Фон дер Лайен приветства плана на Тръмп за прекратяване на войната в Газа

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че подкрепя предложения от президента на САЩ Доналд Тръмп план за прекратяване на продължаващия близо две години военен конфликт в ивицата Газа, съобщава Ройтерс.

„Приветствам ангажимента на президента Доналд Тръмп за слагане край на военния конфликт в Газа. Призовавам воюващите страни да се възползват от тази възможност. ЕС е готов да окаже помощ", написа тя в социалната мрежа „Екс".

Фон дер Лайен подчерта, че бойните действия трябва да приключат с „ангажимент за предоставяне на хуманитарна подкрепа за населението в Газа и незабавно освобождаване на всички заложници“.

Планът на Тръмп

Проектът, изготвен от Тръмп, включва 20 точки за прекратяване на военните действия и следвоенното устройство на Газа. Сред основните му елементи са фактическа капитулация и разоръжаване на Хамас в замяна на:

незабавно спиране на боевете,

хуманитарна помощ за палестинците,

гаранции за възстановяване на анклава.

В плана не се предвижда изселване на палестинците, а населението на Газа, според АП, силно се надява на мерки за нормализиране на живота след разрушителния конфликт, отнел досега над 66 000 палестински живота.