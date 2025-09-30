Големи дербита бележат втория кръг на Шампионската лига в сряда

В сряда ще се изиграят девет мача от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига, като най-голям интерес предизвикват сблъсъците Барселона – ПСЖ, Борусия Дортмунд – Атлетик Билбао, Наполи – Спортинг и Виляреал – Ювентус.

Барселона – ПСЖ

Каталунците влизат с увереност след два поредни обрата в Ла Лига – 3:1 срещу Реал Овиедо и 2:1 над Реал Сосиедад, като Роберт Левандовски се разписа и в двата двубоя. В състава се завръща младата звезда Ламин Ямал, който трябва да компенсира липсата на Рафиня. В лазарета на Барса остават Гави, Фермин Лопес, Алехандро Балде и Жоан Гарсия.

Носителят на трофея ПСЖ започна с убедителна победа 4:0 над Аталанта, но страда от кадрови проблеми. Усман Дембеле, Маркиньос, Дезире Дуе и Жоао Невеш са аут, а под въпрос са Витиня и Хвича Кварацхелия. Парижани вече два пъти подред са печелили като гости на „Камп Ноу“ с 1:4 и могат да станат първият отбор с три поредни успеха срещу Барса на нейния терен.

Виляреал – Ювентус

„Жълтата подводница“ стартира със загуба от Тотнъм (0:1), но е в отлична домакинска форма – осем поредни победи у дома във всички турнири, включително 1:0 над Атлетик Билбао през уикенда.

„Бианконерите“ са в серия от три равенства подред, включително 4:4 с Борусия Дортмунд в ШЛ и 1:1 срещу Аталанта и Верона в Серия А. Любопитно е, че преди три години Юве направи 1:1 при визита на Виляреал в Шампионската лига.

Борусия Дортмунд – Атлетик Билбао и Наполи – Спортинг

Две от най-атрактивните двойки в сряда включват германския колос срещу амбициозния баски тим, както и южняшки сблъсък между италианския и португалския шампион.

Пълна програма за сряда:

19:45 ч.

Карабах – ФК Копенхаген

Юнион Сен Жилоа – Нюкасъл

22:00 ч.