      сряда, 01.10.25
          Добри новини: Изписаха от болницата 4-годишния Марти, прегазен от АТВ в Слънчев бряг

          4-годишният Марти, който беше прегазен от АТВ в „Слънчев бряг“, вече е изписан от „Пирогов“ и си е у дома, съобщи NOVA.

          Детето беше транспортирано с медицински хеликоптер в края на август и в продължение на месец лекарите в най-голямата спешна болница у нас полагаха усилия да спасят живота му, за да продължи да расте.

          Сега му предстои дълго възстановяване, но вече сред най-близките му хора.

          На 14 август 18-годишният Никола Бургазлиев удари с АТВ петима пешеходци, сред тях три деца. В болницата в Бургас с тежки травми бяха приети Марти 35-годишната му майка Христина.

          Младата жена издъхна след близо 3 седмици в мозъчна смърт.

