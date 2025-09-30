ЕК: Магистралата Русе-Велико Търново трябва да е готова до 2029 г.

До 2029 година проектът за автомагистрала „Русе – Велико Търново“ трябва да бъде реализиран, заяви ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова по време на информационен ден в град Бяла, Русенско.

„Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за Европа. Той свързва Балтийско море, през Черно море до Егейско море. Ще направи България силен регионален лидер, ще подобри живота на хората и ще създаде условия за инвестиции и работни места, особено в Северна България“, посочи Чобанова. - Реклама -

Финансиране и напредък

Мартин Георгиев, директор в Министерството на транспорта и ръководител на Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027, обяви, че средствата за изграждането са осигурени. До края на 2025 г. се очаква да бъдат разплатени поне 300 млн. лв.

Безвъзмездната помощ за проекта е около 1 млрд. лв., което представлява 28% от общия бюджет на програмата.

Строителни дейности

Официалната първа копка бе направена през декември 2023 г. от тогавашния премиер Николай Денков. Министърът на регионалното развитие Иван Иванов потвърди по-рано, че заради льосовата почва ще има промени в проекта, но строителството не е застрашено.

Инж. Венцислав Атанасов от АПИ подчерта, че археологическите проучвания няма да забавят работата. Обходът на Бяла трябва да бъде завършен до средата на 2028 г., а за първия участък (0–40 км) разрешението за строеж се очаква до ноември тази година.

Обезщетения

Областният управител на Русе Драгомир Драганов съобщи, че от септември 2023 г. до момента са изплатени над 8,4 млн. лв. обезщетения на собственици на отчуждени имоти по трасето.