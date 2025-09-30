НА ЖИВО
      сряда, 01.10.25
          Ето каква премия получиха „лъвовете" от държавата

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Българският национален отбор по волейбол за мъже беше тържествено посрещнат на летище „Васил Левски“ след историческия си успех – второто място на Световното първенство във Филипините. Освен овации и цветя, „лъвовете“ получиха и значителни финансови премии.

          Министърът на младежта и спорта Иван Пешев връчи на отбора чек на стойност 520 000 лева от държавата като награда за изключителното им представяне.

          „Тези момчета заслужават и показаха, че с колективизъм, дух и борбеност могат. 55 години България не е имала такъв успех. Благодарих на момчетата за емоциите, които ни дадоха през последните две седмици. Тези момчета обединиха нацията“, каза Пешев.

          Към тази премия се добавя и бонус от над 450 000 долара, осигурен от Световната волейболна федерация.

          „ММС е основен партньор на всички спортни федерации. Аз им осигурих и половин милион лева допълнителна премия“, подчерта министърът, който награди националите и с венци в знак на признание.

          Историческото постижение на българските волейболисти не само донесе международен престиж, но и сплоти феновете у нас, които вече наричат тима „героите на България“.

          19 КОМЕНТАРА

          1. Възхищавам се от това което направиха тези юнаци, въпреки пречките от управниците. Ясно кой е помогнал финансово (нали има забрана за реклама) – на тениските не пише БЪЛГАРИЯ. След постижението, сите пиявици са се лепнали за снимка.

            • Та нали трябва.и от мин.на спорта да вземат незаслужено за тях пари.Товае безсрамие нещастници такива.Да обяснят на народа къде са останалите пари.Парите които ги дава са 500000ДОЛАРА.

          3. Не знам, обаче, каква е заслугата на вицепремиера от фалшивата правителство, че е застанал най- отпред?!

          6. Брей брей , много пари бе .
            Тези златни момчета , засужават повече бе Министре .
            А милиьоните са за управляващите и за 240 свине , който спът , не ходят на работа а получават заплати .
            Страм и позор за цяла България .
            Целият свят се подиграват със вашите 520 хиляди лева .
            Говорят България , по всички световни телевизий и новини .
            Поне да беше запазил в тайна тези 520 хиляди бе Министре .
            Не заслужаваш да те наричам Господин .
            Гръм и трясък Министре .
            Страм и подигравка със Златните момчета .
            Подигравка със Българският спорт .
            За ваз има пари .
            А за Златните Момчета нямате .

          12. Прекрасно е всичко!!!Бъдете живи и здрави момчета!!!Този отпред//не му е мястото там///

