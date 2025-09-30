НА ЖИВО
          Фалшива кампания събира пари за болно дете в интернет

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          В рубриката „Ловци на лъжи“ журналистът от Factcheck.bg Иван Радев алармира за онлайн кампания, която набира средства за болно дете. Но какво всъщност показва проверката на фактите и как можем да различим истината от измамите в интернет?

          Публикации с призиви за дарения за дете на име Даниел, страдащо от рядко онкологично заболяване, се оказват част от схема за измама, посочват от Factcheck.bg. Кампанията не представя медицински документи и не използва официална банкова сметка. Постовете са спонсорирани с цел да предизвикат състрадание и да съберат повече пари, които се пренасочват към сайт с неясен произход. Освен в България, кампанията оперира и в няколко други европейски държави.

          През август кампанията за набиране на средства бе рязко прекратена без информация за състоянието на детето, а Facebook страницата ѝ – изтрита. Впоследствие спонсорираните публикации отново се появиха, а събирането на пари започна наново, което постави под въпрос достоверността на каузата.

          Проверка на Factcheck.bg установи, че сайтът на кампанията е създаден едва през март 2025 г., а Facebook страницата – на 1 юли тази година. В сайта е описана само каузата на Даниел, без никакви доказателства за съществуването на детето или заболяването му. Домейнът е регистриран на името на негова неправителствена организация във Флорида, но чрез Google Earth беше установено, че на посочения адрес се намира обикновена къща. Организацията не публикува финансови отчети и няма прозрачност относно събраните средства.

          Допълнително съмнение буди и фактът, че EIN номерът (федерален данъчен идентификатор в САЩ) е недействителен, а на този адрес са регистрирани още над 35 фирми.

