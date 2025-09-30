НА ЖИВО
          Естонският премиер: Русия се опитва да отвлече вниманието на Европа от помощта за Украйна

          Снимка: БГНЕС
          Министър-председателят на Естония Кристен Михал предупреди, че последните въздушни нахлувания на Русия имат за цел да разсеят вниманието на Европа от основния приоритет – подкрепата за Украйна.

          „Путин иска да говорим за себе си, а не за Украйна, не за помощта за Украйна, не за отблъскването на Русия в Украйна“, заяви Михал в интервю за АФП в Копенхаген.

          Коментарите му дойдоха малко преди срещата на върха на ЕС в датската столица, която се провежда при засилени мерки за сигурност след серия от мистериозни полети с дронове.

          Инцидентите настъпват на фона на поредица от нарушения на въздушното пространство от Москва в Естония и Полша, които вече предизвикаха сериозно безпокойство в Европа.

          Естонският премиер изрази надежда, че срещата ще изпрати силен сигнал за единство и решимост в подкрепа на Украйна. Той призова колегите си да одобрят новото предложение на Брюксел за използване на замразените руски активи за финансиране на заем от 140 млрд. евро в полза на Киев.

          „Руснаците са агресорите, те убиват невинни хора, цивилни. Те нанасят щетите, затова те трябва да платят“, категоричен бе Михал.

          Той определи действията на Кремъл като „грешка в преценката“, защото са подтикнали Европа да ускори своето превъоръжаване.

          „Европа е много по-силна, отколкото беше преди шест месеца или една година“, подчерта естонският лидер.

