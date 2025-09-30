НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 03.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Христо Грозев спечели наградата „Журналист на годината“ 

          273
          383
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Българският разследващ журналист Христо Грозев ще бъде отличен с престижната награда „Журналист на годината“ на фестивала „Награда Европа“ (PRIX EUROPA) за работата си по разкриването на местонахождението на издирвания бивш директор на германската компания „Уайъркард“ Ян Марсалек и изобличаването му като руски шпионин. Това съобщиха организаторите в официално прессъобщение.

          - Реклама -

          Фестивалът ще се проведе в Берлин между 5 и 10 октомври, като в него ще участват няколкостотин представители на европейски медии. Те ще гласуват за най-добрите продукции в аудио, дигиталния и телевизионния формат. Тази година са подадени 585 продукции от 30 държави, от които 162 са номинирани. Общо 14 трофея ще бъдат връчени на церемония на 10 октомври.

          Разследването

          Заедно с международен екип – включително германските „Шпигел“ и ZDF, руската платформа „Инсайдър“, австрийския „Щандарт“ и американската телевизия PBS – Грозев разкри местонахождението на Марсалек в Москва и доказа, че той е работил за руските тайни служби.

          Грозев е утвърден като един от най-изявените журналисти, разследващи операциите на Федералната служба за сигурност на Русия. Той има ключова роля в разследването на свалянето на пътническия самолет на „Малейжа Еърлайнс“ над Източна Украйна през 2014 г., когато загинаха близо 300 души. Участвал е и в разкриването на опитите за отравяне на Сергей и Юлия Скрипал през 2018 г. и на Алексей Навални през 2020 г.

          Опасности и признание

          Според организаторите Грозев е следен от руски шпионски кръгове и фигурира в списък на издирвани лица, като е имало конкретни планове за неговото убийство.

          Фестивалът PRIX EUROPA, основан през 1987 г., се организира за 39-и път. Той се подкрепя от съюз на 24 европейски обществени медии и е домакинстван от германската обществена медия Rundfunk Berlin Brandenburg със съдействието на местните власти в Берлин.

          Българският разследващ журналист Христо Грозев ще бъде отличен с престижната награда „Журналист на годината“ на фестивала „Награда Европа“ (PRIX EUROPA) за работата си по разкриването на местонахождението на издирвания бивш директор на германската компания „Уайъркард“ Ян Марсалек и изобличаването му като руски шпионин. Това съобщиха организаторите в официално прессъобщение.

          - Реклама -

          Фестивалът ще се проведе в Берлин между 5 и 10 октомври, като в него ще участват няколкостотин представители на европейски медии. Те ще гласуват за най-добрите продукции в аудио, дигиталния и телевизионния формат. Тази година са подадени 585 продукции от 30 държави, от които 162 са номинирани. Общо 14 трофея ще бъдат връчени на церемония на 10 октомври.

          Разследването

          Заедно с международен екип – включително германските „Шпигел“ и ZDF, руската платформа „Инсайдър“, австрийския „Щандарт“ и американската телевизия PBS – Грозев разкри местонахождението на Марсалек в Москва и доказа, че той е работил за руските тайни служби.

          Грозев е утвърден като един от най-изявените журналисти, разследващи операциите на Федералната служба за сигурност на Русия. Той има ключова роля в разследването на свалянето на пътническия самолет на „Малейжа Еърлайнс“ над Източна Украйна през 2014 г., когато загинаха близо 300 души. Участвал е и в разкриването на опитите за отравяне на Сергей и Юлия Скрипал през 2018 г. и на Алексей Навални през 2020 г.

          Опасности и признание

          Според организаторите Грозев е следен от руски шпионски кръгове и фигурира в списък на издирвани лица, като е имало конкретни планове за неговото убийство.

          Фестивалът PRIX EUROPA, основан през 1987 г., се организира за 39-и път. Той се подкрепя от съюз на 24 европейски обществени медии и е домакинстван от германската обществена медия Rundfunk Berlin Brandenburg със съдействието на местните власти в Берлин.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Председателите на ДАТО и ДАР да бъдат избирани от НС, реши парламентът на първо четене

          Владимир Висоцки -
          Със 118 гласа "за", 60 "против" и 3-ма "въздържали се" депутатите приеха на първо четене промени в Закона за специалните разузнавателни средства, които предвиждат...
          Инциденти

          Мъж загина, след като е бил блъснат от влак край Благоевград

          Владимир Висоцки -
          Бързият влак София - Петрич прегази мъж на жп линията край благоевградския квартал "Струмско". Инцидентът е станал малко преди 19:00 часа. По първоначална информация мъжът...
          Общество

          Издирва се момиче на 20 години от Стара Загора

          Владимир Висоцки -
          Издирва се момиче на 20 години от Стара Загора! Висока е 156 см, с дълга черна коса по-често, вързана на опашка, слаба и видимо изглеждаща...

          273 КОМЕНТАРА

          1. Нормално – живеем във време на примати, продажници и вся остальная сволач!

          11. Героя на евроатлантическия джендаризъм, агента на службите с процъфтяваща западна демокрация.

          21. Наградата е за това, че пише много лъжи против Русия и клевети колегите си! Наградата да си я получи в някоя лудница тоя болен мозък!

          30. Така се получава, когато наградите се поръчват през Алиекспрес. Всяка утрепка е с награда.

          « По-стари

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions