушни сили, по време на атаката са изстреляни 65 руски дрона, от които 46 са били свалени, но 19 са достигнали целите си в шест различни населени места.
🪖In the Sumy region, on the night of September 30, a Russian suicide drone hit a residential building in the village of Chernechchyna, Krasnopilska community. An entire family was killed in the attack – parents and their two young sons👇🏻https://t.co/ARU9V2hDyg— Rubryka – Solutions from Ukraine (@RubrykaEng) September 30, 2025
📷 SES pic.twitter.com/13qWiM4xpy
От руското министерство на отбраната не са коментирали конкретния инцидент. В отделно изявление те твърдят, че 81 украински дрона са били неутрализирани през нощта в пет руски области, без жертви.
Във вторник сутринта, в публикация в „Телеграм“, областният управител Олег Хригоров обвини руските сили, че умишлено са атакували жилищна сграда в село Чернечина, област Суми. Той подчерта, че загубата на цяло семейство — двама родители и двете им малки деца — е „трагедия, която никога няма да забравим или простим“.
По-късно украинската държавна служба за извънредни ситуации (ДСНС) потвърди, че в резултат на удара две жилищни сгради са били частично разрушени. Ведомството публикува и снимки от мястото на инцидента, на които се вижда как пожарникари гасят огньове, възникнали след атаката.
През последните седмици Русия значително е увеличила интензивността на въздушните си нападения срещу Украйна, като редовно изстрелва стотици дронове и десетки ракети. Украинските власти предупреждават, че почти ежедневно цивилни обекти попадат под обстрел.
В отговор, Киев отдавна настоява западните съюзници да предоставят модерни системи за противовъздушна отбрана, които да помогнат за отблъскване на масираните руски удари. Освен това, украинското ръководство настоява за далекобойни ракети, способни да достигнат големи руски градове далеч от фронтовата линия, като според тях такъв натиск би отслабил руската военна индустрия и би принудил президента Владимир Путин да седне на масата за преговори.
Миналата седмица вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обяви публично, че Вашингтон разглежда възможността да предостави на Украйна ракети „Томахоук“. Ако решението бъде одобрено, тези ракети ще поставят Москва и други ключови руски градове в обсега на украинските въоръжени сили.
Във вторник пък председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви:
