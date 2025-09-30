„Да, България“ предлагат служителите на ДАИ да носят бодикамери

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев обяви, че формацията е внесла предложение за промени в Закона за автомобилните превози, според които всички служители на Държавната автомобилна инспекция ще бъдат задължени да носят бодикамери.
Мирчев припомни, че подобна инициатива е имало и за всички полицаи, но тя е била отхвърлена от ГЕРБ и от Главна дирекция „Национална полиция“.
Предложението идва дни след като служители на ДАИ бяха уличени в искане на подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на световната звезда Роби Уилямс. Скандалът предизвика силен обществен и политически отзвук.
С инициативата за задължителни бодикамери „Да, България“ цели да повиши прозрачността и да ограничи корупционните практики в системата на ДАИ.
