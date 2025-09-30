Джанлоренцо Бленджини: Още преди година разбрах, че разполагам с много специална група от играчи

Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини застана пред медиите след завръщането на момчетата от Световното първенство във Филипините. „Лъвовете“ запалиха отново искрата с второто си място на планетарния форум, донасяйки второ сребро след това през далечната 1970 г.

„В следващите дни ще придобием още повече представа за постигнатото. Това, което се случва, не е плод на постигнатото на Световното, а и преди това“ – започна Бленджини и добави в кой момент е осъзнал, че можем да постигнем нещо голямо:

„За първи път си дадох сметка още преди година, когато избрах всички тези играчи един по един. Приемал съм чуждо мнение. Още тогава разбрах, че разполагам с много специална група, която е готова да даде всичко от себе си“

„Няма как да класирам тези неща. Всяко нещо носи емоция, тя трябва да се изживее. От този финал остава да обереш плодовете на този труд. Ще се променят някои неща – отношението към нас е вече друго. Сега започва най-трудното. Всички ще искат да ни побеждават. Това е горивото, което трябва да използваме, за да сме фактор занапред“, продължи той.

На въпрос дали това е лимитът ни, италианецът коментира: „Не мога да кажа къде е лимитът, не трябва да си променяме целите. Трябва да продължим да работим по същия начин, защото иначе ще се получи обратен ефект. Могат да кажат, че прекалено рано сме спечелили този медал“.

„Тази група даде над 100%, това трябва е да подходът и занапред. Сигурен съм, че няма да имат проблем да се справят с тази еуфория, нека да го изживеят това нещо. Нека се зарадват на постигнатото. Важно е да не се променят. Не на всяка цена да печелят всичко възможно. Това е един процес, който трябва да продължим. Една много добра предпоставка да се случи. Това е невероятно. Не мисля, че трябва да коментираме Лос Анджелис, защото първо трябва да се класираме за Олимпиадата“ – остана здраво стъпил на земята националният селекционер на мъжете.