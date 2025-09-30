Ето каква премия получиха „лъвовете“ от държавата

Българският национален отбор по волейбол за мъже беше тържествено посрещнат на летище „Васил Левски“ след историческия си успех – второто място на Световното първенство във Филипините. Освен овации и цветя, „лъвовете“ получиха и значителни финансови премии.
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев връчи на отбора чек на стойност 520 000 лева от държавата като награда за изключителното им представяне.
Към тази премия се добавя и бонус от над 450 000 долара, осигурен от Световната волейболна федерация.
Историческото постижение на българските волейболисти не само донесе международен престиж, но и сплоти феновете у нас, които вече наричат тима „героите на България“.
Възхищавам се от това което направиха тези юнаци, въпреки пречките от управниците. Ясно кой е помогнал финансово (нали има забрана за реклама) – на тениските не пише БЪЛГАРИЯ. След постижението, сите пиявици са се лепнали за снимка.
Заслужиха по 520 000 на човек ,ебати стиснатата държава
Та нали трябва.и от мин.на спорта да вземат незаслужено за тях пари.Товае безсрамие нещастници такива.Да обяснят на народа къде са останалите пари.Парите които ги дава са 500000ДОЛАРА.
Не знам, обаче, каква е заслугата на вицепремиера от фалшивата правителство, че е застанал най- отпред?!
Krasimira Vulcheva Кой вицепремиер? Тоя, в средата ли?
Свинята скараджиия и Пешката на първи ред да не изпуснат келепира
„Елита“ си направи снимка с тях!
Брей брей , много пари бе .
Тези златни момчета , засужават повече бе Министре .
А милиьоните са за управляващите и за 240 свине , който спът , не ходят на работа а получават заплати .
Страм и позор за цяла България .
Целият свят се подиграват със вашите 520 хиляди лева .
Говорят България , по всички световни телевизий и новини .
Поне да беше запазил в тайна тези 520 хиляди бе Министре .
Не заслужаваш да те наричам Господин .
Гръм и трясък Министре .
Страм и подигравка със Златните момчета .
Подигравка със Българският спорт .
За ваз има пари .
А за Златните Момчета нямате .
Браво , човече.Моите адмирации.КРАДЦИ!
Този толуп отпред само грози снимката
Бойчо Бойчев ,Барни Ръбъл?
Заслужено!
Министърът лични пари ли дава, че заявява „Аз им осигурих…“?
Той да отговори разликата от 500000долара къде са.Осигурил и за друг джоб
С какво заслужиха НАТО и дъртия комуната да се снимат с момчетата.
Започна се. Почнаха да им броят парите.
Двама са излишни
Прекрасно е всичко!!!Бъдете живи и здрави момчета!!!Този отпред//не му е мястото там///