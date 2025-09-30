Ето каква е цената на природния газ за октомври

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за месец октомври 2025 г. в размер на 61,01 лв./MWh или 31,19 евро/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата с лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

По-ниска цена от европейските борси

Регулаторът подчерта, че определената цена е благоприятна за българските битови и стопански потребители, тъй като е по-ниска от котировките на международните газови пазари. Октомврийските фючърси на водещата европейска борса TTF в Нидерландия се търгуват около 32,5 евро/MWh, което е над стойността, одобрена у нас.

Ролята на азерския газ и LNG доставките

В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора Гърция – България (IGB) по дългосрочния договор с Азербайджан. Тези доставки покриват значителна част от потреблението и оказват съществен ефект за запазване на по-ниски цени.

За октомври „Булгаргаз“ е осигурил и количества втечнен природен газ (LNG) по сключени договори с търговци след организиран търг при условия за минимална доставна цена и специфичен начин на плащане.

Какво включва цената

Утвърдената цена обхваща:

стойността на природния газ на вход на газопреносните мрежи;

компонентата за дейността „обществена доставка“;

компенсиране на разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на количества в газохранилището „Чирен“ съгласно Плана за действие при извънредни ситуации.

Гарантирани доставки

С наличните количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик към крайните снабдители, топлофикационните дружества и индустриалните клиенти по двустранни договори.

Решението на КЕВР ще бъде публикувано официално на сайта на регулатора.