НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Големи дербита бележат втория кръг на Шампионската лига в сряда

          0
          24
          Снимка: fcbarcelona.com
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          В сряда ще се изиграят девет мача от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига, като най-голям интерес предизвикват сблъсъците Барселона – ПСЖ, Борусия Дортмунд – Атлетик Билбао, Наполи – Спортинг и Виляреал – Ювентус.

          - Реклама -

          Барселона – ПСЖ

          Каталунците влизат с увереност след два поредни обрата в Ла Лига – 3:1 срещу Реал Овиедо и 2:1 над Реал Сосиедад, като Роберт Левандовски се разписа и в двата двубоя. В състава се завръща младата звезда Ламин Ямал, който трябва да компенсира липсата на Рафиня. В лазарета на Барса остават Гави, Фермин Лопес, Алехандро Балде и Жоан Гарсия.

          Носителят на трофея ПСЖ започна с убедителна победа 4:0 над Аталанта, но страда от кадрови проблеми. Усман Дембеле, Маркиньос, Дезире Дуе и Жоао Невеш са аут, а под въпрос са Витиня и Хвича Кварацхелия. Парижани вече два пъти подред са печелили като гости на „Камп Ноу“ с 1:4 и могат да станат първият отбор с три поредни успеха срещу Барса на нейния терен.

          Виляреал – Ювентус

          „Жълтата подводница“ стартира със загуба от Тотнъм (0:1), но е в отлична домакинска форма – осем поредни победи у дома във всички турнири, включително 1:0 над Атлетик Билбао през уикенда.

          „Бианконерите“ са в серия от три равенства подред, включително 4:4 с Борусия Дортмунд в ШЛ и 1:1 срещу Аталанта и Верона в Серия А. Любопитно е, че преди три години Юве направи 1:1 при визита на Виляреал в Шампионската лига.

          Борусия Дортмунд – Атлетик Билбао и Наполи – Спортинг

          Две от най-атрактивните двойки в сряда включват германския колос срещу амбициозния баски тим, както и южняшки сблъсък между италианския и португалския шампион.

          Пълна програма за сряда:

          19:45 ч.

          • Карабах – ФК Копенхаген
          • Юнион Сен Жилоа – Нюкасъл

          22:00 ч.

          • Монако – Манчестър Сити
          • Арсенал – Олимпиакос
          • Барселона – ПСЖ
          • Байер Леверкузен – ПСВ Айндховен
          • Борусия Дортмунд – Атлетик Билбао
          • Наполи – Спортинг
          • Виляреал – Ювентус

          В сряда ще се изиграят девет мача от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига, като най-голям интерес предизвикват сблъсъците Барселона – ПСЖ, Борусия Дортмунд – Атлетик Билбао, Наполи – Спортинг и Виляреал – Ювентус.

          - Реклама -

          Барселона – ПСЖ

          Каталунците влизат с увереност след два поредни обрата в Ла Лига – 3:1 срещу Реал Овиедо и 2:1 над Реал Сосиедад, като Роберт Левандовски се разписа и в двата двубоя. В състава се завръща младата звезда Ламин Ямал, който трябва да компенсира липсата на Рафиня. В лазарета на Барса остават Гави, Фермин Лопес, Алехандро Балде и Жоан Гарсия.

          Носителят на трофея ПСЖ започна с убедителна победа 4:0 над Аталанта, но страда от кадрови проблеми. Усман Дембеле, Маркиньос, Дезире Дуе и Жоао Невеш са аут, а под въпрос са Витиня и Хвича Кварацхелия. Парижани вече два пъти подред са печелили като гости на „Камп Ноу“ с 1:4 и могат да станат първият отбор с три поредни успеха срещу Барса на нейния терен.

          Виляреал – Ювентус

          „Жълтата подводница“ стартира със загуба от Тотнъм (0:1), но е в отлична домакинска форма – осем поредни победи у дома във всички турнири, включително 1:0 над Атлетик Билбао през уикенда.

          „Бианконерите“ са в серия от три равенства подред, включително 4:4 с Борусия Дортмунд в ШЛ и 1:1 срещу Аталанта и Верона в Серия А. Любопитно е, че преди три години Юве направи 1:1 при визита на Виляреал в Шампионската лига.

          Борусия Дортмунд – Атлетик Билбао и Наполи – Спортинг

          Две от най-атрактивните двойки в сряда включват германския колос срещу амбициозния баски тим, както и южняшки сблъсък между италианския и португалския шампион.

          Пълна програма за сряда:

          19:45 ч.

          • Карабах – ФК Копенхаген
          • Юнион Сен Жилоа – Нюкасъл

          22:00 ч.

          • Монако – Манчестър Сити
          • Арсенал – Олимпиакос
          • Барселона – ПСЖ
          • Байер Леверкузен – ПСВ Айндховен
          • Борусия Дортмунд – Атлетик Билбао
          • Наполи – Спортинг
          • Виляреал – Ювентус

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Късен гол в Бергамо реши друг ранен мач от Шампионска лига

          Станимир Бакалов -
          Аталанта постигна драматичен обрат срещу белгийския Брюж и спечели с 2:1 у дома във втория кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Срещата се...
          Спорт

          Мбапе и Реал (Мадрид) не пожалиха новак в Шампионската лига

          Станимир Бакалов -
          Реал (Мадрид) постигна убедителна победа с 5:0 като гост на Кайрат (Алмати) във втория кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Мачът на „Централния...
          Футбол

          Левски излезе начело в Първа лига след победа над Ботев Пловдив

          Красимир Попов -
          Отборът на Левски победи Ботев Пловдив с 1:0 в отложен мач от шестия кръг на Първа лига, игран на стадион „Христо Ботев“. "Сините" контролираха срещата...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions