      вторник, 30.09.25
          Европа Политика

          ЕС, Франция и Великобритания приветстваха плана на Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа

          Снимка: Gintarė Kairaitytė / pexels.com
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Португалският ръководител на Европейския съвет Антонио Коща призова в понеделник международната общност да се възползва от новата възможност за мир, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп представи своя план за прекратяване на войната в Газа.

          „Приветствам плана на президента (Тръмп) за прекратяване на войната в Газа и съм окуражен от положителния отговор на премиер Нетаняху. Ситуацията в Газа е нетърпима. Военните действия трябва да прекратят и всички заложници трябва да бъдат освободени незабавно“, заяви Коща в социалната мрежа X.

          Сходна позиция изразиха и Франция и Великобритания, които също подкрепиха усилията на Вашингтон за намиране на дипломатическо решение на конфликта.

          Мирният план на Доналд Тръмп, публикуван от Белия дом, предвижда прекратяване на огъня, освобождаване на заложници, разоръжаване на „Хамас“, поетапно изтегляне на израелските сили и създаване на международно ръководено преходно управление в Газа.

          Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху заявиха във Вашингтон, че страните са „повече от близо“ до историческо споразумение, докато арабските държави и Палестинската администрация вече реагираха позитивно на инициативата.

