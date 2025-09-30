Гуцанов: Вместо да внасяме кадри от чужбина, да работим за връщането на българите

Над 1200 заявления за около десет дни са постъпили по проекта „Избирам България“, който цели да подпомогне връщането на сънародниците ни от чужбина. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в предаването 12+3 на БНР.

- Реклама -

Той допълни, че това ще е помощ както за икономиката, която има нужда от работна ръка, така и за подобряване на демографската картина в страната. За да получат реална подкрепа от държавата, нашите сънародници, решили да се върнат у нас, ще трябва да започнат работа тук. „Колко работници идват от Индия, Пакистан. Не е ли по-добре да върнем нашите сънародници?“, попита риторично министърът.

Борислав Гуцанов посочи, че инициативата е част от мерките за справяне с демографската криза, пред която е изправена страната ни. Министърът изнесе данни, че 24 процента от населението на България е над 65 години, а смъртността е два пъти по-висока от раждаемостта.

„Демографската криза е реален проблем. Завръщането на сънародниците ни от чужбина е решение не само за икономиката, но и за нея. Преодоляването ѝ е нещо, което може да ни обедини като нация“, допълни социалният министър.

Той разказа, че е представил „Избирам България“ пред българската общност в Ню Йорк, където беше като част от делегацията за участие в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН и интересът е бил изключително голям – от млади хора, завършили там, реализирани с добри професии, до цели семейства.

„В България имаме нужда от тези наши сънародници, но и те имат нужда от страната ни“, каза още Гуцанов.

По време на участието си в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН министър Гуцанов проведе поредица от срещи, свързани със защита на децата. Това е един от приоритетите му още от началото на мандата, когато стартира кампания срещу употребата на вейпове и дизайнерска дрога сред подрастващите.

В Ню Йорк министър Гуцанов се включи във форума „Защита на децата в дигиталната ера“ заедно с министър-председателя на Гърция Кириакос Мицотакис и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Там участниците се запознаха с опита на Австралия да ограничи използването на социалните мрежи за деца под 16 години. Веднага след това, като продължение, министър Гуцанов проведе двустранна среща с министъра на социалното сближаване и семейните въпроси на Гърция Домна Михайлиду. По негово предложение двамата се разбраха да стартират съвместна балканска, а след това и европейска инициатива за защита на децата в интернет.