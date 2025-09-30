ЕВРОПА СЪС ЗАПЛАХА: Вече не сме в мир с Русия

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Европа се намира в нова реалност в отношенията си с Русия – нито във война, нито в мир.

„Нека го кажа с едно изречение, което може би на пръв поглед звучи шокиращо … ние не сме във война, но вече не сме и в мир“, подчерта Мерц по време на медийно събитие в Дюселдорф. - Реклама -

По думите му Москва води „война срещу нашата демокрация и срещу нашата свобода“, като целта е да се подкопае силата на Европейския съюз.

Серия от провокации

Изявлението идва след седмици на ескалация:

Германските власти съобщиха за многократни наблюдения на дронове в провинция Шлезвиг-Холщайн в нощта на 26 септември.

в провинция Шлезвиг-Холщайн в нощта на 26 септември. Подобни подозрителни прониквания са регистрирани в Дания, Финландия и Литва .

. Руски изтребители МиГ-31 нарушиха естонското въздушно пространство над Финския залив, което доведе до искане на Талин за консултации по член 4 от договора на НАТО.

над Финския залив, което доведе до искане на Талин за консултации по член 4 от договора на НАТО. На 10 септември Полша свали руски дронове по време на масирана атака срещу Украйна, а на 13 септември Румъния излетя с F-16, след като засече руски дрон.

Помощ за Украйна

Канцлерът настоя ЕС да използва замразените руски активи за военна помощ на Украйна.

„Подобна стъпка може да гарантира отбранителните способности на Киев за 3 до 5 години“, каза Мерц.

Той допълни, че в този период Русия рискува да изгуби икономическия капацитет да поддържа пълномащабната си инвазия.