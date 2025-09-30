НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          ЕК: Магистралата Русе-Велико Търново трябва да е готова до 2029 г.

          10
          110
          Снимка: Труд
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          До 2029 година проектът за автомагистрала „Русе – Велико Търново“ трябва да бъде реализиран, заяви ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова по време на информационен ден в град Бяла, Русенско.

          „Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за Европа. Той свързва Балтийско море, през Черно море до Егейско море. Ще направи България силен регионален лидер, ще подобри живота на хората и ще създаде условия за инвестиции и работни места, особено в Северна България“, посочи Чобанова.

          - Реклама -

          Финансиране и напредък

          Мартин Георгиев, директор в Министерството на транспорта и ръководител на Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027, обяви, че средствата за изграждането са осигурени. До края на 2025 г. се очаква да бъдат разплатени поне 300 млн. лв.
          Безвъзмездната помощ за проекта е около 1 млрд. лв., което представлява 28% от общия бюджет на програмата.

          Крум Зарков: Едрата корупция у нас минава незабелязано Крум Зарков: Едрата корупция у нас минава незабелязано

          Строителни дейности

          Официалната първа копка бе направена през декември 2023 г. от тогавашния премиер Николай Денков. Министърът на регионалното развитие Иван Иванов потвърди по-рано, че заради льосовата почва ще има промени в проекта, но строителството не е застрашено.

          Инж. Венцислав Атанасов от АПИ подчерта, че археологическите проучвания няма да забавят работата. Обходът на Бяла трябва да бъде завършен до средата на 2028 г., а за първия участък (0–40 км) разрешението за строеж се очаква до ноември тази година.

          Обезщетения

          Областният управител на Русе Драгомир Драганов съобщи, че от септември 2023 г. до момента са изплатени над 8,4 млн. лв. обезщетения на собственици на отчуждени имоти по трасето.

          Обиколен маршрут през чужбина – по-бърз от пътя у нас Обиколен маршрут през чужбина – по-бърз от пътя у нас

          До 2029 година проектът за автомагистрала „Русе – Велико Търново“ трябва да бъде реализиран, заяви ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова по време на информационен ден в град Бяла, Русенско.

          „Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за Европа. Той свързва Балтийско море, през Черно море до Егейско море. Ще направи България силен регионален лидер, ще подобри живота на хората и ще създаде условия за инвестиции и работни места, особено в Северна България“, посочи Чобанова.

          - Реклама -

          Финансиране и напредък

          Мартин Георгиев, директор в Министерството на транспорта и ръководител на Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027, обяви, че средствата за изграждането са осигурени. До края на 2025 г. се очаква да бъдат разплатени поне 300 млн. лв.
          Безвъзмездната помощ за проекта е около 1 млрд. лв., което представлява 28% от общия бюджет на програмата.

          Крум Зарков: Едрата корупция у нас минава незабелязано Крум Зарков: Едрата корупция у нас минава незабелязано

          Строителни дейности

          Официалната първа копка бе направена през декември 2023 г. от тогавашния премиер Николай Денков. Министърът на регионалното развитие Иван Иванов потвърди по-рано, че заради льосовата почва ще има промени в проекта, но строителството не е застрашено.

          Инж. Венцислав Атанасов от АПИ подчерта, че археологическите проучвания няма да забавят работата. Обходът на Бяла трябва да бъде завършен до средата на 2028 г., а за първия участък (0–40 км) разрешението за строеж се очаква до ноември тази година.

          Обезщетения

          Областният управител на Русе Драгомир Драганов съобщи, че от септември 2023 г. до момента са изплатени над 8,4 млн. лв. обезщетения на собственици на отчуждени имоти по трасето.

          Обиколен маршрут през чужбина – по-бърз от пътя у нас Обиколен маршрут през чужбина – по-бърз от пътя у нас

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Парламентът обсъжда ключови законови промени и комисия за проверка на строежа на хотел „Хаяши“

          Красимир Попов -
          Тази седмица Народното събрание ще разгледа на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за управление на отпадъците, съобщи...
          България

          Проф. Юлиан Карабиберов: Спортът може да бъде пример за политиците

          Ирина Илиева -
          В предаването „Политика и спорт“ проф. Юлиан Карабиберов коментира успехите на българския волейбол и значението им за обществото. „Щастлив съм и съм много доволен, че...
          България

          Николай Гацев: Либерализмът създаде апатия в обществото

          Ирина Илиева -
          В предаването „Политика и спорт“ анализаторът Николай Гацев коментира, че една от основните кризи пред България днес е обществената пасивност. „За съжаление либерализмът създаде...

          10 КОМЕНТАРА

          2. Хайде сега почвите!? Да не копаете тунел под морето? Или под Шипка? Как може в чужбина никой да няма проблем с почвите и никой чужд път не пропаднал в Европа , а само у нас? И то при двойни цени на строежа! Вижда се , че не искате Ефтино и добро строителство от чужди фирми , а искате да откраднете две трети от парите, от двойно завишените ви цени! Още колко допълнителни причини ще измислите, за още цоцане, само вие си знаете!

          3. В България всички пътища и магистрали се строят така че след година са леш,днес никой не гледа как е почвата,има места където земята се движи и след като направят нов път или ремонт,няма и година и почва да зеят дупки в асфалта,и после ги заливат с горещ асфалт,просто нямам думи,днес няма инженери,има само лапачи и затова всички пътища са трагични.

            • Какви специалисти само имаме Предварително знаят от този проект колко може да сеоткраднат.А има начини.Проучване , геоложко проучване , проектиране на съоръжение за отводняване и честни хора да контролират.

            • Ivan Ivanov кой ти гледа почви ,основи, растителност и т.н. Те проектите ги правят по картинка без да стъпват на терен. Но за сметка на това се дават пари за предпроектни проучвания.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions