ЕВРОПА СЪС ЗАПЛАХА: Вече не сме в мир с Русия

Германският канцлер
Фридрих Мерц заяви, че Европа се намира в нова реалност в отношенията си с Русия – нито във война, нито в мир.
„Нека го кажа с едно изречение, което може би на пръв поглед звучи шокиращо … ние не сме във война, но вече не сме и в мир", подчерта Мерц по време на медийно събитие в Дюселдорф.
По думите му Москва води
„война , като целта е да се подкопае силата на Европейския съюз. срещу нашата демокрация и срещу нашата свобода“ Серия от провокации
Изявлението идва след седмици на ескалация:
Германските власти съобщиха за
многократни наблюдения на дронове в провинция Шлезвиг-Холщайн в нощта на 26 септември. Подобни подозрителни прониквания са регистрирани в
Дания, Финландия и Литва. Руски изтребители
МиГ-31 нарушиха естонското въздушно пространство над Финския залив, което доведе до искане на Талин за консултации по член 4 от договора на НАТО. На 10 септември Полша свали
руски дронове по време на масирана атака срещу Украйна, а на 13 септември Румъния излетя с F-16, след като засече руски дрон.
Помощ за Украйна
Канцлерът настоя ЕС да използва
замразените руски активи за военна помощ на Украйна.
„Подобна стъпка може да гарантира отбранителните способности на Киев за 3 до 5 години“, каза Мерц.
Той допълни, че в този период Русия рискува да изгуби икономическия капацитет да поддържа пълномащабната си инвазия.
Русофили, ако руснаците ни нападнат, на коя страна ще воювате?
Ако не знаете отговора, Радой Ралин е отговорил в стихотворението: Писмо до Ванка с танка.
Ужас! Чета и за пореден път разбирам, че българският народ днес заслужава жалкото си и бедно съществуване…
Англоидите и англоробите в ужас, че имало и друг път?! При положение, че брътвежът се налага, барабар с дресировката на биомасата, още от детска градинка… Айде чиба!!!
Че кога сте били?
Москва пет пари не дава за нас.
ЕВРОПА Е В ПРАВАТА СИ ДА СЕ ЗАЩИТАВА ! НАГЛАТА КРЕМЪЛСКА ШАЙКА ИСКА ВОЙНА И ПРОМЯНА НА СТАНТУКВОТО СЛЕД ВСВ ! ЕВРОПА НЕ Е СЛАБА !
Обратното Е! Петия кръстоносен поход на католиците започна. При четвъртия завладяха вместо,, СВЕТИТЕ ЗЕМИ,, завладяха източноправославния КОНСТАНТИНОПОЛ и го разграби. ЦАР КАЛОЯН им показа обратния път към,, обетованите,, западни католически земи! Намирате ли прилика с това което се случва сега? Имената ще бъдат различни но отново ще им бъде показан същия път.
Бикь рие и на гърбь СИ го хвърля….!
„свобода“???Прайдове и забрана на партии и медии🤣🤣🤣да ви пикая и на свободата,и на демокрацията,и на ценностите 😂
Дано скоро да станете на пепел
Обратно е.
Така ли, че не разбрах две неща първо за каква за каква ваша свобода става на въпрос и каква ваша демокрация става дума, онази на майданите ли, на анархията ли, на беззаконията ли – на коя. Вие от ЕС и ФАЩ колко суверенни държави нападахте УЖ под предлог, че спасявате населенията им, а всъщност ги окупирахте, изземвахте им богатствата и им налагахте своят път на развитие и безсмислен начин за живот. И така го направихте, че докарахте от някоя лаборатория някъде измислен ковит 19, който унищожи много хора по планетата и върха на всичко беше набързо измислената ваксина бустери и какво ли не УЖ за спасяване от пандемията, която сами създадохте. Сега и към война ни тикате, просто се питам коя ли ще е следващата територия на военни действия, дали няма да са Балканите?
Спрете тази ТЪПА ПРОПАГАНДА!
Жертват икономики и животи само за да не си признаят че ТЕ убиха Европа ,защото възмездието ще е жестоко,но то така или иначе е близо,много близо,усетете дъха му,сатанисти!
Спрете се тези лъжи,ствате смешни вече!!!!Народа не е глупав…..
Я стига
Коя демокрация! Чист фашизъм е ЕС! Вие воюват ЕС Русия! Тази война е предизвикахте Соросойдният ЕС, Нато чрез наркомана и предателя Зеленски!
Москва е
във военна операция,
за спасяване на
държава и нация,
от повторната, вече
еврог@йска фашизация.
България е подмината от демокрацията ,ние сме под диктатурата на мафията!
Tsveta Doseva, червената…
Москва води война срещу фашягите и сатанистите
Точно обратното вие водите война с Русия ! Пак лъжи и интриги от вас войнолюбците!
На тия им се иска бой до посиняване.
Думата фашизъм е заместина с демокрация
Прозорецът на Овертон се завъртя и всеки ден вдига градуса на , защото всичко сехдържи на едната пропаганда. Те знаят как да ни сварят като жабата.
Каква демокрация бе какво свобода?!😂
Това ви е грешката……..
Вие, водите война срещу Русия! Русия, се бори за справедливост, но на вас не ви харесва!
Няма мир от вас
Irena Dudeva 🇷🇺🤮🇷🇺🤮🇷🇺
Irena Dudeva Да, руzzия не спря!
Щото някой вярваше, че досега сте били? 😀
Няма такива иди*ти!
По -скоро Европа е на руската граница с техника, наемници и експерти
Йордан Димитров и така трябва да бъде
Ivan Nikolov земя ти имаш хляб и гроб за всички-Николай Хайтов
Каква демокрация защитава запада? Тази която векове ограбваше различни народи, или тази която налагаше с бомби над Ирак, Либия, Виетнам, Ливан, Сирия…., или на тази демокрация която си затваряше очите за зверствата на азовци и айдарци в 8 годишната гражданска война в Украйна – война срещу рускоговорящите, несъгласните с майдана , източноправославните граждани на Украйна?
Подкрепям казаното от теб. За съжаление има хора които помнят избирателно. Украйна беше завършекът (поне за сега!) на цветните революции които бяха в Северна Африка – страните от МАГРЕБ. Това ни се представя под формата – победа на „демокрацията“ и свобода от тоталитаризма. Каква свобода срещу законни правителства, кой я е искал тази свобода, това не е важно! Само ще приипимня на списващите тук 2014 – когато същите тези укри избива ха в източните части православно население, бесарабски българи, мирни руски граждани, и Крим реши да проведе референдум. Всички знаем резултата от референдума, а впрочем погледнато чисто исторически Крим никога не е принадлежал на тъй наречената Украйна! Дава им го Хрусчов, който идва след Сталин. Да си научат историята и да не стават за смях!