      вторник, 30.09.25
          Политика

          „Да, България“ предлагат служителите на ДАИ да носят бодикамери

          Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев обяви, че формацията е внесла предложение за промени в Закона за автомобилните превози, според които всички служители на Държавната автомобилна инспекция ще бъдат задължени да носят бодикамери.

          Мирчев припомни, че подобна инициатива е имало и за всички полицаи, но тя е била отхвърлена от ГЕРБ и от Главна дирекция „Национална полиция“.

          „Усещането за корупция, както в ГЕРБ наричат поголовната корупция в България, трябва да бъде пресичано категорично, докато се превърне в усещане за нормална европейска държава. Не е нормално от Роби Уилямс да разбират някои, че корупцията в ДАИ е част от професионалната характеристика!“, написа Мирчев в профила си във Фейсбук.

          Предложението идва дни след като служители на ДАИ бяха уличени в искане на подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на световната звезда Роби Уилямс. Скандалът предизвика силен обществен и политически отзвук.

          С инициативата за задължителни бодикамери „Да, България“ цели да повиши прозрачността и да ограничи корупционните практики в системата на ДАИ.

