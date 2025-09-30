НА ЖИВО
          Двоен удар за Левски преди мача с Ботев Пловдив

          Срещата между "сините" и "канарчетата" започва днес от 17:30 часа

          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за отложения мач от шестия кръг на Първа Лига срещу Ботев (Пловдив). Двубоят на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив е днес от 17:30 часа.

          Прави впечатление, че, освен контузения Карл Фабиен, в групата не попада и Алдаир. В нея пък влизат чакащият своя дебют Никола Серафимов и Фабио Лима.

          Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Рилдо Фильо, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

