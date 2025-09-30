НА ЖИВО
          ЕВРОПА СЪС ЗАПЛАХА: Вече не сме в мир с Русия

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Европа се намира в нова реалност в отношенията си с Русия – нито във война, нито в мир.

          „Нека го кажа с едно изречение, което може би на пръв поглед звучи шокиращо … ние не сме във война, но вече не сме и в мир“, подчерта Мерц по време на медийно събитие в Дюселдорф.

          По думите му Москва води „война срещу нашата демокрация и срещу нашата свобода, като целта е да се подкопае силата на Европейския съюз.

          Серия от провокации

          Изявлението идва след седмици на ескалация:

          • Германските власти съобщиха за многократни наблюдения на дронове в провинция Шлезвиг-Холщайн в нощта на 26 септември.
          • Подобни подозрителни прониквания са регистрирани в Дания, Финландия и Литва.
          • Руски изтребители МиГ-31 нарушиха естонското въздушно пространство над Финския залив, което доведе до искане на Талин за консултации по член 4 от договора на НАТО.
          • На 10 септември Полша свали руски дронове по време на масирана атака срещу Украйна, а на 13 септември Румъния излетя с F-16, след като засече руски дрон.
          Помощ за Украйна

          Канцлерът настоя ЕС да използва замразените руски активи за военна помощ на Украйна.

          „Подобна стъпка може да гарантира отбранителните способности на Киев за 3 до 5 години“, каза Мерц.

          Той допълни, че в този период Русия рискува да изгуби икономическия капацитет да поддържа пълномащабната си инвазия.

          131 КОМЕНТАРА

          1. Русофили, ако руснаците ни нападнат, на коя страна ще воювате?

            Ако не знаете отговора, Радой Ралин е отговорил в стихотворението: Писмо до Ванка с танка.

          2. Ужас! Чета и за пореден път разбирам, че българският народ днес заслужава жалкото си и бедно съществуване…

          3. Англоидите и англоробите в ужас, че имало и друг път?! При положение, че брътвежът се налага, барабар с дресировката на биомасата, още от детска градинка… Айде чиба!!!

          6. ЕВРОПА Е В ПРАВАТА СИ ДА СЕ ЗАЩИТАВА ! НАГЛАТА КРЕМЪЛСКА ШАЙКА ИСКА ВОЙНА И ПРОМЯНА НА СТАНТУКВОТО СЛЕД ВСВ ! ЕВРОПА НЕ Е СЛАБА !

          7. Обратното Е! Петия кръстоносен поход на католиците започна. При четвъртия завладяха вместо,, СВЕТИТЕ ЗЕМИ,, завладяха източноправославния КОНСТАНТИНОПОЛ и го разграби. ЦАР КАЛОЯН им показа обратния път към,, обетованите,, западни католически земи! Намирате ли прилика с това което се случва сега? Имената ще бъдат различни но отново ще им бъде показан същия път.

          9. „свобода“???Прайдове и забрана на партии и медии🤣🤣🤣да ви пикая и на свободата,и на демокрацията,и на ценностите 😂

          12. Така ли, че не разбрах две неща първо за каква за каква ваша свобода става на въпрос и каква ваша демокрация става дума, онази на майданите ли, на анархията ли, на беззаконията ли – на коя. Вие от ЕС и ФАЩ колко суверенни държави нападахте УЖ под предлог, че спасявате населенията им, а всъщност ги окупирахте, изземвахте им богатствата и им налагахте своят път на развитие и безсмислен начин за живот. И така го направихте, че докарахте от някоя лаборатория някъде измислен ковит 19, който унищожи много хора по планетата и върха на всичко беше набързо измислената ваксина бустери и какво ли не УЖ за спасяване от пандемията, която сами създадохте. Сега и към война ни тикате, просто се питам коя ли ще е следващата територия на военни действия, дали няма да са Балканите?

          14. Жертват икономики и животи само за да не си признаят че ТЕ убиха Европа ,защото възмездието ще е жестоко,но то така или иначе е близо,много близо,усетете дъха му,сатанисти!

          17. Коя демокрация! Чист фашизъм е ЕС! Вие воюват ЕС Русия! Тази война е предизвикахте Соросойдният ЕС, Нато чрез наркомана и предателя Зеленски!

          18. Москва е
            във военна операция,
            за спасяване на
            държава и нация,
            от повторната, вече
            еврог@йска фашизация.

          24. Прозорецът на Овертон се завъртя и всеки ден вдига градуса на , защото всичко сехдържи на едната пропаганда. Те знаят как да ни сварят като жабата.

          27. Вие, водите война срещу Русия! Русия, се бори за справедливост, но на вас не ви харесва!

          31. Каква демокрация защитава запада? Тази която векове ограбваше различни народи, или тази която налагаше с бомби над Ирак, Либия, Виетнам, Ливан, Сирия…., или на тази демокрация която си затваряше очите за зверствата на азовци и айдарци в 8 годишната гражданска война в Украйна – война срещу рускоговорящите, несъгласните с майдана , източноправославните граждани на Украйна?

            • Подкрепям казаното от теб. За съжаление има хора които помнят избирателно. Украйна беше завършекът (поне за сега!) на цветните революции които бяха в Северна Африка – страните от МАГРЕБ. Това ни се представя под формата – победа на „демокрацията“ и свобода от тоталитаризма. Каква свобода срещу законни правителства, кой я е искал тази свобода, това не е важно! Само ще приипимня на списващите тук 2014 – когато същите тези укри избива ха в източните части православно население, бесарабски българи, мирни руски граждани, и Крим реши да проведе референдум. Всички знаем резултата от референдума, а впрочем погледнато чисто исторически Крим никога не е принадлежал на тъй наречената Украйна! Дава им го Хрусчов, който идва след Сталин. Да си научат историята и да не стават за смях!

