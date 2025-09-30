Фон дер Лайен приветства плана на Тръмп за прекратяване на войната в Газа

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че подкрепя предложения от президента на САЩ Доналд Тръмп план за прекратяване на продължаващия близо две години военен конфликт в ивицата Газа, съобщава Ройтерс.
Фон дер Лайен подчерта, че бойните действия трябва да приключат с „ангажимент за предоставяне на хуманитарна подкрепа за населението в Газа и незабавно освобождаване на всички заложници“.
Планът на Тръмп
Проектът, изготвен от Тръмп, включва 20 точки за прекратяване на военните действия и следвоенното устройство на Газа. Сред основните му елементи са фактическа капитулация и разоръжаване на Хамас в замяна на:
незабавно спиране на боевете,
хуманитарна помощ за палестинците,
гаранции за възстановяване на анклава.
В плана не се предвижда изселване на палестинците, а населението на Газа, според АП, силно се надява на мерки за нормализиране на живота след разрушителния конфликт, отнел досега над 66 000 палестински живота.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че подкрепя предложения от президента на САЩ Доналд Тръмп план за прекратяване на продължаващия близо две години военен конфликт в ивицата Газа, съобщава Ройтерс.
Фон дер Лайен подчерта, че бойните действия трябва да приключат с „ангажимент за предоставяне на хуманитарна подкрепа за населението в Газа и незабавно освобождаване на всички заложници“.
Планът на Тръмп
Проектът, изготвен от Тръмп, включва 20 точки за прекратяване на военните действия и следвоенното устройство на Газа. Сред основните му елементи са фактическа капитулация и разоръжаване на Хамас в замяна на:
незабавно спиране на боевете,
хуманитарна помощ за палестинците,
гаранции за възстановяване на анклава.
В плана не се предвижда изселване на палестинците, а населението на Газа, според АП, силно се надява на мерки за нормализиране на живота след разрушителния конфликт, отнел досега над 66 000 палестински живота.
Испанските ваканционни острови Ибиса и Форментера преживяха проливни дъждове и наводнения, но без сериозни щети и жертви, съобщиха регионалните власти.
Националната метеорологична агенция AEMET обяви,...
Не вярвам
И ние ще приветстваме плана за прекратяване на войната срещу Русия