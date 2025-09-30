Христо Грозев спечели наградата „Журналист на годината“ 

Българският разследващ журналист Христо Грозев ще бъде отличен с престижната награда „Журналист на годината“ на фестивала „Награда Европа“ (PRIX EUROPA) за работата си по разкриването на местонахождението на издирвания бивш директор на германската компания „Уайъркард“ Ян Марсалек и изобличаването му като руски шпионин. Това съобщиха организаторите в официално прессъобщение.

Фестивалът ще се проведе в Берлин между 5 и 10 октомври, като в него ще участват няколкостотин представители на европейски медии. Те ще гласуват за най-добрите продукции в аудио, дигиталния и телевизионния формат. Тази година са подадени 585 продукции от 30 държави, от които 162 са номинирани. Общо 14 трофея ще бъдат връчени на церемония на 10 октомври.

Разследването

Заедно с международен екип – включително германските „Шпигел“ и ZDF, руската платформа „Инсайдър“, австрийския „Щандарт“ и американската телевизия PBS – Грозев разкри местонахождението на Марсалек в Москва и доказа, че той е работил за руските тайни служби.

Грозев е утвърден като един от най-изявените журналисти, разследващи операциите на Федералната служба за сигурност на Русия. Той има ключова роля в разследването на свалянето на пътническия самолет на „Малейжа Еърлайнс“ над Източна Украйна през 2014 г., когато загинаха близо 300 души. Участвал е и в разкриването на опитите за отравяне на Сергей и Юлия Скрипал през 2018 г. и на Алексей Навални през 2020 г.

Опасности и признание

Според организаторите Грозев е следен от руски шпионски кръгове и фигурира в списък на издирвани лица, като е имало конкретни планове за неговото убийство.

Фестивалът PRIX EUROPA, основан през 1987 г., се организира за 39-и път. Той се подкрепя от съюз на 24 европейски обществени медии и е домакинстван от германската обществена медия Rundfunk Berlin Brandenburg със съдействието на местните власти в Берлин.