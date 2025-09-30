НА ЖИВО
          Фон дер Лайен приветства плана на Тръмп за прекратяване на войната в Газа

          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че подкрепя предложения от президента на САЩ Доналд Тръмп план за прекратяване на продължаващия близо две години военен конфликт в ивицата Газа, съобщава Ройтерс.

          „Приветствам ангажимента на президента Доналд Тръмп за слагане край на военния конфликт в Газа. Призовавам воюващите страни да се възползват от тази възможност. ЕС е готов да окаже помощ“, написа тя в социалната мрежа „Екс“.

          Фон дер Лайен подчерта, че бойните действия трябва да приключат с „ангажимент за предоставяне на хуманитарна подкрепа за населението в Газа и незабавно освобождаване на всички заложници“.

          Планът на Тръмп

          Проектът, изготвен от Тръмп, включва 20 точки за прекратяване на военните действия и следвоенното устройство на Газа. Сред основните му елементи са фактическа капитулация и разоръжаване на Хамас в замяна на:

          • незабавно спиране на боевете,
          • хуманитарна помощ за палестинците,
          • гаранции за възстановяване на анклава.

          В плана не се предвижда изселване на палестинците, а населението на Газа, според АП, силно се надява на мерки за нормализиране на живота след разрушителния конфликт, отнел досега над 66 000 палестински живота.

          

