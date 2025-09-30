НА ЖИВО
          Ето каква е цената на природния газ за октомври

          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за месец октомври 2025 г. в размер на 61,01 лв./MWh или 31,19 евро/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата с лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

          По-ниска цена от европейските борси

          Регулаторът подчерта, че определената цена е благоприятна за българските битови и стопански потребители, тъй като е по-ниска от котировките на международните газови пазари. Октомврийските фючърси на водещата европейска борса TTF в Нидерландия се търгуват около 32,5 евро/MWh, което е над стойността, одобрена у нас.

          Ролята на азерския газ и LNG доставките

          В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора Гърция – България (IGB) по дългосрочния договор с Азербайджан. Тези доставки покриват значителна част от потреблението и оказват съществен ефект за запазване на по-ниски цени.

          За октомври „Булгаргаз“ е осигурил и количества втечнен природен газ (LNG) по сключени договори с търговци след организиран търг при условия за минимална доставна цена и специфичен начин на плащане.

          Какво включва цената

          Утвърдената цена обхваща:

          • стойността на природния газ на вход на газопреносните мрежи;
          • компонентата за дейността „обществена доставка“;
          • компенсиране на разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на количества в газохранилището „Чирен“ съгласно Плана за действие при извънредни ситуации.

          Гарантирани доставки

          С наличните количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик към крайните снабдители, топлофикационните дружества и индустриалните клиенти по двустранни договори.

          Решението на КЕВР ще бъде публикувано официално на сайта на регулатора.

