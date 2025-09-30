Естонският премиер: Русия се опитва да отвлече вниманието на Европа от помощта за Украйна

Министър-председателят на Естония Кристен Михал предупреди, че последните въздушни нахлувания на Русия имат за цел да разсеят вниманието на Европа от основния приоритет – подкрепата за Украйна.

„Путин иска да говорим за себе си, а не за Украйна, не за помощта за Украйна, не за отблъскването на Русия в Украйна“, заяви Михал в интервю за АФП в Копенхаген. - Реклама -

Коментарите му дойдоха малко преди срещата на върха на ЕС в датската столица, която се провежда при засилени мерки за сигурност след серия от мистериозни полети с дронове.

Инцидентите настъпват на фона на поредица от нарушения на въздушното пространство от Москва в Естония и Полша, които вече предизвикаха сериозно безпокойство в Европа.

Естонският премиер изрази надежда, че срещата ще изпрати силен сигнал за единство и решимост в подкрепа на Украйна. Той призова колегите си да одобрят новото предложение на Брюксел за използване на замразените руски активи за финансиране на заем от 140 млрд. евро в полза на Киев.

„Руснаците са агресорите, те убиват невинни хора, цивилни. Те нанасят щетите, затова те трябва да платят“, категоричен бе Михал.

Той определи действията на Кремъл като „грешка в преценката“, защото са подтикнали Европа да ускори своето превъоръжаване.