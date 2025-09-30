Евертън и Уест Хем направиха равенство 1:1 в дебюта на португалеца Нуно Ешпирито Санто за „чуковете“. Специалистът наследи Греъм Потър на треньорския пост преди дни, но взе само точка в дебюта си в шести кръг от Висшата лига. Майкъл Кийн и Джаред Боуен отбелязаха двете попадения в мача.

„Карамелите“ зарадваха домакинските привърженици на „Хил Дикинсън“ в 18-ата минута. Централният защитник Майкъл Кийн се извиси над всички в наказателното поле и с глава заби топката във вратата на Алфонс Ареола – 1:0.

До изминаването на час игра Евертън бе по-силният отбор на терена. Киърнън Дюсбъри-Хол и Кришенсио Съмървил изпуснаха добри положения, за да удвоят преднината на „карамелите“, водени от Дейвид Мойс.

За възпитаниците на дебютиращия Нуно Ешпирито Санто ключовият миг дойде в 65-ата минута. Джаред Боуен овладя недобре отбита топка и с по-силния си ляв крак прати топката в далечния на Джордан Пикфорд ъгъл, абсолютно матирайки вратаря за 1:1.

Няколко минути по-късно Пикфорд спаси Евертън от пълен обрат. Стражът отрази опит за гол именно на Боуен.

С намесата на Пикфорд срещу Боуен се изчерпа и почти всичко по-интересно в град Ливърпул, където двата тима прибраха по точка. Евертън е с 8 пункта, а Уест Хем само с два.