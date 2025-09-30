ЕК: Магистралата Русе-Велико Търново трябва да е готова до 2029 г.

До 2029 година проектът за автомагистрала „Русе – Велико Търново“ трябва да бъде реализиран, заяви ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова по време на информационен ден в град Бяла, Русенско.
Финансиране и напредък
Мартин Георгиев, директор в Министерството на транспорта и ръководител на Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027, обяви, че средствата за изграждането са осигурени. До края на 2025 г. се очаква да бъдат разплатени поне 300 млн. лв. Безвъзмездната помощ за проекта е около 1 млрд. лв., което представлява 28% от общия бюджет на програмата.
Строителни дейности
Официалната първа копка бе направена през декември 2023 г. от тогавашния премиер Николай Денков. Министърът на регионалното развитие Иван Иванов потвърди по-рано, че заради льосовата почва ще има промени в проекта, но строителството не е застрашено.
Инж. Венцислав Атанасов от АПИ подчерта, че археологическите проучвания няма да забавят работата. Обходът на Бяла трябва да бъде завършен до средата на 2028 г., а за първия участък (0–40 км) разрешението за строеж се очаква до ноември тази година.
Обезщетения
Областният управител на Русе Драгомир Драганов съобщи, че от септември 2023 г. до момента са изплатени над 8,4 млн. лв. обезщетения на собственици на отчуждени имоти по трасето.
До 2029 година проектът за автомагистрала „Русе – Велико Търново“ трябва да бъде реализиран, заяви ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова по време на информационен ден в град Бяла, Русенско.
Финансиране и напредък
Мартин Георгиев, директор в Министерството на транспорта и ръководител на Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027, обяви, че средствата за изграждането са осигурени. До края на 2025 г. се очаква да бъдат разплатени поне 300 млн. лв. Безвъзмездната помощ за проекта е около 1 млрд. лв., което представлява 28% от общия бюджет на програмата.
Строителни дейности
Официалната първа копка бе направена през декември 2023 г. от тогавашния премиер Николай Денков. Министърът на регионалното развитие Иван Иванов потвърди по-рано, че заради льосовата почва ще има промени в проекта, но строителството не е застрашено.
Инж. Венцислав Атанасов от АПИ подчерта, че археологическите проучвания няма да забавят работата. Обходът на Бяла трябва да бъде завършен до средата на 2028 г., а за първия участък (0–40 км) разрешението за строеж се очаква до ноември тази година.
Обезщетения
Областният управител на Русе Драгомир Драганов съобщи, че от септември 2023 г. до момента са изплатени над 8,4 млн. лв. обезщетения на собственици на отчуждени имоти по трасето.
По-евтино ще ни излезе да асфалтираме Марс
Хайде сега почвите!? Да не копаете тунел под морето? Или под Шипка? Как може в чужбина никой да няма проблем с почвите и никой чужд път не пропаднал в Европа , а само у нас? И то при двойни цени на строежа! Вижда се , че не искате Ефтино и добро строителство от чужди фирми , а искате да откраднете две трети от парите, от двойно завишените ви цени! Още колко допълнителни причини ще измислите, за още цоцане, само вие си знаете!
В България всички пътища и магистрали се строят така че след година са леш,днес никой не гледа как е почвата,има места където земята се движи и след като направят нов път или ремонт,няма и година и почва да зеят дупки в асфалта,и после ги заливат с горещ асфалт,просто нямам думи,днес няма инженери,има само лапачи и затова всички пътища са трагични.
Какви специалисти само имаме Предварително знаят от този проект колко може да сеоткраднат.А има начини.Проучване , геоложко проучване , проектиране на съоръжение за отводняване и честни хора да контролират.
Айде сега почвите. Нали има предпроектни проучвания? Тея вярно имат народа за овце.
Ivan Ivanov кой ти гледа почви ,основи, растителност и т.н. Те проектите ги правят по картинка без да стъпват на терен. Но за сметка на това се дават пари за предпроектни проучвания.
И оскъпяване
Галя Атанасова Започва се !
Това е целта и причината! Да се оскъпи още два-три пъти!
Оскъпяване ако е калпав проекта.Но възлагателя се уговаря с проектанта и тогава поекта отива към кражба