Естонският премиер: Русия се опитва да отвлече вниманието на Европа от помощта за Украйна

Министър-председателят на Естония Кристен Михал предупреди, че последните въздушни нахлувания на Русия имат за цел да разсеят вниманието на Европа от основния приоритет – подкрепата за Украйна.
Коментарите му дойдоха малко преди срещата на върха на ЕС в датската столица, която се провежда при засилени мерки за сигурност след серия от мистериозни полети с дронове.
Инцидентите настъпват на фона на поредица от нарушения на въздушното пространство от Москва в Естония и Полша, които вече предизвикаха сериозно безпокойство в Европа.
Естонският премиер изрази надежда, че срещата ще изпрати силен сигнал за единство и решимост в подкрепа на Украйна. Той призова колегите си да одобрят новото предложение на Брюксел за използване на замразените руски активи за финансиране на заем от 140 млрд. евро в полза на Киев.
Той определи действията на Кремъл като „грешка в преценката“, защото са подтикнали Европа да ускори своето превъоръжаване.
Е,и?
Тия тъпаци всичките са след Лоботомия
Lili Muneva точно една християнска държава никога няма да бъде нападната това е истината .
Русия въобще Не се интересува от вас. Прекалено сте малки!
Въй!
Въпрос към русофилите:
-Ако Русия нападне България, на коя страна ще воювате?
Ако не знаете отговора, прочетете стихотворението на Радой Ралин – “Писмо до Ванка с танка”.
Възможно е. И вероятно.
Това…. Естония и то ли се води държава ? 🤣
PenkaFilipova явно
Това припокрива и моето мнение.
Валентин Лазаров Кога ще ти видя личицето евроатлантическа неОпределена труженичке?
Валентин Лазаров и нашето за теб.същият като Кая.
Тия всички ли са невменяеми.
PenkaFilipova Не, ти си най-умната Пенка. Тея нищо не разбират. Обясни им малко как стоят нещата в света. 😉
PenkaFilipova ам не. Само ти
Още един олигофрен!
Stoyan Murdjev , какво точно олигофренско намира един руски еничар в изказването на премиера на Естония?
Бисер Бонев Олигофрен!
Georgi Georgiev Точно но едва ли ще те разберат .
Stoyan Murdjev, от раз се разпозна.
Айдеее! И тоя се изказа, т.е. взе правилно отношение.