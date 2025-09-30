Ето каква премия получиха „лъвовете“ от държавата

Българският национален отбор по волейбол за мъже беше тържествено посрещнат на летище „Васил Левски“ след историческия си успех – второто място на Световното първенство във Филипините. Освен овации и цветя, „лъвовете“ получиха и значителни финансови премии.

- Реклама -

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев връчи на отбора чек на стойност 520 000 лева от държавата като награда за изключителното им представяне.

„Тези момчета заслужават и показаха, че с колективизъм, дух и борбеност могат. 55 години България не е имала такъв успех. Благодарих на момчетата за емоциите, които ни дадоха през последните две седмици. Тези момчета обединиха нацията“, каза Пешев.

Към тази премия се добавя и бонус от над 450 000 долара, осигурен от Световната волейболна федерация.

„ММС е основен партньор на всички спортни федерации. Аз им осигурих и половин милион лева допълнителна премия“, подчерта министърът, който награди националите и с венци в знак на признание.

Историческото постижение на българските волейболисти не само донесе международен престиж, но и сплоти феновете у нас, които вече наричат тима „героите на България“.