НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Допълнителни 40 литра в секунда влизат в системата на ВиК-Плевен

          2
          35
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Водният режим в Плевен и региона се облекчава, съобщиха от „ВиК“ ЕООД – Плевен.

          - Реклама -

          Засегнатите градове Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник, както и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен ще получават вода с два часа повече на ден. Новият график е:

          • от 18:00 до 22:00 ч.
          • от 06:00 до 10:00 ч.

          Инвестиции във водопроводната мрежа

          От дружеството съобщават, че в спешен порядък се подменят компрометирани участъци от водопроводната мрежа, за да се намалят загубите. Подменени са тръби на ул. „Георги Кочев“, ул. „Рила“, бул. „Димитър Константинов“, довеждащият водопровод до с. Ясен и в жк „Дружба-1“. В момента се работи и по ул. „Яне Сандански“.

          Повече вода от регионалните източници

          Съвместно с „Напоителни системи“ е извършено почистване на рововете за подхранване на шахтовите кладенци в Долна Митрополия. В резултат дебитът се е удвоил – от 120 на 240 литра в секунда. В експлоатация е пуснат и реконструираният „Ясенски канал“, който черпи вода от р. Дъбнишка бара.

          Така във водопроводната система вече постъпват близо 40 литра в секунда допълнително.

          Продължава търсенето на решения

          От ВиК-Плевен уверяват, че ще продължат проучванията за алтернативни и резервни източници на водоснабдяване, както и проверките за нерегламентирано ползване на вода.

          Държавата влиза в помощ

          Вчера се проведе заседание на Областния кризисен щаб, на което присъстваха премиерът Росен Желязков, вицепремиерът Атанас Зафиров и министърът на регионалното развитие Иван Иванов.

          „Догодина в Плевен не трябва да има режим“, заяви премиерът Желязков.

          Водният режим в Плевен и региона се облекчава, съобщиха от „ВиК“ ЕООД – Плевен.

          - Реклама -

          Засегнатите градове Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник, както и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен ще получават вода с два часа повече на ден. Новият график е:

          • от 18:00 до 22:00 ч.
          • от 06:00 до 10:00 ч.

          Инвестиции във водопроводната мрежа

          От дружеството съобщават, че в спешен порядък се подменят компрометирани участъци от водопроводната мрежа, за да се намалят загубите. Подменени са тръби на ул. „Георги Кочев“, ул. „Рила“, бул. „Димитър Константинов“, довеждащият водопровод до с. Ясен и в жк „Дружба-1“. В момента се работи и по ул. „Яне Сандански“.

          Повече вода от регионалните източници

          Съвместно с „Напоителни системи“ е извършено почистване на рововете за подхранване на шахтовите кладенци в Долна Митрополия. В резултат дебитът се е удвоил – от 120 на 240 литра в секунда. В експлоатация е пуснат и реконструираният „Ясенски канал“, който черпи вода от р. Дъбнишка бара.

          Така във водопроводната система вече постъпват близо 40 литра в секунда допълнително.

          Продължава търсенето на решения

          От ВиК-Плевен уверяват, че ще продължат проучванията за алтернативни и резервни източници на водоснабдяване, както и проверките за нерегламентирано ползване на вода.

          Държавата влиза в помощ

          Вчера се проведе заседание на Областния кризисен щаб, на което присъстваха премиерът Росен Желязков, вицепремиерът Атанас Зафиров и министърът на регионалното развитие Иван Иванов.

          „Догодина в Плевен не трябва да има режим“, заяви премиерът Желязков.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Съдът остави в ареста двамата служители на ИААА, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс

          Марияна Стойчева -
          Софийският градски съд (СГС) реши да остави за постоянно в ареста Борис Борисов и Георги Георгиев – служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Те...
          Общество

          Добри новини: Изписаха от болницата 4-годишния Марти, прегазен от АТВ в Слънчев бряг

          Марияна Стойчева -
          4-годишният Марти, който беше прегазен от АТВ в "Слънчев бряг", вече е изписан от "Пирогов" и си е у дома, съобщи NOVA. Детето беше транспортирано...
          Култура

          Зорница Илева: На Мая Санду ще управлява много трудно

          Златина Петкова -
          "На Мая Санду ще управлява много трудно." Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай Колев. Илиева обясни, че...

          2 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions