Допълнителни 40 литра в секунда влизат в системата на ВиК-Плевен

Водният режим в Плевен и региона се облекчава, съобщиха от „ВиК“ ЕООД – Плевен.

Засегнатите градове Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник, както и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен ще получават вода с два часа повече на ден. Новият график е:

от 18:00 до 22:00 ч.

от 06:00 до 10:00 ч.

Инвестиции във водопроводната мрежа

От дружеството съобщават, че в спешен порядък се подменят компрометирани участъци от водопроводната мрежа, за да се намалят загубите. Подменени са тръби на ул. „Георги Кочев“, ул. „Рила“, бул. „Димитър Константинов“, довеждащият водопровод до с. Ясен и в жк „Дружба-1“. В момента се работи и по ул. „Яне Сандански“.

Повече вода от регионалните източници

Съвместно с „Напоителни системи“ е извършено почистване на рововете за подхранване на шахтовите кладенци в Долна Митрополия. В резултат дебитът се е удвоил – от 120 на 240 литра в секунда. В експлоатация е пуснат и реконструираният „Ясенски канал“, който черпи вода от р. Дъбнишка бара.

Така във водопроводната система вече постъпват близо 40 литра в секунда допълнително.

Продължава търсенето на решения

От ВиК-Плевен уверяват, че ще продължат проучванията за алтернативни и резервни източници на водоснабдяване, както и проверките за нерегламентирано ползване на вода.

Държавата влиза в помощ

Вчера се проведе заседание на Областния кризисен щаб, на което присъстваха премиерът Росен Желязков, вицепремиерът Атанас Зафиров и министърът на регионалното развитие Иван Иванов.